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Всё многообразие Алтая: этнотур от высокогорья до степей с границей Монголии и Телецкого озера

Отправиться в насыщенное путешествие по значимым местам с комфортом и погрузиться в традиции
Это путешествие раскроет перед вами Алтай во всей его полноте — от снежных вершин, высокогорных степей, тайги, озёр и каньонов до погружения в традиции и культуру народов.

Маршрут проходит по Чуйскому
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тракту с остановками в значимых местах, приведёт нас в Уймонскую и Каракольскую долины и к Телецкому озеру, где прокатимся на катере и увидим водопады.

Вы пересечёте регион с севера на юг, побываете в сакральных долинах, староверческих селениях и казахских аулах, познакомитесь с наследием Николая Рериха и послушаете горловое пение.

Насыщенная программа дополнена комфортным проживанием и не содержит в себе длительных прогулок, поэтому подойдёт практически любому путешественнику.

5
1 отзыв
Всё многообразие Алтая: этнотур от высокогорья до степей с границей Монголии и Телецкого озера
Всё многообразие Алтая: этнотур от высокогорья до степей с границей Монголии и Телецкого озера
Всё многообразие Алтая: этнотур от высокогорья до степей с границей Монголии и Телецкого озера

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой:
- Комплект удобной одежды для сна (пижама/шорты и футболка)
- Несколько хлопковых футболок и несколько синтетических
- Спортивные штаны, подойдут любые штаны из флиса, трико или обычные спортивные брюки (желательно 2 пары)
- Шорты (на случай жаркой погоды)
- Непродуваемую и непромокаемую куртку
- Тёплый свитер, не стоит забывать, что в горах перепады ночных и дневных температур бывают существенны
- Две пары удобной обуви, здесь не везде асфальтированные дороги, поэтому удобнее всего передвигаться в легкой и быстросохнущей обуви
- Лёгкие тапочки (сланцы) для гостиниц
- Защиту от солнца (крем, очки, головной убор)
- Предметы личной гигиены
- Купальник
- Дождевик, не забывайте про резкие перемены погоды в горном Алтае; плотный дождевик (можно одноразовый, но обязательно из плотной ткани) или плащ – обязательно, позаботьтесь также о непромокаемой обуви или заранее купите бахилы на кроссовки
- Небольшой рюкзак (или набедренная лёгкая сумочка), нужен для пеших прогулок и экскурсий, чтобы взять с собой все необходимое: телефон, небольшую бутылку с водой, влажные салфетки; сумки лучше не брать, они будут мешать на прогулке, а рюкзак освободит руки и удобно распределит нагрузку.

Программа тура по дням

1 день

По Чуйскому тракту через Семинский перевал и степь

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска с 9:00 до 10:00. Возможен трансфер с автовокзала и гостиниц. Далее вас ждёт экскурсия к въездным памятным знакам Республики Алтай, знакомство с традициями региона и завтрак на берегу Катуни.

Затем отправимся по Чуйскому тракту в село Усть-Кан: проедем через Семинский перевал, Усть-Канскую степь и горы-«ирокезы». Размещение в гостинице.

По желанию и за доплату — экскурсия к реке Кумир и природному объекту «Девичьи плёсы» на УАЗе по лесной дороге.

По Чуйскому тракту через Семинский перевал и степьПо Чуйскому тракту через Семинский перевал и степьПо Чуйскому тракту через Семинский перевал и степь
2 день

Священные места и природа Уймонской долины

Сегодня нас ждёт переезд в село Усть-Кокса через два перевала. Далее заселение и экскурсия по Уймонской долине — региону, где с 18 века живут староверы. Посетим священные места, познакомимся с природой, фольклором и зайдём в музей.

Далее — музей Николая Рериха в селе Верх-Уймон, где он останавливался во время экспедиции. По погоде будет видна гора Белуха. По желанию — вертолётная экскурсия к подножию (по предварительной заявке, за доплату).

Священные места и природа Уймонской долиныСвященные места и природа Уймонской долиныСвященные места и природа Уймонской долиныСвященные места и природа Уймонской долиныСвященные места и природа Уймонской долины
3 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сможете провести день по своему желанию: отдохнуть, погулять по окрестностям или воспользоваться оздоровительными процедурами в гостинице.

Для желающих будет организована экскурсия (за доплату) на Красную гору или к Мультинским озёрам. Мы доедем на транспорте повышенной проходимости до первого озера, затем пройдём пешком к следующему. Здесь вас ждут прогулка среди кедровых лесов, отдых у воды и смотровая площадка с великолепным видом.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
4 день

Традиции Онгудайского района и этноприродный парк «Уч-Энмек» в Каракольской долине

Утром вы отправитесь в Онгудайский район — один из крупнейших в республике. Здесь до сих пор сохраняются древние верования и традиционный уклад жизни.

Разместимся на базе отдыха, после чего отправимся на обзорную экскурсию в этноприродный парк «Уч-Энмек» в Каракольской долине. Это сакральная территория, где сохранились археологические памятники, петроглифы и комплексы древней культуры.

Вы посетите одно из старейших сёл долины, поужинаете с дегустацией блюд алтайской кухни и познакомитесь с древним искусством горлового пения — кай. Исконно считалось, что исполнители кая не просто певцы, а люди, способные входить в транс и исцелять.

Традиции Онгудайского района и этноприродный парк «Уч-Энмек» в Каракольской долинеТрадиции Онгудайского района и этноприродный парк «Уч-Энмек» в Каракольской долинеТрадиции Онгудайского района и этноприродный парк «Уч-Энмек» в Каракольской долинеТрадиции Онгудайского района и этноприродный парк «Уч-Энмек» в Каракольской долинеТрадиции Онгудайского района и этноприродный парк «Уч-Энмек» в Каракольской долине
5 день

Горные и панорамные виды, бурные пороги, петроглифы и степи

Сегодня мы продолжим путешествие по Чуйскому тракту. Преодолеем перевал Чике-Таман и проедем вдоль рек Катуни и Чуи, увидим их слияние в природном парке «Чуй-Оозы» и пройдём мимо бурных порогов, по которым прокладывают водные маршруты.

Посетим Калбак-Таш, где сохранилось более 5000 петроглифов, датируемых 8 тысячелетием до н. э.

Продвигаясь вглубь Алтая, окажемся в Курайской и Чуйской степях — одних из самых высокогорных в мире. Увидим грандиозные панорамы Северо-Чуйского хребта и разнообразие природных зон. Вечером — размещение в гостинице в селе Акташ.

Горные и панорамные виды, бурные пороги, петроглифы и степиГорные и панорамные виды, бурные пороги, петроглифы и степиГорные и панорамные виды, бурные пороги, петроглифы и степи
6 день

Путь почти до границы с Монголией, Гейзерное озеро, Марсианские горы и погружение в традиции

Сегодня вы познакомитесь с самыми удалёнными и высокогорными районами Алтая — Улаганским и Кош-Агачским. Мы проедем почти до самой границы с Монголией и увидим Гейзерное озеро с его бирюзовыми водами и удивительное место «Марс» с инопланетными пейзажами.

В сёлах Кош-Агач и Жана-Аул вы познакомитесь с бытом и традициями казахов — основного населения этих мест. Посетите ферму с верблюдами, узнаете об охоте с беркутами и о том, как ткут настоящие казахские ковры.

Путь почти до границы с Монголией, Гейзерное озеро, Марсианские горы и погружение в традицииПуть почти до границы с Монголией, Гейзерное озеро, Марсианские горы и погружение в традицииПуть почти до границы с Монголией, Гейзерное озеро, Марсианские горы и погружение в традицииПуть почти до границы с Монголией, Гейзерное озеро, Марсианские горы и погружение в традиции
7 день

Продолжение этнического погружения

На обратном пути по Чуйскому тракту сделаем остановку в этнокультурном комплексе «Кечу». Здесь вы побываете в аиле — традиционном жилище алтайцев, попробуете блюда национальной кухни и погрузитесь в культуру кочевого народа. Также увидите арт-объект «Эрjине-Талисман» и узнаете больше об истории строительства Чуйского тракта, включая уникальный Цаплинский мост.

Вечером прибудем в Горно-Алтайск и разместимся в гостинице.

Продолжение этнического погруженияПродолжение этнического погруженияПродолжение этнического погружения
8 день

Национальный музей и Телецкое озеро

Сегодня вас ждёт переезд на Телецкое озеро. По дороге мы сделаем короткую экскурсию по Горно-Алтайску, заглянем в Национальный музей им. А. В. Анохина. Вы увидите археологические находки с плато Укок и коллекцию работ художника Г. И. Чорос-Гуркина.

После размещения в посёлке Артыбаш отправимся на пешеходную прогулку по окрестностям, побываем у серебряного источника и услышим легенды об Алтын Кёле. Желающие смогут подняться на гору Тялан-Туу или на вершину горнолыжного комплекса «Телецкий» (подъёмник оплачивается отдельно).

Национальный музей и Телецкое озероНациональный музей и Телецкое озероНациональный музей и Телецкое озеро
9 день

День у Телецкого озера и возвращение в Горно-Алтайск

Сегодня состоится водный круиз по Телецкому озеру с остановками у водопадов Чедор и Корбу. Маршрут пройдёт по территории Алтайского заповедника, а виды на прибрежные склоны и скалы останутся в памяти надолго.

После прогулки вернёмся в Горно-Алтайск и заселимся в гостиницу.

День у Телецкого озера и возвращение в Горно-АлтайскДень у Телецкого озера и возвращение в Горно-АлтайскДень у Телецкого озера и возвращение в Горно-АлтайскДень у Телецкого озера и возвращение в Горно-Алтайск
10 день

Отъезд

В последний день тура — выезд из гостиницы до 10:00. Трансфер в аэропорт или на автовокзал осуществляется самостоятельно.

ОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
2-, 3-местный номер (за одного)149 500 ₽
1-местный номер171 000 ₽
Ребёнок до 14 лет140 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Все переезды по программе
  • Экскурсионное сопровождение
  • Посещение всех объектов по программе
  • Услуги гида-сопровождающего
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно в ваш город
  • Обеды
  • Трансфер в аэропорт или на автовокзал в последний день тура
  • Дополнительные экскурсии и развлечения (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 9:00-10:00 или до 9:00 в самом городе
Завершение: Горно-Алтайск, выселение из гостиницы до 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 108 туристов
Алтай, Байкал, Хакасия, Тыва, Красноярский край — мы создали более 100 авторских активных, экскурсионных и комбинированных туров. Пешком, на автомобиле и на конях, на рафтах и катамаранах — новые приключения
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с нами не оставят вас равнодушными! Великие реки, священные вершины, тайга и пески, нетуристические места, интересные люди и традиции, предания и легенды — настоящая жизнь необъятной и загадочной Сибири! Хотите открыть для себя Сибирь? Мы ждём вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Придется написать отзыв от лица всей нашей компании, нас было шестнадцать человек) Хотим поблагодарить за классную организацию путешествия, которое проходило с конца июля до начала августа… Алтай просто завоевал нас
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навсегда, но сейчас речь не о нем, а о тех кто всё это устроил — организаторах, гидах, водителях. Все было сделано очень круто: от составления маршрута до последних вечеров, когда мы вместе делились впечатлениями и радостью, даже слезами счастья от такого яркого опыта и новых знакомств. На Алтае заряжаешься силой и вдохновением, мечты начинают сбываться. А с ребятами из этой туристической команды это путешествие прошло легко, без забот и с максимальным наслаждением. Особую благодарность хочется выразить Анне, с которой мы почти полгода обговаривали все детали, нашему прекрасному гиду Даше — она явно влюблена в своё дело и это чувствовалось, а также водителю Роме, который мог проехать самые сложные горные перевалы так, что ни машина ни мы не уставали). Спасибо всем большущее! Обязательно вернемся и только с вами!

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