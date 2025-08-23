Маршрут проходит по Чуйскому
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой:
- Комплект удобной одежды для сна (пижама/шорты и футболка)
- Несколько хлопковых футболок и несколько синтетических
- Спортивные штаны, подойдут любые штаны из флиса, трико или обычные спортивные брюки (желательно 2 пары)
- Шорты (на случай жаркой погоды)
- Непродуваемую и непромокаемую куртку
- Тёплый свитер, не стоит забывать, что в горах перепады ночных и дневных температур бывают существенны
- Две пары удобной обуви, здесь не везде асфальтированные дороги, поэтому удобнее всего передвигаться в легкой и быстросохнущей обуви
- Лёгкие тапочки (сланцы) для гостиниц
- Защиту от солнца (крем, очки, головной убор)
- Предметы личной гигиены
- Купальник
- Дождевик, не забывайте про резкие перемены погоды в горном Алтае; плотный дождевик (можно одноразовый, но обязательно из плотной ткани) или плащ – обязательно, позаботьтесь также о непромокаемой обуви или заранее купите бахилы на кроссовки
- Небольшой рюкзак (или набедренная лёгкая сумочка), нужен для пеших прогулок и экскурсий, чтобы взять с собой все необходимое: телефон, небольшую бутылку с водой, влажные салфетки; сумки лучше не брать, они будут мешать на прогулке, а рюкзак освободит руки и удобно распределит нагрузку.
Программа тура по дням
По Чуйскому тракту через Семинский перевал и степь
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска с 9:00 до 10:00. Возможен трансфер с автовокзала и гостиниц. Далее вас ждёт экскурсия к въездным памятным знакам Республики Алтай, знакомство с традициями региона и завтрак на берегу Катуни.
Затем отправимся по Чуйскому тракту в село Усть-Кан: проедем через Семинский перевал, Усть-Канскую степь и горы-«ирокезы». Размещение в гостинице.
По желанию и за доплату — экскурсия к реке Кумир и природному объекту «Девичьи плёсы» на УАЗе по лесной дороге.
Священные места и природа Уймонской долины
Сегодня нас ждёт переезд в село Усть-Кокса через два перевала. Далее заселение и экскурсия по Уймонской долине — региону, где с 18 века живут староверы. Посетим священные места, познакомимся с природой, фольклором и зайдём в музей.
Далее — музей Николая Рериха в селе Верх-Уймон, где он останавливался во время экспедиции. По погоде будет видна гора Белуха. По желанию — вертолётная экскурсия к подножию (по предварительной заявке, за доплату).
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сможете провести день по своему желанию: отдохнуть, погулять по окрестностям или воспользоваться оздоровительными процедурами в гостинице.
Для желающих будет организована экскурсия (за доплату) на Красную гору или к Мультинским озёрам. Мы доедем на транспорте повышенной проходимости до первого озера, затем пройдём пешком к следующему. Здесь вас ждут прогулка среди кедровых лесов, отдых у воды и смотровая площадка с великолепным видом.
Традиции Онгудайского района и этноприродный парк «Уч-Энмек» в Каракольской долине
Утром вы отправитесь в Онгудайский район — один из крупнейших в республике. Здесь до сих пор сохраняются древние верования и традиционный уклад жизни.
Разместимся на базе отдыха, после чего отправимся на обзорную экскурсию в этноприродный парк «Уч-Энмек» в Каракольской долине. Это сакральная территория, где сохранились археологические памятники, петроглифы и комплексы древней культуры.
Вы посетите одно из старейших сёл долины, поужинаете с дегустацией блюд алтайской кухни и познакомитесь с древним искусством горлового пения — кай. Исконно считалось, что исполнители кая не просто певцы, а люди, способные входить в транс и исцелять.
Горные и панорамные виды, бурные пороги, петроглифы и степи
Сегодня мы продолжим путешествие по Чуйскому тракту. Преодолеем перевал Чике-Таман и проедем вдоль рек Катуни и Чуи, увидим их слияние в природном парке «Чуй-Оозы» и пройдём мимо бурных порогов, по которым прокладывают водные маршруты.
Посетим Калбак-Таш, где сохранилось более 5000 петроглифов, датируемых 8 тысячелетием до н. э.
Продвигаясь вглубь Алтая, окажемся в Курайской и Чуйской степях — одних из самых высокогорных в мире. Увидим грандиозные панорамы Северо-Чуйского хребта и разнообразие природных зон. Вечером — размещение в гостинице в селе Акташ.
Путь почти до границы с Монголией, Гейзерное озеро, Марсианские горы и погружение в традиции
Сегодня вы познакомитесь с самыми удалёнными и высокогорными районами Алтая — Улаганским и Кош-Агачским. Мы проедем почти до самой границы с Монголией и увидим Гейзерное озеро с его бирюзовыми водами и удивительное место «Марс» с инопланетными пейзажами.
В сёлах Кош-Агач и Жана-Аул вы познакомитесь с бытом и традициями казахов — основного населения этих мест. Посетите ферму с верблюдами, узнаете об охоте с беркутами и о том, как ткут настоящие казахские ковры.
Продолжение этнического погружения
На обратном пути по Чуйскому тракту сделаем остановку в этнокультурном комплексе «Кечу». Здесь вы побываете в аиле — традиционном жилище алтайцев, попробуете блюда национальной кухни и погрузитесь в культуру кочевого народа. Также увидите арт-объект «Эрjине-Талисман» и узнаете больше об истории строительства Чуйского тракта, включая уникальный Цаплинский мост.
Вечером прибудем в Горно-Алтайск и разместимся в гостинице.
Национальный музей и Телецкое озеро
Сегодня вас ждёт переезд на Телецкое озеро. По дороге мы сделаем короткую экскурсию по Горно-Алтайску, заглянем в Национальный музей им. А. В. Анохина. Вы увидите археологические находки с плато Укок и коллекцию работ художника Г. И. Чорос-Гуркина.
После размещения в посёлке Артыбаш отправимся на пешеходную прогулку по окрестностям, побываем у серебряного источника и услышим легенды об Алтын Кёле. Желающие смогут подняться на гору Тялан-Туу или на вершину горнолыжного комплекса «Телецкий» (подъёмник оплачивается отдельно).
День у Телецкого озера и возвращение в Горно-Алтайск
Сегодня состоится водный круиз по Телецкому озеру с остановками у водопадов Чедор и Корбу. Маршрут пройдёт по территории Алтайского заповедника, а виды на прибрежные склоны и скалы останутся в памяти надолго.
После прогулки вернёмся в Горно-Алтайск и заселимся в гостиницу.
Отъезд
В последний день тура — выезд из гостиницы до 10:00. Трансфер в аэропорт или на автовокзал осуществляется самостоятельно.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|2-, 3-местный номер (за одного)
|149 500 ₽
|1-местный номер
|171 000 ₽
|Ребёнок до 14 лет
|140 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Все переезды по программе
- Экскурсионное сопровождение
- Посещение всех объектов по программе
- Услуги гида-сопровождающего
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно в ваш город
- Обеды
- Трансфер в аэропорт или на автовокзал в последний день тура
- Дополнительные экскурсии и развлечения (по желанию)