По Чуйскому тракту через Семинский перевал и степь

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска с 9:00 до 10:00. Возможен трансфер с автовокзала и гостиниц. Далее вас ждёт экскурсия к въездным памятным знакам Республики Алтай, знакомство с традициями региона и завтрак на берегу Катуни.

Затем отправимся по Чуйскому тракту в село Усть-Кан: проедем через Семинский перевал, Усть-Канскую степь и горы-«ирокезы». Размещение в гостинице.

По желанию и за доплату — экскурсия к реке Кумир и природному объекту «Девичьи плёсы» на УАЗе по лесной дороге.