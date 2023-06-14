Экскурсия по Грозному: достопримечательности города за один день

Экскурсия по Грозному

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Ответы на вопросы
Вы все еще не побывали в одном из самых быстроразвивающихся городов России? Грозный — город, поражающий своим колоритом.

История города, современные и архитектурные строения самые популярные места, лучшие локации для фотосессий ждут вас в насыщенной экскурсии.
Экскурсия по Грозному: достопримечательности города за один день
Экскурсия по Грозному: достопримечательности города за один день
Экскурсия по Грозному: достопримечательности города за один день
Экскурсия по Грозному: достопримечательности города за один день
Экскурсия по Грозному: достопримечательности города за один день
Экскурсия по Грозному: достопримечательности города за один день
Ближайшие даты:
14
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Цветочный парк

Это самая красочная часть города, тут вы увидите сотни разновидностей растений и деревьев, от знакомых до самых экзотичных. Вы сможете сделать самые яркие фотографии, на фоне необычных арок и животных из растений.

Комплекс Грозный-Сити

Вы увидите высотки, которые гордо устремились вверх, символ нового Грозного. Вы посетите смотровую площадку и увидите город с высоты птичьего полета.

Мечеть «Сердце Чечни»

Самая главная достопримечательность Грозного и название ее как нельзя лучше передает смысл, заложенный архитекторами.
Центральная площадь — прекрасное место, для того чтобы понять движение города. Тут и любимый всеми жителями бульвар Эсамбаева, множество различных кафе и ресторанов на любой вкус.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида до окончания экскурсии
Что не входит
  • Еда
  • Напитки
  • Сувениры и входные билеты (смотровая площадка — 100-200 руб.) не включены в стоимость экскурсии
Место начала и завершения?
г. Грозный
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Религиозные
Обзорные
Грозный-Сити
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