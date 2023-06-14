Цветочный парк

Это самая красочная часть города, тут вы увидите сотни разновидностей растений и деревьев, от знакомых до самых экзотичных. Вы сможете сделать самые яркие фотографии, на фоне необычных арок и животных из растений.

Комплекс Грозный-Сити

Вы увидите высотки, которые гордо устремились вверх, символ нового Грозного. Вы посетите смотровую площадку и увидите город с высоты птичьего полета.

Мечеть «Сердце Чечни»

Самая главная достопримечательность Грозного и название ее как нельзя лучше передает смысл, заложенный архитекторами.

Центральная площадь — прекрасное место, для того чтобы понять движение города. Тут и любимый всеми жителями бульвар Эсамбаева, множество различных кафе и ресторанов на любой вкус.