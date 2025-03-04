Мы посетим мечеть «Сердце Чечни», полюбуемся на город с небоскребов Грозный-Сити, узнаем много нового в Национальном музее Чеченской Республики и Мемориальном комплексе Славы им. А. А. Кадырова и прогуляемся по прекрасному г. Грозный, познакомившись с его историей и архитектурой.
Описание экскурсииМы проведем пешую обзорную экскурсию по Грозному. На протяжении нашей прогулки вы познакомитесь с историей и архитектурой города. Мы расскажем о традициях и культуре его жителей, а также о том, чем живет современный Грозный и какие объекты планируют построить в городе в недалеком будущем! Посетим главную мечеть Грозного — «Сердце Чечни», являющуюся символом не только города, но и всей республики. Прогуляемся по изящному парку, расположенному рядом с мечетью. Поднимемся на смотровую площадку в знаменитом высотном комплексе "Грозный Сити", с которой откроется панорамный вид на весь город (как на ладони). Пройдемся по живописному парку цветов, красота которого ежедневно привлекает множество жителей и гостей республики. И главному пешеходному бульвару города —"Грозненскому Арбату", носящего имя народного артиста СССР М. А. Эсамбаева. Посетим единственный в городе православный храм Михаила Архангела, который ведет свою историю с далекого 19 века. Завершим нашу экскурсию обедом в ресторане с национальной кухней 😊 * Продолжительность экскурсии 2.5-3 часа, возможно сделать более продолжительный маршрут на 4,5 часа (с посещением музейного комплекса «Аллея Славы», в ходе непродолжительной экскурсии по которому вы сможете лучше познакомиться с современной историей республики)
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Грозный-Сити
- Мемориальный комплекс Славы имени А.А. Кадырова
- Цветочный парк
- Национальный музей Чеченской республики
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входные билеты (350 рублей),
- Обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ахмата Кадырова
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия "Грозный: история и современность" оставила неизгладимое впечатление! Это был не просто тур по городу, а настоящее погружение в культуру, историю и дух Чеченской Республики.
Начнем с того, что мечеть «Сердце
Начнем с того, что мечеть «Сердце
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А
Делюсь с вами впечатлениями от экскурсии по Грозному. Были на экскурсии 6 июня. Жара стояла невыносимая, +38! Но это не помешало нам пройтись по центру города! У нас была гид
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О
Экскурсию провела гид Зумрат. Несмотря на страшную жару, было интересно, познавательно и осталось приятное впечатление встречи со старым другом. Зумрат прекрасный рассказчик и очень тактичный и внимательный человек, легко подстраивается под интересы клиента. Большое ей спасибо!
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Д
Хорошая содержательная экскурсия по всему центру Грозного. Местный гид (журналист, фотограф) детально рассказывает обо всех основных достопримечательностях, истории города. Рекомендую!
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Т
Оень понравилась экскурсия много узнали из истории и настоящего. Спасибо огромное 😊приятно было в такой великий праздник посетить и православный храм.
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С
Все что было заявлено в экскурсии все увидели, посетили, очень приятно пообщались с гидом.
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Входит в следующие категории Грозного
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