Для начала проводим пешую обзорную экскурсию по городу Грозный:)

Познакомимся получше с этим удивительным городом и посетим самые интересные и красивые достопримечательности города.

Для начала конечно же отправляемся к главной мечети Грозного - «Сердце Чечни». Мечеть поражает своим великолепием как снаружи, так и внутри. Обязательно заглядываем внутрь и изучаем убранство мечети. Затем отправляемся в Грозный-Сити, там поднимаемся на смотровую площадку с обзорным видом на весь город. Теперь время обеда. Он будет проходить на знаменитой шашлычной улице:) После обеда посещаем Национальный музей Чеченской Республики и Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова. В этих музеях вам проведут интереснейшие мини-экскурсии. Завершаем нашу экскурсию посещением одного из лучших стадионов страны - спорткомплекса имени А. А. Кадырова с увлекательной экскурсией внутри, где вам покажут все внутренние помещения арены. Вечером посещение другой смотровой площадки "Лестница в небеса" с очень красивым видом на Грозный (а-ля Лос-Анджелес:)) по желанию туристов можем отправиться на вкусный ужин в атмосферный ресторане со вкусной местной кухней (и не только местной:)).