Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы посетим мечеть «Сердце Чечни», полюбуемся на город с небоскребов Грозный-Сити, узнаем много нового в Национальном музее Чеченской Республики и Мемориальном комплексе Славы им. А. А. Кадырова и прогуляемся по прекрасному г. Грозный, познакомившись с его историей и архитектурой. 4.3 11 отзывов

Анастасия Ваш гид в Грозном Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.3 11 отзывов 3 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Мы проведем пешую обзорную экскурсию по Грозному. На протяжении нашей прогулки вы познакомитесь с историей и архитектурой города. Мы расскажем о традициях и культуре его жителей, а также о том, чем живет современный Грозный и какие объекты планируют построить в городе в недалеком будущем! Посетим главную мечеть Грозного — «Сердце Чечни», являющуюся символом не только города, но и всей республики. Прогуляемся по изящному парку, расположенному рядом с мечетью. Поднимемся на смотровую площадку в знаменитом высотном комплексе "Грозный Сити", с которой откроется панорамный вид на весь город (как на ладони). Пройдемся по живописному парку цветов, красота которого ежедневно привлекает множество жителей и гостей республики. И главному пешеходному бульвару города —"Грозненскому Арбату", носящего имя народного артиста СССР М. А. Эсамбаева. Посетим единственный в городе православный храм Михаила Архангела, который ведет свою историю с далекого 19 века. Завершим нашу экскурсию обедом в ресторане с национальной кухней 😊 * Продолжительность экскурсии 2.5-3 часа, возможно сделать более продолжительный маршрут на 4,5 часа (с посещением музейного комплекса «Аллея Славы», в ходе непродолжительной экскурсии по которому вы сможете лучше познакомиться с современной историей республики)

ежедневно в 10:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мечеть «Сердце Чечни»

Грозный-Сити

Мемориальный комплекс Славы имени А.А. Кадырова

Цветочный парк

Национальный музей Чеченской республики Что включено Услуги гида. Что не входит в цену Входные билеты (350 рублей),

Обед. Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Ахмата Кадырова Завершение: Центр города Когда и сколько длится? Когда: ежедневно в 10:00 Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.