Обзорная Грозный. История и современность

Обзорная Грозный

Обзорная Грозный.

История и современность
Обзорная Грозный. История и современность
Обзорная Грозный. История и современность
Обзорная Грозный. История и современность
Обзорная Грозный. История и современность
Обзорная Грозный. История и современность
Обзорная Грозный. История и современность

Что вы увидите 🤩

  • мечеть «Сердце Чечни»
  • Грозный-Сити
  • Национальный музей Чеченской Республики
  • Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова
  • Ахмат-Арена
  • смотровая "Лестница в небеса"
Для начала проводим пешую обзорную экскурсию по городу Грозный:)
Познакомимся получше с этим удивительным городом и посетим самые интересные и красивые достопримечательности города.
Для начала конечно же отправляемся к главной мечети Грозного - «Сердце Чечни». Мечеть поражает своим великолепием как снаружи, так и внутри. Обязательно заглядываем внутрь и изучаем убранство мечети. Затем отправляемся в Грозный-Сити, там поднимаемся на смотровую площадку с обзорным видом на весь город. Теперь время обеда. Он будет проходить на знаменитой шашлычной улице:) После обеда посещаем Национальный музей Чеченской Республики и Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова. В этих музеях вам проведут интереснейшие мини-экскурсии. Завершаем нашу экскурсию посещением одного из лучших стадионов страны - спорткомплекса имени А. А. Кадырова с увлекательной экскурсией внутри, где вам покажут все внутренние помещения арены. Вечером посещение другой смотровой площадки "Лестница в небеса" с очень красивым видом на Грозный (а-ля Лос-Анджелес:)) по желанию туристов можем отправиться на вкусный ужин в атмосферный ресторане со вкусной местной кухней (и не только местной:)).

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
5 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты (500 рублей)
  • обед
Где начинаем и завершаем
Начало: Заберу вас с отеля
Завершение: отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 10:00

Анастасия Л.
Анастасия Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Еще несколько похожих предложений в Грозном

Грозный — история и современность
Индивидуальная экскурсия
4.9
77
3 000
за 1-4 чел.
Грозный — история и современность
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Добро пожаловать в Грозный
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-4 чел.
Добро пожаловать в Грозный
Вы погуляете по центральной части Грозного, чтобы познакомиться с его историей и современной жизнью
По договоренности с туристом
Грозный в прошлом, настоящем и будущем
Индивидуальная экскурсия
5
9
4 000
за 1-6 чел.
Грозный в прошлом, настоящем и будущем
Вас ждет увлекательная обзорная экскурсия по Грозному, с его современной архитектурой, высотными...
Ежедневно в удобное для вас время
Гостеприимный и радушный Грозный
Индивидуальная экскурсия
5
1
6 000
за 1-3 чел.
Гостеприимный и радушный Грозный
Грозный стал городом в конце XIX века и с тех пор пережил много взлетов и падений
По договоренности
Дружелюбный Грозный
Индивидуальная экскурсия
5
1
2 600
за 1 чел.
Дружелюбный Грозный
Увидеть главные достопримечательности и узнать, как развивается город
Добро пожаловать в Грозный!
Индивидуальная экскурсия
4.3
7
3 500
за 1-3 чел.
Добро пожаловать в Грозный!
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о чеченских традициях и обычаях
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
6 000
за 1-6 чел.
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на авто-пешеходной экскурсии
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Индивидуальная экскурсия
13ч
31 000
за 1-4 чел.
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Индивидуальная экскурсия
5
10
4 000
за 1-6 чел.
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Посетить главные достопримечательности города на дружеской авто-пешеходной экскурсии
"Антиквариат и Грозный" - поход на блошиный рынок
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-3 чел.
"Антиквариат и Грозный" - поход на блошиный рынок
Поход на блошиный рынок требует терпения и настойчивости в поисках эксклюзивных вещей
По субботам
Из Грозного — в Аргунское ущелье!
Индивидуальная экскурсия
5
3
8 500
за 1-6 чел.
Очень популярно сейчас
Из Грозного — в Аргунское ущелье!
Горные перевалы, скалы, водопады, древние башни и замок Пхакоч на авто-пешеходной экскурсии
Из Грозного в Ингушетию. «Страна башен и орлов»
Индивидуальная экскурсия
9 000
за 1-3 чел.
Из Грозного в Ингушетию. «Страна башен и орлов»
Нас ждет радушное гостеприимство жителей Ингушетии - прекрасного край величественных гор и...
По договоренности

Анастасия Л. проводит ещё 4 экскурсии

Аргунское ущелье - край башен
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-5 чел.
Аргунское ущелье - край башен
ежедневно в 10:00
Жемчужина Чечни - горное озеро Казеной-Ам, Аргун, Шали
Индивидуальная экскурсия
7 000
за 1-5 чел.
Жемчужина Чечни - горное озеро Казеной-Ам, Аргун, Шали
ежедневно в 10:00
Обзорная Грозный, Аргун, Шали
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-5 чел.
Обзорная Грозный, Аргун, Шали
ежедневно в 10:00
Удивительные мечети Чечни
Индивидуальная экскурсия
5 500
за 1-5 чел.
Удивительные мечети Чечни
ежедневно в 10:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Грозном. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Грозном
🇷🇺