Экскурсии по паркам Грозного

Найдено 6 экскурсий в категории «Парки» в Грозном, цены от 4 999 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Грозный - город, в который хочется вернуться
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
70 отзывов
Грозный: экскурсия с личным гидом по знаковым местам
Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов
Начало: Город,Грозный, цветочный парк
«Вы увидите все знаковые места Грозного: Цветочный парк, храм Михаила Архангела 19 века и одну из самых больших мечетей мира Сердце Чечни»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
5 990 за всё до 4 чел.
Грозный - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
363 отзыва
Грозный - история и современность
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У храма Архангела Михаила
«Цветочный парк — вы увидите более 500 разновидностей деревьев, среди которых клены, березы и даже пальмы»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 4 999 за всё до 19 чел.
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
75 отзывов
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на автопешеходной экскурсии
Начало: МЕЧЕТЬ СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ
«Далее мы отправимся в Цветочный парк: обсудим, с каким событием совпало его открытие, и полюбуемся эффектно подсвеченными цветочными композициями»
Завтра в 19:30
10 июня в 17:30
от 90007 650 за всё до 20 чел.
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
Популярное предложение
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Посетить главные достопримечательности города на дружеской автопешеходной экскурсии
Начало: У входа в мечеть Сердце Чечни
«Знакомство с городом мы начнём с яркого и очень живописного Цветочного парка»
Сегодня в 09:30
Завтра в 19:00
от 69005 520 за всё до 20 чел.
Добро пожаловать в Грозный
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Добро пожаловать в Грозный: путешествие по душе Чечни
Откройте Грозный во всем его великолепии: от мощи мечетей до утонченности парков. Индивидуальная экскурсия ждет вас
Начало: В сквере Журналистов
«Цветочный парк — гуляя по его живописной территории, вы увидите березы, клены, пальмы, цветы и богато украшенный скульптурами фонтан»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия-фотосессия в Грозном
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
2 отзыва
Экскурсия-фотосессия в Грозном
Узнать самое важное и получить яркие кадры на фоне города
«Цветочный парк — интересное место, создание которого связано с женским чеченским праздником»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
14 700 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Грозный - история и современность
    Очень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показала. Было очень жарко,поэтому дети немного сникли,но это не помешало нам с удовольствием гулять по городу.
    Очень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показалаОчень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показалаОчень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показалаОчень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показала
  • М
    Мстислав
    30 мая 2024
    Грозный - история и современность
    Экскурсию с нами 24 мая проводила экскурсовод Мадина. Экскурсия познавательная и интересная. Мадина хороший, доброжелательный экскурсовод, приятный в общении. Грамотная
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    речь и хорошее всестороннее знание истории города. Заметно что Мадина любит свой город и свою родину. Понравилось всем и взрослым и подросткам.

  • t
    tanya-rudko@mail.ru
    29 мая 2024
    Грозный - город, в который хочется вернуться
    Огромное спасибо Хамзату за экскурсию по Грозному! Узнали много интересного о городе и о народе Чечни. Масса приятных впечатлений!
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Добро пожаловать в Грозный
    Все понравилось!
  • М
    Марина
    20 мая 2024
    Грозный - город, в который хочется вернуться
    Хамзат отличный гид, был грамотно составлен маршрут экскурсии, интересно преподнесен материал о городе. Спасибо большое за проведенную экскурсию.
  • Ю
    Юрий
    18 мая 2024
    Грозный - история и современность
    Приятная познавательная экскурсия по центру города с прекрасным гидом Мадиной. Очень интересно. На фото китайская копия благословенного дерева в натуральную величину и сад цветов.
    Приятная познавательная экскурсия по центру города с прекрасным гидом Мадиной. Очень интересно. На фото китайская копияПриятная познавательная экскурсия по центру города с прекрасным гидом Мадиной. Очень интересно. На фото китайская копия
  • В
    Валерия
    17 мая 2024
    Грозный: прошлое, настоящее и будущее
    Экскурсии с Адамом и Зелемханом это просто на разрыв сердечка! Спасибо вам за ваши обширные знания, доброту, толерантность к другому
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    мнению! Вы много дали нам для понимания Чечни и ее жителей! Ребята с такой любовью рассказывают о своей родине, что невольно перенимаешь это чувство! Всем, кто хочет не просто посмотреть, но и понять, прочувствовать - рекомендую!!!

  • М
    Марина
    11 мая 2024
    Грозный - город, в который хочется вернуться
    На майских праздниках привезла сотрудников в Грозный. На обзорную экскурсию по городу пригласила Хамзата и ни сколько не пожалела. Хамзат
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    показал себя, как опытный,любящий своё дело профессионал. Грамотно построил маршрут,время пролетело не заметно, но насыщенно и интересно. Отвечал на все наши многочисленные вопросы из истории Грозного. Большое спасибо Вам- Хамзат. Вы на своем месте в выборе профессии. Успехов в работе и внимательных,заинтересованных туристов.

  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
    Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная! Впечатления гарантированы каждому!!! Адам великолепный рассказчик, море обаяния, прекрасное чувство юмора, бесконечная любовь к своей Родине
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    и знания. Адам - это настоящий талант знакомить со своим краем: легко, непринужденно, открыто и ярко. За эти несколько часов Вы успеете очароваться этим удивительным краем. Экскурсия пролетит на одном дыхании и будет так жалко прощаться. Если Вы за необычными впечатлениями в комфортном дружеском общении, то точно это экскурсия для Вас. Нам повезло начать свое знакомство с Чечней в компании с Адамом. Спасибо!!!

    Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная!Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная!Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная!Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная!Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная!Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная!Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная!Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная!Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная!Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная!
  • D
    Dmitry
    6 мая 2024
    Экскурсия-фотосессия в Грозном
    Самая запоминающаяся экскурсия благодаря профессиональному фотосету. Проводили два человека, экскурсовод Арслан и фотограф Камилла. Маршрут экскурсии был скорректирован по нашей
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    просьбе. Арслан — потрясающий рассказчик и собеседник, из тех людей, которые свою работу выполняют на 200% и ещё немного. Работу Камиллы мы смогли оценить на следующий день, и несмотря на то, что мы сами снимали что могли, профессиональные кадры Камиллы вне конкуренции, их очень приятно просматривать и показывать близким, практически фотоальбом на ровном месте. Мы с женой уже договорились, что в будущем будем отдавать приоритет экскурсиям с фотосессиями. Следует также отметить работу организатора Александры, которая не только подбирала лучших исполнителей, но и уточняла возможные детали мероприятия, а после интересовалась качеством экскурсии. Ребята, вы — лучшие! С трудом нашёл фото без лиц, чтобы добавить сюда (остальные с лицами, добавлять не буду).

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Парки»

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  1. Грозный - город, в который хочется вернуться
  2. Грозный - история и современность
  3. Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
  4. Грозный: прошлое, настоящее и будущее
  5. Добро пожаловать в Грозный
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»
  2. Мечеть «Гордость мусульман»
  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
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