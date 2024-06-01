1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Грозный: экскурсия с личным гидом по знаковым местам
Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов
Начало: Город,Грозный, цветочный парк
«Вы увидите все знаковые места Грозного: Цветочный парк, храм Михаила Архангела 19 века и одну из самых больших мечетей мира Сердце Чечни»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
5 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Грозный - история и современность
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У храма Архангела Михаила
«Цветочный парк — вы увидите более 500 разновидностей деревьев, среди которых клены, березы и даже пальмы»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 4 999₽ за всё до 19 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на автопешеходной экскурсии
Начало: МЕЧЕТЬ СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ
«Далее мы отправимся в Цветочный парк: обсудим, с каким событием совпало его открытие, и полюбуемся эффектно подсвеченными цветочными композициями»
Завтра в 19:30
10 июня в 17:30
от 90007 650₽ за всё до 20 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Посетить главные достопримечательности города на дружеской автопешеходной экскурсии
Начало: У входа в мечеть Сердце Чечни
«Знакомство с городом мы начнём с яркого и очень живописного Цветочного парка»
Сегодня в 09:30
Завтра в 19:00
от 69005 520₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Грозный: путешествие по душе Чечни
Откройте Грозный во всем его великолепии: от мощи мечетей до утонченности парков. Индивидуальная экскурсия ждет вас
Начало: В сквере Журналистов
«Цветочный парк — гуляя по его живописной территории, вы увидите березы, клены, пальмы, цветы и богато украшенный скульптурами фонтан»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Экскурсия-фотосессия в Грозном
Узнать самое важное и получить яркие кадры на фоне города
«Цветочный парк — интересное место, создание которого связано с женским чеченским праздником»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
14 700₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показала. Было очень жарко,поэтому дети немного сникли,но это не помешало нам с удовольствием гулять по городу.
- ММстислав30 мая 2024Экскурсию с нами 24 мая проводила экскурсовод Мадина. Экскурсия познавательная и интересная. Мадина хороший, доброжелательный экскурсовод, приятный в общении. Грамотная
- ttanya-rudko@mail.ru29 мая 2024Огромное спасибо Хамзату за экскурсию по Грозному! Узнали много интересного о городе и о народе Чечни. Масса приятных впечатлений!
- ТТатьяна27 мая 2024Все понравилось!
- ММарина20 мая 2024Хамзат отличный гид, был грамотно составлен маршрут экскурсии, интересно преподнесен материал о городе. Спасибо большое за проведенную экскурсию.
- ЮЮрий18 мая 2024Приятная познавательная экскурсия по центру города с прекрасным гидом Мадиной. Очень интересно. На фото китайская копия благословенного дерева в натуральную величину и сад цветов.
- ВВалерия17 мая 2024Экскурсии с Адамом и Зелемханом это просто на разрыв сердечка! Спасибо вам за ваши обширные знания, доброту, толерантность к другому
- ММарина11 мая 2024На майских праздниках привезла сотрудников в Грозный. На обзорную экскурсию по городу пригласила Хамзата и ни сколько не пожалела. Хамзат
- ННаталья8 мая 2024Шикарная экскурсия!!! Увлекательная, сказочная, атмосферная! Впечатления гарантированы каждому!!! Адам великолепный рассказчик, море обаяния, прекрасное чувство юмора, бесконечная любовь к своей Родине
- DDmitry6 мая 2024Самая запоминающаяся экскурсия благодаря профессиональному фотосету. Проводили два человека, экскурсовод Арслан и фотограф Камилла. Маршрут экскурсии был скорректирован по нашей
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Парки»
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