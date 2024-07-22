Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас на прогулку по прекрасному городу Грозный.



Мы с вами осмотрим его главные достопримечательности — прогуляемся по Цветочному парку, увидим мечеть и православную церковь XIX века и даже замок в английском стиле! А еще мы посмотрим на город с двух необычных смотровых площадок. 4.5 2 отзыва

Hamzat Ваш гид в Грозном Задать вопрос Групповая экскурсия 4000 ₽ за человека 4.5 2 отзыва 3 часа 1-6 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Мы прогуляемся по Грозному и посмотрим его главные достопримечательности. Вы увидите Цветочный парк — здесь насчитывается более 150 тысяч разных цветов, пальм, деревьев, фонтанов и башен. Посетите старый православный храм Архангела Михаила XIX века — красивейший архитектурный ансамбль в традиционном русском стиле с тремя куполами и колокольней. Вы увидите город со смотровой вертолётной площадки высотного комплекса Грозный-Сити. Посетите мечеть в центре города, которая называется «Сердце Чечни». Посетите музей Аллея Славы, увидите старый замок в английском стиле Тапы Чермоева, нефтепромышленника царских времен. Далее поедем на Грозненское море — тут есть пляж, набережная, дельфинарий и ипподром недалеко. Далее по дороге будет необычная смотровая площадка — Лестница в небеса, которая выглядит как фантастический инопланетный корабль.

С 8.00 до 22.00 каждый день Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Цветочный парк

Храм Архангела Михаила

Смотровая Грозный-Сити

Музей Аллея Славы

Замок Тапы Чермоева

Грозненское море

Действующие нефтекачалки

Смотровая «Лестница в небеса» Что включено Услуги гида

Трансфер Что не входит в цену Входные билеты в музей - 100 руб.

Смотровая Грозный-Сити - 200 руб. Место начала и завершения? Ул. Кадырова, 37 Когда и сколько длится? Когда: С 8.00 до 22.00 каждый день Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.