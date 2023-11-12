Приглашаю вас на прогулку по прекрасному городу Грозный. Мы с вами осмотрим его главные достопримечательности — прогуляемся по Цветочному парку, увидим мечеть и православную церковь XIX века и даже замок в английском стиле! А еще мы посмотрим на город с двух необычных смотровых площадок.

Описание