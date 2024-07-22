Приглашаю вас на прогулку по прекрасному городу Грозный.
Мы с вами осмотрим его главные достопримечательности — прогуляемся по Цветочному парку, увидим мечеть и православную церковь XIX века и даже замок в английском стиле! А еще мы посмотрим на город с двух необычных смотровых площадок.
Мы с вами осмотрим его главные достопримечательности — прогуляемся по Цветочному парку, увидим мечеть и православную церковь XIX века и даже замок в английском стиле! А еще мы посмотрим на город с двух необычных смотровых площадок.
Описание экскурсииМы прогуляемся по Грозному и посмотрим его главные достопримечательности. Вы увидите Цветочный парк — здесь насчитывается более 150 тысяч разных цветов, пальм, деревьев, фонтанов и башен. Посетите старый православный храм Архангела Михаила XIX века — красивейший архитектурный ансамбль в традиционном русском стиле с тремя куполами и колокольней. Вы увидите город со смотровой вертолётной площадки высотного комплекса Грозный-Сити. Посетите мечеть в центре города, которая называется «Сердце Чечни». Посетите музей Аллея Славы, увидите старый замок в английском стиле Тапы Чермоева, нефтепромышленника царских времен. Далее поедем на Грозненское море — тут есть пляж, набережная, дельфинарий и ипподром недалеко. Далее по дороге будет необычная смотровая площадка — Лестница в небеса, которая выглядит как фантастический инопланетный корабль.
С 8.00 до 22.00 каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цветочный парк
- Храм Архангела Михаила
- Смотровая Грозный-Сити
- Музей Аллея Славы
- Замок Тапы Чермоева
- Грозненское море
- Действующие нефтекачалки
- Смотровая «Лестница в небеса»
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей - 100 руб.
- Смотровая Грозный-Сити - 200 руб.
Место начала и завершения?
Ул. Кадырова, 37
Когда и сколько длится?
Когда: С 8.00 до 22.00 каждый день
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Город очень красивый и чистый! Хамзат прекрасный гид, рассказал всю историю Грозного и Чечни. Показал все красивые места, посетили мечеть Сердце Чечни, парк цветов, музей славы, смотровую в Грозном сити, лестницу в небеса! Очень довольна экскурсией и гостеприимством людей! Обязательно вернусь ещё!!!
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Е
В целом всё хорошо. Получила достаточно полное представление о городе, проехали и по частному сектору, и прошлись по центру, Грозный-сити. Экскурсовод, Хамзат, очень доброжелателен, отмечу также аккуратное вождение, что для
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