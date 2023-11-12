Приглашаю вас на прогулку по прекрасному городу Грозный.
Мы с вами осмотрим его главные достопримечательности — прогуляемся по Цветочному парку, увидим мечеть и православную церковь XIX века и даже замок в английском стиле! А еще мы посмотрим на город с двух необычных смотровых площадок.
Мы с вами осмотрим его главные достопримечательности — прогуляемся по Цветочному парку, увидим мечеть и православную церковь XIX века и даже замок в английском стиле! А еще мы посмотрим на город с двух необычных смотровых площадок.
Ближайшие даты:
12
ноя
ноя
Что вас ожидает:
- Цветочный парк
- Храм Архангела Михаила
- Смотровая Грозный-Сити
- Музей Аллея Славы
- Замок Тапы Чермоева
- Грозненское море
- Действующие нефтекачалки
- Смотровая «Лестница в небеса»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетМы прогуляемся по Грозному и посмотрим его главные достопримечательности. Вы увидите Цветочный парк — здесь насчитывается более 150 тысяч разных цветов, пальм, деревьев, фонтанов и башен. Посетите старый православный храм Архангела Михаила XIX века — красивейший архитектурный ансамбль в традиционном русском стиле с тремя куполами и колокольней. Вы увидите город со смотровой вертолётной площадки высотного комплекса Грозный-Сити. Посетите мечеть в центре города, которая называется «Сердце Чечни». Посетите музей Аллея Славы, увидите старый замок в английском стиле Тапы Чермоева, нефтепромышленника царских времен. Далее поедем на Грозненское море — тут есть пляж, набережная, дельфинарий и ипподром недалеко. Далее по дороге будет необычная смотровая площадка — Лестница в небеса, которая выглядит как фантастический инопланетный корабль.
С 8.00 до 22.00 каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Входные билеты в музей — 100 руб.
- Смотровая Грозный-Сити — 200 руб
- Место начала и завершения?
- ул. Кадырова, 37
- Когда и сколько длится?
- Когда: С 8.00 до 22.00 каждый деньЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 26 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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