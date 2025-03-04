Индивидуальная
до 1 чел.
Грозный история и современность
Начало: Центр города
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Грозный - город воинской славы с великой историей
Начало: Ул. Кадырова, 37
Расписание: С 8.00 до 22.00 каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая в минигруппе. Обзорная «Традиции Грозного». 2500 руб с чел
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По субботам
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр4 марта 2025Экскурсия "Грозный: история и современность" оставила неизгладимое впечатление! Это был не просто тур по городу, а настоящее погружение в культуру,
- ППолина22 июля 2024Город очень красивый и чистый! Хамзат прекрасный гид, рассказал всю историю Грозного и Чечни. Показал все красивые места, посетили мечеть
- ТТатьяна24 июня 2024Оень понравилась экскурсия много узнали из истории и настоящего. Спасибо огромное 😊приятно было в такой великий праздник посетить и православный храм.
- ААлександра7 июня 2024Делюсь с вами впечатлениями от экскурсии по Грозному. Были на экскурсии 6 июня. Жара стояла невыносимая, +38! Но это не
- ЕЕлена17 декабря 2023В целом всё хорошо. Получила достаточно полное представление о городе, проехали и по частному сектору, и прошлись по центру, Грозный-сити.
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Грозненский океанариум»
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