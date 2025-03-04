Грозненский океанариум – экскурсии в Грозном

Найдено 3 экскурсии в категории «Грозненский океанариум» в Грозном, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Грозный история и современность
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Грозный история и современность
Начало: Центр города
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Грозный - город воинской славы с великой историей
Пешая
На машине
3 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Грозный - город воинской славы с великой историей
Начало: Ул. Кадырова, 37
Расписание: С 8.00 до 22.00 каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за человека
Групповая в минигруппе. Обзорная «Традиции Грозного». 2500 руб с чел
4 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая в минигруппе. Обзорная «Традиции Грозного». 2500 руб с чел
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По субботам
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    4 марта 2025
    Грозный история и современность
    Экскурсия "Грозный: история и современность" оставила неизгладимое впечатление! Это был не просто тур по городу, а настоящее погружение в культуру,
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    историю и дух Чеченской Республики. Начнем с того, что мечеть «Сердце Чечни» — это настоящее чудо архитектуры. Ее величественность и красота поражают, а атмосфера внутри наполнена умиротворением и благоговением. Экскурсовод рассказал столько интересного об исламской культуре и значении мечети для жителей региона, что это стало настоящим открытием. Затем мы поднялись на небоскребы Грозный-Сити, откуда открывается потрясающий вид на город. Современный Грозный с высоты птичьего полета — это зрелище, которое невозможно забыть. Фотографии получились просто фантастические! Мемориальный комплекс Славы им. А. А. Кадырова стали настоящим путешествием в прошлое. Экспозиции музея очень информативны, а рассказ гида помог понять, через какие испытания прошла республика и как она возрождалась. Это было не только познавательно, но и очень трогательно. Отдельное спасибо нашему гиду! Его профессионализм, глубокие знания и искренняя любовь к своему краю сделали экскурсию по-настоящему особенной. Если вы хотите узнать Чечню с разных сторон — от древней истории до современного процветания, — эта экскурсия обязательна к посещению. Она оставила в моем сердце только теплые воспоминания и желание вернуться сюда снова!

  • П
    Полина
    22 июля 2024
    Грозный - город воинской славы с великой историей
    Город очень красивый и чистый! Хамзат прекрасный гид, рассказал всю историю Грозного и Чечни. Показал все красивые места, посетили мечеть
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    Сердце Чечни, парк цветов, музей славы, смотровую в Грозном сити, лестницу в небеса! Очень довольна экскурсией и гостеприимством людей! Обязательно вернусь ещё!!!

  • Т
    Татьяна
    24 июня 2024
    Грозный история и современность
    Оень понравилась экскурсия много узнали из истории и настоящего. Спасибо огромное 😊приятно было в такой великий праздник посетить и православный храм.
  • А
    Александра
    7 июня 2024
    Грозный история и современность
    Делюсь с вами впечатлениями от экскурсии по Грозному. Были на экскурсии 6 июня. Жара стояла невыносимая, +38! Но это не
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    помешало нам пройтись по центру города! У нас была гид Зумрат. Очень приятная в общении и что самое главное- интересная рассказчица. Посетили все достопримечательности, указанные в описании, поели чеченского мороженого (там в парке есть палатка), послушали об обычаях Чеченской республики и со спокойной душой поехали на еще одну экскурсию от это же аккаунта - по ночной Чечне.

  • Е
    Елена
    17 декабря 2023
    Грозный - город воинской славы с великой историей
    В целом всё хорошо. Получила достаточно полное представление о городе, проехали и по частному сектору, и прошлись по центру, Грозный-сити.
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    Экскурсовод, Хамзат, очень доброжелателен, отмечу также аккуратное вождение, что для меня например важно. Сделал скидку, что всегда приятно. Подвел только туман в этот день, к сожалению, что не критично, но город сверху, со смотровой, где лестница в небо, мы не увидели. Понравилась мечеть, площадь, даже в декабре с цветами. Уточню один момент. На сайте указана улица Кадырова - их, как оказалось, две: Умара Кадырова и Ахмата Кадырова. Так вот, нужна вторая. Отправление от ул. Ахмата Кадырова 37. Потратили некоторое время на поиски друг друга. В целом впечатление осталось хорошее, рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Грозненский океанариум»

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  1. Грозный история и современность
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  3. Групповая в минигруппе. Обзорная «Традиции Грозного». 2500 руб с чел
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  1. Мечеть «Гордость мусульман»
  2. Мечеть «Сердце Чечни»
  3. Мечеть «Сердце матери»
  4. Озеро Кезеной-ам
  5. Аргунское ущелье
  6. Грозный-Сити
  7. Самое главное
  8. Цветочный парк
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в мае 2025
Сейчас в Грозном в категории "Грозненский океанариум" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 4500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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