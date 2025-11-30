Нашха — это колыбель чеченского народа. В древности здесь собирался совет старейшин всех тейпов. Сейчас район активно развивается: тут строят отели, разводят лошадей, а мёд считается одним из лучших в регионе. Я сам — выходец отсюда, мой дедушка в юности жил в этих горах. И я расскажу вам о традициях и укладе этих мест так, как передавал мне он.

Описание экскурсии

Поездка в горную Нашху — это встреча с величественными пейзажами, чистым воздухом и историей. Камера не в силах передать всю красоту здешних гор, рек и озёр, но у вас будет возможность увидеть их своими глазами.

Во время путешествия вы:

узнаете, какие дикие животные обитают в этом районе и какие полезные травы собирают местные жители

услышите названия гор и рек, о которых сложены предания

откроете, чем жили люди в этих краях и почему многие селения со временем опустели

Маршрут включает несколько остановок:

село Рошни-Чу, через которое течёт река Рошни, известная своими целебными свойствами

место бывшего селения Мужи-Чи с лугами и лесистыми склонами гор

селение Терхи на слиянии двух речек, где построен небольшой отель и бьёт родник

естественная арка высотой около 18 метров — удивительное творение природы

местность Нашха со старинными, но восстановленными башнями

горное озеро Галай-Ам, скрытое среди скал

Примерный тайминг экскурсии

08:00 — выезд из Грозного

09:00 — остановка в предгорном селе Рошни-Чу

10:00–10:30 — посещение живописного селения Мужи-Чи

11:00–12:00 — селение Терхи

12:00–12:30 — обед

12:45–13:00 — смотровая площадка у знаменитой арки

13:15–14:00 — местность Нашха

15:00–16:00 — высокогорное озеро Галай-Ам

18:00 — возвращение в Грозный

Время может варьироваться в зависимости от ваших пожеланий.

Организационные детали