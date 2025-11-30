Нашха — это колыбель чеченского народа. В древности здесь собирался совет старейшин всех тейпов.
Сейчас район активно развивается: тут строят отели, разводят лошадей, а мёд считается одним из лучших в регионе. Я сам — выходец отсюда, мой дедушка в юности жил в этих горах. И я расскажу вам о традициях и укладе этих мест так, как передавал мне он.
Описание экскурсии
Поездка в горную Нашху — это встреча с величественными пейзажами, чистым воздухом и историей. Камера не в силах передать всю красоту здешних гор, рек и озёр, но у вас будет возможность увидеть их своими глазами.
Во время путешествия вы:
- узнаете, какие дикие животные обитают в этом районе и какие полезные травы собирают местные жители
- услышите названия гор и рек, о которых сложены предания
- откроете, чем жили люди в этих краях и почему многие селения со временем опустели
Маршрут включает несколько остановок:
- село Рошни-Чу, через которое течёт река Рошни, известная своими целебными свойствами
- место бывшего селения Мужи-Чи с лугами и лесистыми склонами гор
- селение Терхи на слиянии двух речек, где построен небольшой отель и бьёт родник
- естественная арка высотой около 18 метров — удивительное творение природы
- местность Нашха со старинными, но восстановленными башнями
- горное озеро Галай-Ам, скрытое среди скал
Примерный тайминг экскурсии
08:00 — выезд из Грозного
09:00 — остановка в предгорном селе Рошни-Чу
10:00–10:30 — посещение живописного селения Мужи-Чи
11:00–12:00 — селение Терхи
12:00–12:30 — обед
12:45–13:00 — смотровая площадка у знаменитой арки
13:15–14:00 — местность Нашха
15:00–16:00 — высокогорное озеро Галай-Ам
18:00 — возвращение в Грозный
Время может варьироваться в зависимости от ваших пожеланий.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
- Подойдёт взрослым и детям от 7 лет
- Отдельно оплачивается обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хамзат — ваш гид в Грозном
Провёл экскурсии для 1413 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Хамзат, я живу в Грозном. С радостью познакомлю вас с главными достопримечательностями города и расскажу о них интересные факты.
