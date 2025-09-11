Мои заказы

Откройте для себя мифы и легенды Грозного с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Грозном, цены от 2475 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Легенды бирюзового озера Кезеной-Ам: поездка из Грозного
На машине
7 часов
-
25%
Мини-группа
до 7 чел.
Легенды бирюзового озера Кезеной-Ам: поездка из Грозного
Прикоснуться к живописной природе, посетить несколько мечетей и увидеть древний город
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
2475 ₽3300 ₽ за человека
Легенды Шаройского ущелья
На машине
8 часов
-
25%
Индивидуальная
Легенды Шаройского ущелья
Из Грозного - к водопадам, горам, башенным комплексам
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
12 сен в 08:00
от 2475 ₽3300 ₽ за человека
Из Грозного в район Нашха: край пещер, башен и легенд
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Грозного в район Нашха: край пещер, башен и легенд
Побывать в древнем горном районе Чечни, насладиться видами и заехать в аутентичные локации
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 08:00
12 сен в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.

