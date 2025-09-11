Найдено 3 экскурсии в категории « Мифы и легенды » в Грозном, цены от 2475 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 7 часов 25% Мини-группа до 7 чел. Легенды бирюзового озера Кезеной-Ам: поездка из Грозного Прикоснуться к живописной природе, посетить несколько мечетей и увидеть древний город Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 09:00 2475 ₽ 3300 ₽ за человека На машине 8 часов 25% Индивидуальная Легенды Шаройского ущелья Из Грозного - к водопадам, горам, башенным комплексам Начало: У места вашего проживания от 2475 ₽ 3300 ₽ за человека На машине 10 часов Индивидуальная до 4 чел. Из Грозного в район Нашха: край пещер, башен и легенд Побывать в древнем горном районе Чечни, насладиться видами и заехать в аутентичные локации Начало: По договорённости с организатором 15 000 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Грозного

