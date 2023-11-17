В вечернее время мы посетим три города Чечни — Грозный, Аргун и Шали, чтобы в свете ночных огней увидеть главные мечети республики.
«Сердце Чечни», «Гордость мусульман», «Сердце матери» — каждая из этих мечетей уникальна в своем роде, поражает взгляд красотой и удивительной архитектурой.
«Сердце Чечни», «Гордость мусульман», «Сердце матери» — каждая из этих мечетей уникальна в своем роде, поражает взгляд красотой и удивительной архитектурой.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Мечеть «Гордость мусульман»
- Мечеть «Сердце матери»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетВ Чеченской республике — самые красивые мечети с удивительной архитектурой. Одна из них называется «Гордость мусульман». Расположена она в городе Шали и считается самой большой и самой красивой мечетью в Европе. В городе Аргун находится мечеть «Сердце матери». Это единственная мечеть в России, построенная в стиле хай-тек. А в Грозном расположена мечеть «Сердце Чечни». Все они удивляют и восхищают своей красотой и архитектурой!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Напитки и еда
- Место начала и завершения?
- Грозный
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Для связи с гидом 8(938)020-03-93
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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