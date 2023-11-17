В вечернее время мы посетим три города Чечни — Грозный, Аргун и Шали, чтобы в свете ночных огней увидеть главные мечети республики. «Сердце Чечни», «Гордость мусульман», «Сердце матери» — каждая из этих мечетей уникальна в своем роде, поражает взгляд красотой и удивительной архитектурой.

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