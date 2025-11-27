На прогулке мы поговорим об архитектурных особенностях храмов и мечетей, о том, как формировался центр города и как он продолжает меняться сегодня.
В торговых точках я познакомлю вас с национальными ремёслами, расскажу о символике чеченских украшений и особенностях традиционной одежды. Вы выберете продукты и сувениры, которые сохранят память о путешествии.
Описание экскурсии
- Храм Архангела Михаила — памятник архитектуры, построен в 1868 году на пожертвования армянских и русских купцов
- Летний цветочный парк — зелёный центр Грозного с более чем 150 тысячами цветов
- Соборная мечеть «Сердце Чечни» — одна из крупнейших мечетей в России и Европе, поражающая архитектурой и внутренним убранством
- Центральная площадь — здесь на брусчатке выложена карта Чеченской Республики
- Бульвар Махмуда Эсамбаева — живописная пешеходная зона с театрами, Академией наук и историческими зданиями
- Салон национальных ювелирных украшений — мастерская местного ювелира с коллекцией женских и мужских изделий из серебра и золота в традиционном стиле
- Проспект Путина — по пути мы посетим бутики с национальной одеждой, где можно примерить и приобрести традиционные наряды и аксессуары
- Сквер журналистов — уютное место с памятными знаками и зелёными аллеями
- Дом печати и панорама нового района Грозного — увидим, как строится продолжение проспекта Путина
- Республиканский рынок «Беркат» — здесь можно купить местные ароматные сыры, свежую выпечку, сушёные и маринованные овощи и мёд с горных пасек. Подобрать сувениры, одежду и аксессуары
Организационные детали
- Покупки в салонах, бутиках и на рынке (по желанию) вы оплачиваете самостоятельно
- Продолжительность экскурсии — 1,5–2 часа, время на покупки и посещение магазинов — 1–1,5 часа
Дресс-код в Чеченской Республике
Для комфортного и уважительного пребывания в регионе путешественникам рекомендуется придерживаться местных норм одежды:
- Женщинам: избегать кофт на бретельках, юбок выше колена, одежды с открытым животом и коротких шорт
- Мужчинам: избегать шорт и маек без рукавов
- Для детей до 14 лет подобных ограничений нет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Архангела Михаила
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ева — ваш гид в Грозном
Меня зовут Ева, я сертифицированный гид по Чеченской Республике. В прошлом ведущая ТВ и пресс-секретарь министра туризма Чеченской Республики. Я родилась и выросла в этом удивительном крае, знаю его историю,
