традиции и культуру изнутри. Мой опыт работы телеведущей и журналиста позволил исследовать каждое поселение и познакомиться с уникальными людьми. Я рассказываю не только о достопримечательностях, но и о живых традициях, обычаях и истории. Создам для вас атмосферу полного погружения, чтобы вы почувствовали Чечню не как турист, а как гость, которому открывают самое ценное и сокровенное. Стану для вас проводником, помогу увидеть Чечню глазами человека, который любит его всем сердцем.