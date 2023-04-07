Земля где каждый клочок земли, каждый камень дышит историей

Здесь природа собрала все самое лучшее что у нее есть: величественные горы и кристально чистые ручьи, речки и реки, озера от которых захватывает дух и не только.

Боевые башни и целые замковые комплексы, безмолвные свидетели старины глубокой, стоящие на таких скалах и горных кручах, что удивление и восторг не отпускает тебя ни на минуту.

Вы увидите:

Город Грозный и замечательные мечети уникальные по своей архитектуре в г. Шали и Аргун.

Жемчужина Веденского района Чеченской Республики озеро Кезеной Ам, и настоящая крепость XIV века Хой.

Аргунское ущелье с его огромными скалами, густыми лесами, древними башнями и бурными реками. (На выбор некрополь Цой Педе, или ВГТРК «Ведучи».

Красивейший Нохчикелоевский водопад и Шаройский замковый комплекс.

Буковые леса Ножай-Юртовского района, рукотворное Голубое озеро и База отдыха Ахки-Тай и Шира Бена.

Загадочный и неповторимый Галанчожский район с озером Галай Ам и развалинами замка тамплиеров.

А также целебные источники, просто шикарный воздух и многое другое.

Важно знать: