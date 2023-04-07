Земля Героев. Чеченская Республика

Земля Героев

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Ответы на вопросы
Наша республика абсолютно безопасна, это край который влюбляет в себя с первого же взгляда.

Берите с собой хорошее настроение, семью или друзей и я вам гарантирую полное погружение в историю, традиции, обычаи и быт чеченского народа. Естественно какое же знакомство без национальной кухни и национального танца-лезгинки.
Земля Героев. Чеченская Республика
Земля Героев. Чеченская Республика
Земля Героев. Чеченская Республика
Земля Героев. Чеченская Республика
Земля Героев. Чеченская Республика
Земля Героев. Чеченская Республика
Земля Героев. Чеченская Республика
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Мечеть Сердце Матери в стиле хай-тек
  • Мечеть «Гордость Мусульман»
  • Высокогорное озеро Кезеной -Ам
  • Некрополь Цой-Педе и так далее, в зависимости от вашего выбора направления
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Земля где каждый клочок земли, каждый камень дышит историей
Здесь природа собрала все самое лучшее что у нее есть: величественные горы и кристально чистые ручьи, речки и реки, озера от которых захватывает дух и не только.
Боевые башни и целые замковые комплексы, безмолвные свидетели старины глубокой, стоящие на таких скалах и горных кручах, что удивление и восторг не отпускает тебя ни на минуту.

Вы увидите:

  • Город Грозный и замечательные мечети уникальные по своей архитектуре в г. Шали и Аргун.
  • Жемчужина Веденского района Чеченской Республики озеро Кезеной Ам, и настоящая крепость XIV века Хой.
  • Аргунское ущелье с его огромными скалами, густыми лесами, древними башнями и бурными реками. (На выбор некрополь Цой Педе, или ВГТРК «Ведучи».
  • Красивейший Нохчикелоевский водопад и Шаройский замковый комплекс.
  • Буковые леса Ножай-Юртовского района, рукотворное Голубое озеро и База отдыха Ахки-Тай и Шира Бена.
  • Загадочный и неповторимый Галанчожский район с озером Галай Ам и развалинами замка тамплиеров.
  • А также целебные источники, просто шикарный воздух и многое другое.

Важно знать:

  • Автопарк на 5, 6, 9, 10, 20 мест (минивены, джип Тойота и микроавтобус).
  • Полный маршрут с временем, уточняйте лично. Цены по индивидуальным экскурсиям уточняйте пожалуйста.
  • При посещении региона просьба одевать легкую не вызывающую удобную одежду.
  • Экскурсии длятся целый день.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Трансфер
Что не входит
  • Оплата входных билетов в музеи и другие локации
  • Еда
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: пр. Кадырова 38
Завершение: Бульвар М. Эсамбаева
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Полный маршрут с временем, уточняйте лично. Цены по индивидуальным экскурсиям уточняйте пожалуйста.
  • При посещении региона просьба одевать легкую не вызывающую удобную одежду.
  • Важно! Экскурсии длятся целый день
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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