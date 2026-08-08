Чеченская Республика — это край, где каждый клочок земли, каждый камень дышит историей.
Здесь природа собрала все самое лучшее, что у нее есть: величественные горы, кристально чистые ручьи и реки, озера, от которых захватывает дух.
Вы увидите старинные боевые башни и целые замковые комплексы, расположенные на таких скалах и горных вершинах, что удивление и восторг не отпустят вас ни на минуту.
Здесь природа собрала все самое лучшее, что у нее есть: величественные горы, кристально чистые ручьи и реки, озера, от которых захватывает дух.
Вы увидите старинные боевые башни и целые замковые комплексы, расположенные на таких скалах и горных вершинах, что удивление и восторг не отпустят вас ни на минуту.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Город Грозный и уникальные по своей архитектуре мечети в городах Шали и Аргун.
- Жемчужина Веденского района — озеро Кезеной-Ам, а также настоящая крепость Хой.
- Аргунское ущелье с его огромными скалами, густыми лесами, древними башнями и бурными реками. (На выбор — некрополь Цой Педе, или Всесезонный горнолыжный курорт «Ведучи».) • Красивейший Нохчи-Келойский водопад и Шаройский замковый комплекс.
- Буковые леса Ножай-Юртовского района, рукотворное Голубое озеро и базы отдыха «Ахки-Тай» и «Шира Бена».
- Загадочный и неповторимый Галанчожский район с озером Галай Ам и развалинами замка тамплиеров.
• А также целебные источники, шикарный горный воздух и многое другое. Важно знать:
- Автопарк на 5, 6, 9, 10, 20 мест (минивены, джип Тойота и микроавтобус).
- Цены и маршрут индивидуальных экскурсий уточняйте, пожалуйста, лично.
- При посещении региона просьба одевать легкую удобную одежду.
- Экскурсия длится целый день.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть «Сердце Матери»
- Мечеть «Гордость Мусульман»
- Высокогорное озеро Кезеной-Ам
- Некрополь Цой-Педе
- Всесезонный горнолыжный курорт «Ведучи»
- Базы отдыха "Ахки-Тай" и "Шира Бена"
- Озеро Галай Ам
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Оплата входных билетов в музеи и другие локации
- Питание
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Просп. Кадырова, 38
Завершение: БУЛ.М. Эсамбаева
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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