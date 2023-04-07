Земля Героев
Наша республика абсолютно безопасна, это край который влюбляет в себя с первого же взгляда.
Берите с собой хорошее настроение, семью или друзей и я вам гарантирую полное погружение в историю, традиции, обычаи и быт чеченского народа. Естественно какое же знакомство без национальной кухни и национального танца-лезгинки.
Берите с собой хорошее настроение, семью или друзей и я вам гарантирую полное погружение в историю, традиции, обычаи и быт чеченского народа. Естественно какое же знакомство без национальной кухни и национального танца-лезгинки.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Мечеть Сердце Матери в стиле хай-тек
- Мечеть «Гордость Мусульман»
- Высокогорное озеро Кезеной -Ам
- Некрополь Цой-Педе и так далее, в зависимости от вашего выбора направления
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Земля где каждый клочок земли, каждый камень дышит историей
Здесь природа собрала все самое лучшее что у нее есть: величественные горы и кристально чистые ручьи, речки и реки, озера от которых захватывает дух и не только.
Боевые башни и целые замковые комплексы, безмолвные свидетели старины глубокой, стоящие на таких скалах и горных кручах, что удивление и восторг не отпускает тебя ни на минуту.
Вы увидите:
- Город Грозный и замечательные мечети уникальные по своей архитектуре в г. Шали и Аргун.
- Жемчужина Веденского района Чеченской Республики озеро Кезеной Ам, и настоящая крепость XIV века Хой.
- Аргунское ущелье с его огромными скалами, густыми лесами, древними башнями и бурными реками. (На выбор некрополь Цой Педе, или ВГТРК «Ведучи».
- Красивейший Нохчикелоевский водопад и Шаройский замковый комплекс.
- Буковые леса Ножай-Юртовского района, рукотворное Голубое озеро и База отдыха Ахки-Тай и Шира Бена.
- Загадочный и неповторимый Галанчожский район с озером Галай Ам и развалинами замка тамплиеров.
- А также целебные источники, просто шикарный воздух и многое другое.
Важно знать:
- Автопарк на 5, 6, 9, 10, 20 мест (минивены, джип Тойота и микроавтобус).
- Полный маршрут с временем, уточняйте лично. Цены по индивидуальным экскурсиям уточняйте пожалуйста.
- При посещении региона просьба одевать легкую не вызывающую удобную одежду.
- Экскурсии длятся целый день.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-экскурсовода
- Трансфер
- Что не входит
- Оплата входных билетов в музеи и другие локации
- Еда
- Сувениры
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: пр. Кадырова 38Завершение: Бульвар М. Эсамбаева
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Полный маршрут с временем, уточняйте лично. Цены по индивидуальным экскурсиям уточняйте пожалуйста.
- При посещении региона просьба одевать легкую не вызывающую удобную одежду.
- Важно! Экскурсии длятся целый день
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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