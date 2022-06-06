10:30 Сбор группы у отеля Жак в Махачкале и на ж.д. вокзале (если приезжаете поездом на ж.д).
12:00-12:15 Сбор группы в аэропорту Махачкалы
Начало 11:30.
Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.
Переезд в Дербент – один из самых древних городов мира (130 км.).
Обед (вкл. в стоимость).
Обзорная экскурсия по Дербенту, одному из древнейших городов мира, расположившемуся на узком проходе между берегом Каспийского моря и предгорьями Кавказа.
По разным оценкам городу от 4 до 5 тысяч лет.
Город пережил бурные исторические события, здесь пролегал один из важнейших участков Великого Шёлкового пути.
Дербент на протяжении многих сотен лет выступал перекрёстком цивилизации, связывавшим Восток и Запад.
В наше время весь «старый город» является музеем под открытом небом.
Здесь и старейшая Джума-мечеть, самый древний христианский храм, домик Петра I, ханский дворец, крепостная стена Даг-Бары и, конечно же, могучая цитадель Нарын-кала – «Солнечная крепость», которая тысячи лет защищала Дербент от нашествия кочевников.
Экраноплан Лунь.
Прогулка по магалам старого города.
Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные Чуду и Хинкал!
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.
Километраж за день: 200 км.
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30:
Переезд в Гунибский район: «Здравствуй, славный Гуниб, Дагестана живая краса!» Расул Гамзатов.
Аул Гамсутль, который часто называют село-призрак или дагестанский Мачу-Пикчу, находится на высоте 1700 м.
Здесь нет дороги, поэтому чуть более часа пути надо идти пешком вдоль каньона.
Но оно того стоит!
Гамсутль считают одним из самых древних поселений в Дагестане и, хотя аул относительно недавно был покинут людьми, кажется, что время здесь будто остановилось и все окружающее больше походит на декорации к фильму.
Расположенный вдалеке от современной цивилизации аул поражает красивейшими видами, потрясающей природой.
Здесь уникальная аура и энергетика, притягивающая сюда большое количество туристов.
На противоположном склоне хребта расположился высокогорный аул Чох – родина многих выдающихся дагестанских ученых, просветителей и военной аристократии.
Дома с разноцветными крышами пристроены друг к другу, как этажи в многоэтажке, одной из стен им служит гора.
В Дагестане немало аулов, знаменитых своей историей.
Но среди них Чох выделяется своим романтическим и героическим прошлым.
Обед (вкл. в стоимость).
Верхний Гуниб — это особая атмосфера, воздух насыщен кислородом, а вокруг потрясающие панорамные виды величественных гор и ущелий.
Но это место привлекает не только природной красотой.
Именно здесь 25 августа 1859 года закончилась затяжная и кровопролитная Кавказская война, Гуниб был последним оплотом имама Шамиля.
Экскурсия по историческим местам: ротонда «Беседка Шамиля» на месте завершения Кавказской войны, «Царская поляна», где император Александр II устроил широкое застолье в честь окончания войны, Гунибская крепость – свидетель великих исторических событий и «Ворота Шамиля».
В нижнем Гунибе возможен осмотр музея Кавказской войны, усадьбы Александра II, мемориального комплекса «Журавли».
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.
Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30.
Грандиозный Сулакский каньон глубиной до 1920 м., великое творение природы, растянулся по территории Дагестана на 53 км.
Каньон впечатляет и завораживает даже на фото, а когда видишь все вживую, дух захватывает!
В поселке Дубки оборудованы несколько безопасных смотровых площадок, откуда каньон предстанет во всей красе.
Прогулка на катере по бирюзовым водам каньона оставит неожиданные и яркие впечатления.
(В связи с распоряжением местных властей с 01.06 до дополнительного уведомления прогулки на катере в Дагестане будут осуществляться не по Сулакскому каньону, а по Чиркейскому водохранилищу).
По дороге увидим Чиркейскую ГЭС – крупнейшую ГЭС на Северном Кавказе.
Обед (вкл. в стоимость) — рыбное хозяйство «Янтарное».
Удачное место для дружеского обеда, дополняющего насыщенный день и увлекательное путешествие.
Здесь гарантирована масса позитивных эмоций, заряд бодрости, блюда из свежей форели, чуду и шашлык!
Бархан Сарыкум – второй по величине в мире, самая большая дюна Европы.
Сарыкум – кусочек азиатской пустыни в самом сердце горного края явился местом съемки культового кинофильма «Белое солнце пустыни».
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.
Километраж за день: 280 км., продолжительность 9 часов.
Завтрак 07:30.
Начало программы дня 08:00.
Переезд в Махачкалу.
Обзорная экскурсия по Махачкале.
«Я люблю твое лицо, Махачкала, отраженное в воде каспийской» Расул Гамзатов.
Столица гостеприимного Дагестана встречает гостей солнцем юга, ликующими криками чаек и изумрудной волной Каспийского моря.
Махачкала – город-порт, молодая столица.
Городу нет и двухсот лет, однако истории тут предостаточно.
Погружение в атмосферу города позволит узнать, как на земле Дагестана вместе живут 33 народности и национальности, увидеть знаковые места города, сделать запоминающиеся фото.
Обязательно заглянем на махачкалинский базар – колоритный восточный рынок.
Изобилие фруктов и сладостей, горный домашний сыр и мед, конечно же, урбеч — супер-продукт из Дагестана.
После обзорной экскурсии по Махачкале:
12:00 Переезд в Грозный, прибытие ориентировочно к 16:00 (176 км).
Обед (вкл. в стоимость)
17:00 Обзорная экскурсия в Грозном.
Грозный-Сити – Цветочный парк – мечеть Сердце Чечни – Храм Архангела Михаила – мечеть Сердце Матери в Аргуне (37 км).
Грозный сегодня – очень красивый и гостеприимный город, возрожденный из пепла уже далекой войны.
Духовное сердце Грозного – мечеть Сердце Чечни, которая издали напоминает хрупкий цветок, а вблизи восхищает величием архитектуры.
Храм Архангела Михаила, построенный казаками в 1868 году и восстановленный после войны.
Посетим высотный комплекс «Грозный-Сити», с подъемом на панорамную площадку на 33 этаже, откуда открывается вид на город и окрестности.
Цветочный парк у комплекса «Грозный-Сити», так же известный в народе как «Парк чудес», является одним из наиболее популярных мест в Грозном.
Прогуляемся по проспекту Махмуда Эсамбаева, посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы».
19:00 Ужин блюдами национальной чеченской кухни (доп. плата).
Размещение в Грозном.
08:00 Сегодня направляемся к высокогорному озеру Кезеной-Ам, которое является самым большим и глубоким на Северном Кавказе.
Проедем по живописному Веденскому ущелью и остановимся у памятника знаменитому чеченскому абреку Зелимхану близ с. Харачой и горного родника «Девичья коса».
Раскинувшееся среди горных степей и скал озеро Кезеной-Ам поражает своей красотой.
Озеро расположено на высоте 1869 метров над уровнем моря.
Небольшая экскурсия на руины древнего селения «Хой», с осмотром боевых и сигнальных башен, нависших над глубоким ущельем, арочные строения горцев, искусственных террас для земледелия.
Обед с традиционными блюдами чеченской кухни (вкл. в стоимость).
На обратном пути заедем в Шали, чтоб полюбоваться на новую недавно открывшуюся белоснежную мечеть "Гордость мусульман".
Над возведением храма трудились специально приглашенные архитекторы из Узбекистана.
Поэтому новая мечеть построена в необычном для Северного Кавказа среднеазиатском стиле.
Размещение в гостиницах в Грозном.
Километраж за день: 220 км., продолжительность 10 часов.
Заключительный день в Грозном.
Групповой трансфер в аэропорт/вокзал г. Грозный в 11:00 от отеля.
Счастливого пути!
Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение
|Даты заезда:
|Размещение
|Twin/Double
|Single
|Triple*
|2Ad+1Ch (10-16 лет)
|ГК Океан, Избербаш 3* – Беркат 3*/ Тийналла 3*
|Все даты, кроме перечисленных в строке ниже
|76600
|49900
|109800
|103400
|ГК Океан, Избербаш 3* – Беркат 3*/ Тийналла 3*
|07.08, 14.08, 21.08.2022
|79800
|52000
|115300
|108600
* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
С 28.08 возможно размещение в отеле Azimut 4*, Каспийск и Гостинице Владикавказ 4*.
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».