Знакомство с Чечней и Дагестаном

Шестидневное путешествие по ярким и самобытным республикам Кавказа - Дагестану и Чечне

5
3 отзыва
Шестидневное путешествие по ярким и самобытным республикам Кавказа – Дагестану и Чечне!
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
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Что вас ожидает 🤩

Аул-призрак Гамсутль
Аул-призрак Гамсутль
Заброшенный и таинственный аул произведет на нас сильное впечатление
Удивительный Грозный
Удивительный Грозный
Восхитимся молодой и развивающейся столицей – городом Грозным
Сочная кухня
Сочная кухня
Национальные дагестанские и чеченские блюда не оставят нас равнодушными
Древний Дербент
Древний Дербент
Прогуляемся по улочкам одного из старейших городов мира
Грандиозный Сулакский каньон
Грандиозный Сулакский каньон
Восхитимся красотой и величием творения природы, растянутого по территории Дагестана на 53 км
Высокогорное озеро
Высокогорное озеро
Побываем у озера Кезеной-Ам, которое является самым большим и глубоким на Северном Кавказе

Программа тура по дням

1 день
Махачкала – Дербент – Избербаш

10:30 Сбор группы у отеля Жак в Махачкале и на ж.д. вокзале (если приезжаете поездом на ж.д).

12:00-12:15 Сбор группы в аэропорту Махачкалы

Начало 11:30.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством. 

Переезд в Дербент – один из самых древних городов мира (130 км.).

Обед (вкл. в стоимость).

Обзорная экскурсия по Дербенту, одному из древнейших городов мира, расположившемуся на узком проходе между берегом Каспийского моря и предгорьями Кавказа.

По разным оценкам городу от 4 до 5 тысяч лет.

Город пережил бурные исторические события, здесь пролегал один из важнейших участков Великого Шёлкового пути.

Дербент на протяжении многих сотен лет выступал перекрёстком цивилизации, связывавшим Восток и Запад.

В наше время весь «старый город» является музеем под открытом небом.

Здесь и старейшая Джума-мечеть, самый древний христианский храм, домик Петра I, ханский дворец, крепостная стена Даг-Бары и, конечно же, могучая цитадель Нарын-кала – «Солнечная крепость», которая тысячи лет защищала Дербент от нашествия кочевников.

Экраноплан Лунь. 

Прогулка по магалам старого города.

Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные Чуду и Хинкал! 

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.

Километраж за день: 200 км.

Махачкала – Дербент – ИзбербашМахачкала – Дербент – ИзбербашМахачкала – Дербент – ИзбербашМахачкала – Дербент – Избербаш
2 день
Гуниб – Гамсутль – Чох

Завтрак 07:00. 

Начало программы дня 07:30:

Переезд в Гунибский район: «Здравствуй, славный Гуниб, Дагестана живая краса!» Расул Гамзатов.

Аул Гамсутль, который часто называют село-призрак или дагестанский Мачу-Пикчу, находится на высоте 1700 м.

Здесь нет дороги, поэтому чуть более часа пути надо идти пешком вдоль каньона.

Но оно того стоит!

Гамсутль считают одним из самых древних поселений в Дагестане и, хотя аул относительно недавно был покинут людьми, кажется, что время здесь будто остановилось и все окружающее больше походит на декорации к фильму.

Расположенный вдалеке от современной цивилизации аул поражает красивейшими видами, потрясающей природой.

Здесь уникальная аура и энергетика, притягивающая сюда большое количество туристов.

На противоположном склоне хребта расположился высокогорный аул Чох – родина многих выдающихся дагестанских ученых, просветителей и военной аристократии.

Дома с разноцветными крышами пристроены друг к другу, как этажи в многоэтажке, одной из стен им служит гора.

В Дагестане немало аулов, знаменитых своей историей.

Но среди них Чох выделяется своим романтическим и героическим прошлым.

Обед (вкл. в стоимость).

Верхний Гуниб — это особая атмосфера, воздух насыщен кислородом, а вокруг потрясающие панорамные виды величественных гор и ущелий.

Но это место привлекает не только природной красотой.

Именно здесь 25 августа 1859 года закончилась затяжная и кровопролитная Кавказская война, Гуниб был последним оплотом имама Шамиля.

Экскурсия по историческим местам: ротонда «Беседка Шамиля» на месте завершения Кавказской войны, «Царская поляна», где император Александр II устроил широкое застолье в честь окончания войны, Гунибская крепость – свидетель великих исторических событий и «Ворота Шамиля».

В нижнем Гунибе возможен осмотр музея Кавказской войны, усадьбы Александра II, мемориального комплекса «Журавли».

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.

Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

Гуниб – Гамсутль – ЧохГуниб – Гамсутль – ЧохГуниб – Гамсутль – ЧохГуниб – Гамсутль – Чох
3 день
Чиркейская ГЭС – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан Сарыкум

Завтрак 07:00. 

Начало программы дня 07:30.

Грандиозный Сулакский каньон глубиной до 1920 м., великое творение природы, растянулся по территории Дагестана на 53 км.

Каньон впечатляет и завораживает даже на фото, а когда видишь все вживую, дух захватывает!

В поселке Дубки оборудованы несколько безопасных смотровых площадок, откуда каньон предстанет во всей красе.

Прогулка на катере по бирюзовым водам каньона оставит неожиданные и яркие впечатления.

(В связи с распоряжением местных властей с 01.06 до дополнительного уведомления прогулки на катере в Дагестане будут осуществляться не по Сулакскому каньону, а по Чиркейскому водохранилищу).

По дороге увидим Чиркейскую ГЭС – крупнейшую ГЭС на Северном Кавказе.

Обед (вкл. в стоимость) — рыбное хозяйство «Янтарное».

Удачное место для дружеского обеда, дополняющего насыщенный день и увлекательное путешествие.

Здесь гарантирована масса позитивных эмоций, заряд бодрости, блюда из свежей форели, чуду и шашлык!

Бархан Сарыкум – второй по величине в мире, самая большая дюна Европы.

Сарыкум – кусочек азиатской пустыни в самом сердце горного края явился местом съемки культового кинофильма «Белое солнце пустыни».

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.

Километраж за день: 280 км., продолжительность 9 часов.

Чиркейская ГЭС – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан СарыкумЧиркейская ГЭС – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан СарыкумЧиркейская ГЭС – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан СарыкумЧиркейская ГЭС – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан Сарыкум
4 день
Избербаш – Махачкала – Грозный

Завтрак 07:30. 

Начало программы дня 08:00.

Переезд в Махачкалу.

Обзорная экскурсия по Махачкале.

«Я люблю твое лицо, Махачкала, отраженное в воде каспийской» Расул Гамзатов. 

Столица гостеприимного Дагестана встречает гостей солнцем юга, ликующими криками чаек и изумрудной волной Каспийского моря.

Махачкала – город-порт, молодая столица.

Городу нет и двухсот лет, однако истории тут предостаточно.

Погружение в атмосферу города позволит узнать, как на земле Дагестана вместе живут 33 народности и национальности, увидеть знаковые места города, сделать запоминающиеся фото.

Обязательно заглянем на махачкалинский базар – колоритный восточный рынок.

Изобилие фруктов и сладостей, горный домашний сыр и мед, конечно же, урбеч — супер-продукт из Дагестана.

После обзорной экскурсии по Махачкале:

12:00 Переезд в Грозный, прибытие ориентировочно к 16:00 (176 км).

Обед (вкл. в стоимость)

17:00 Обзорная экскурсия в Грозном.

Грозный-Сити – Цветочный парк – мечеть Сердце Чечни – Храм Архангела Михаила – мечеть Сердце Матери в Аргуне (37 км).

Грозный сегодня – очень красивый и гостеприимный город, возрожденный из пепла уже далекой войны.

Духовное сердце Грозного – мечеть Сердце Чечни, которая издали напоминает хрупкий цветок, а вблизи восхищает величием архитектуры.

Храм Архангела Михаила, построенный казаками в 1868 году и восстановленный после войны.

Посетим высотный комплекс «Грозный-Сити», с подъемом на панорамную площадку на 33 этаже, откуда открывается вид на город и окрестности.

Цветочный парк у комплекса «Грозный-Сити», так же известный в народе как «Парк чудес», является одним из наиболее популярных мест в Грозном. 

Прогуляемся по проспекту Махмуда Эсамбаева, посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы».

19:00 Ужин блюдами национальной чеченской кухни (доп. плата).

Размещение в Грозном.

Избербаш – Махачкала – ГрозныйИзбербаш – Махачкала – ГрозныйИзбербаш – Махачкала – ГрозныйИзбербаш – Махачкала – Грозный
5 день
Кезеной Ам – Хой – Шали

08:00 Сегодня направляемся к высокогорному озеру Кезеной-Ам, которое является самым большим и глубоким на Северном Кавказе.

Проедем по живописному Веденскому ущелью и остановимся у памятника знаменитому чеченскому абреку Зелимхану близ с. Харачой и горного родника «Девичья коса».

Раскинувшееся среди горных степей и скал озеро Кезеной-Ам поражает своей красотой.

Озеро расположено на высоте 1869 метров над уровнем моря.

Небольшая экскурсия на руины древнего селения «Хой», с осмотром боевых и сигнальных башен, нависших над глубоким ущельем, арочные строения горцев, искусственных террас для земледелия.

Обед с традиционными блюдами чеченской кухни (вкл. в стоимость).

На обратном пути заедем в Шали, чтоб полюбоваться на новую недавно открывшуюся белоснежную мечеть "Гордость мусульман".

Над возведением храма трудились специально приглашенные архитекторы из Узбекистана.

Поэтому новая мечеть построена в необычном для Северного Кавказа среднеазиатском стиле.

Размещение в гостиницах в Грозном.

Километраж за день: 220 км., продолжительность 10 часов.

Кезеной Ам – Хой – ШалиКезеной Ам – Хой – ШалиКезеной Ам – Хой – ШалиКезеной Ам – Хой – Шали
6 день
Отъезд

Заключительный день в Грозном.

Групповой трансфер в аэропорт/вокзал г. Грозный в 11:00 от отеля.

Счастливого пути!

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб.:

РазмещениеДаты заезда:Размещение
Twin/DoubleSingleTriple*2Ad+1Ch (10-16 лет)
ГК Океан, Избербаш 3* – Беркат 3*/ Тийналла 3*Все даты, кроме перечисленных в строке ниже7660049900109800103400
ГК Океан, Избербаш 3* – Беркат 3*/ Тийналла 3*07.08, 14.08, 21.08.20227980052000115300108600

* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

С 28.08 возможно размещение в отеле Azimut 4*, Каспийск и Гостинице Владикавказ 4*.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии до 12:15групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Грозного по отъезду в заключительный день тура в 11:00размещение в отелях/туркомплексах по программе тураэкскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителямипитание: завтраки в отеле + 5 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий (меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды)входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно из г. Грозный
  • Питание, не указанное в программе
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы и Грозного, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
6 июня 2022
Поездка была отличная! Невероятная природа, радушные люди и вкусная еда. Особенная благодарность гидам. Было очень интересно, начиная от экскурсии всей группы, заканчивая личным общением. Привет Вере из Дагестана и Муслиму из Чечни))
К сожалению, не обошлось без ложки дёгтя, но это не связано с туроператором. Дело в семействе, которое было с нами в группе. Сложно понять женщину, которая пытается закурить у мечети, неуместно одевается в мусульманских республиках вместе с внучкой (короткие платья и шорты), абсолютно не следит за семилетним внуком в горах (там немало опасностей) и он вешается на гида, в чьи обязанности не входит за ним следить. Организатором была дана исчерпывающая информация, начиная от одежды, заканчивая поведением. Возможно, стоит акцентировать на этом более пристальное внимание? Жаль, что не всё могут это воспринять.
Тем не менее, в целом, это не помешало мне с мужем отлично отдохнуть, завести приятные знакомства, получить впечатления. Большое спасибо всей команде!
Н
30 мая 2022
Если кратко, то очень понравился тур. Особенно Дагестан. Природа завораживает, люди доброжелательные, дружелюбные, еда вкусная. Организация тура в Дагестане была отличная: сопровождающий гид Мария накануне создала группу в WhatsApp, прислана необходимую информацию. Всегда своевременно доводила необходимую информацию: куда едем, во сколько завтрак, выезд, сбор и т. д. На Дагестан нам не хватило 4х дней. Мало времени на Дербент (2-3ч, в основном крепость). На это город явно нужно больше. Придется возвращаться))). В Чечне организация тура была чуть хуже. Сопровождающий был в другом автобусе, поэтому информацию о времени завтрака и выезде до нас довел водитель после взволнованных вопросов туристов. В принципе это мелочи. Очень довольны. Обдумываем дальнейшие путешествия с Вашей компанией.
Л
6 июня 2022
Все понравилось, особенно детям 7 и 11 лет понравилась поездка на катере по водохранилищу в Дагестане, Чечня тоже очень впечатлила природой и обустроенностью. Рекомендую этот тур даже привередливым туристам!

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