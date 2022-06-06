Шестидневное путешествие по ярким и самобытным республикам Кавказа – Дагестану и Чечне!

Побываем у озера Кезеной-Ам, которое является самым большим и глубоким на Северном Кавказе

Восхитимся красотой и величием творения природы, растянутого по территории Дагестана на 53 км

Прогуляемся по улочкам одного из старейших городов мира

Национальные дагестанские и чеченские блюда не оставят нас равнодушными

Заброшенный и таинственный аул произведет на нас сильное впечатление

Программа тура по дням

1 день Махачкала – Дербент – Избербаш

10:30 Сбор группы у отеля Жак в Махачкале и на ж.д. вокзале (если приезжаете поездом на ж.д). 12:00-12:15 Сбор группы в аэропорту Махачкалы Начало 11:30. Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством. Переезд в Дербент – один из самых древних городов мира (130 км.). Обед (вкл. в стоимость). Обзорная экскурсия по Дербенту, одному из древнейших городов мира, расположившемуся на узком проходе между берегом Каспийского моря и предгорьями Кавказа. По разным оценкам городу от 4 до 5 тысяч лет. Город пережил бурные исторические события, здесь пролегал один из важнейших участков Великого Шёлкового пути. Дербент на протяжении многих сотен лет выступал перекрёстком цивилизации, связывавшим Восток и Запад. В наше время весь «старый город» является музеем под открытом небом. Здесь и старейшая Джума-мечеть, самый древний христианский храм, домик Петра I, ханский дворец, крепостная стена Даг-Бары и, конечно же, могучая цитадель Нарын-кала – «Солнечная крепость», которая тысячи лет защищала Дербент от нашествия кочевников. Экраноплан Лунь. Прогулка по магалам старого города. Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные Чуду и Хинкал! Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш. Километраж за день: 200 км.

2 день Гуниб – Гамсутль – Чох

Завтрак 07:00. Начало программы дня 07:30: Переезд в Гунибский район: «Здравствуй, славный Гуниб, Дагестана живая краса!» Расул Гамзатов. Аул Гамсутль, который часто называют село-призрак или дагестанский Мачу-Пикчу, находится на высоте 1700 м. Здесь нет дороги, поэтому чуть более часа пути надо идти пешком вдоль каньона. Но оно того стоит! Гамсутль считают одним из самых древних поселений в Дагестане и, хотя аул относительно недавно был покинут людьми, кажется, что время здесь будто остановилось и все окружающее больше походит на декорации к фильму. Расположенный вдалеке от современной цивилизации аул поражает красивейшими видами, потрясающей природой. Здесь уникальная аура и энергетика, притягивающая сюда большое количество туристов. На противоположном склоне хребта расположился высокогорный аул Чох – родина многих выдающихся дагестанских ученых, просветителей и военной аристократии. Дома с разноцветными крышами пристроены друг к другу, как этажи в многоэтажке, одной из стен им служит гора. В Дагестане немало аулов, знаменитых своей историей. Но среди них Чох выделяется своим романтическим и героическим прошлым. Обед (вкл. в стоимость). Верхний Гуниб — это особая атмосфера, воздух насыщен кислородом, а вокруг потрясающие панорамные виды величественных гор и ущелий. Но это место привлекает не только природной красотой. Именно здесь 25 августа 1859 года закончилась затяжная и кровопролитная Кавказская война, Гуниб был последним оплотом имама Шамиля. Экскурсия по историческим местам: ротонда «Беседка Шамиля» на месте завершения Кавказской войны, «Царская поляна», где император Александр II устроил широкое застолье в честь окончания войны, Гунибская крепость – свидетель великих исторических событий и «Ворота Шамиля». В нижнем Гунибе возможен осмотр музея Кавказской войны, усадьбы Александра II, мемориального комплекса «Журавли». Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш. Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

3 день Чиркейская ГЭС – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан Сарыкум

Завтрак 07:00. Начало программы дня 07:30. Грандиозный Сулакский каньон глубиной до 1920 м., великое творение природы, растянулся по территории Дагестана на 53 км. Каньон впечатляет и завораживает даже на фото, а когда видишь все вживую, дух захватывает! В поселке Дубки оборудованы несколько безопасных смотровых площадок, откуда каньон предстанет во всей красе. Прогулка на катере по бирюзовым водам каньона оставит неожиданные и яркие впечатления. (В связи с распоряжением местных властей с 01.06 до дополнительного уведомления прогулки на катере в Дагестане будут осуществляться не по Сулакскому каньону, а по Чиркейскому водохранилищу). По дороге увидим Чиркейскую ГЭС – крупнейшую ГЭС на Северном Кавказе. Обед (вкл. в стоимость) — рыбное хозяйство «Янтарное». Удачное место для дружеского обеда, дополняющего насыщенный день и увлекательное путешествие. Здесь гарантирована масса позитивных эмоций, заряд бодрости, блюда из свежей форели, чуду и шашлык! Бархан Сарыкум – второй по величине в мире, самая большая дюна Европы. Сарыкум – кусочек азиатской пустыни в самом сердце горного края явился местом съемки культового кинофильма «Белое солнце пустыни». Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш. Километраж за день: 280 км., продолжительность 9 часов.

4 день Избербаш – Махачкала – Грозный

Завтрак 07:30. Начало программы дня 08:00. Переезд в Махачкалу. Обзорная экскурсия по Махачкале. «Я люблю твое лицо, Махачкала, отраженное в воде каспийской» Расул Гамзатов. Столица гостеприимного Дагестана встречает гостей солнцем юга, ликующими криками чаек и изумрудной волной Каспийского моря. Махачкала – город-порт, молодая столица. Городу нет и двухсот лет, однако истории тут предостаточно. Погружение в атмосферу города позволит узнать, как на земле Дагестана вместе живут 33 народности и национальности, увидеть знаковые места города, сделать запоминающиеся фото. Обязательно заглянем на махачкалинский базар – колоритный восточный рынок. Изобилие фруктов и сладостей, горный домашний сыр и мед, конечно же, урбеч — супер-продукт из Дагестана. После обзорной экскурсии по Махачкале: 12:00 Переезд в Грозный, прибытие ориентировочно к 16:00 (176 км). Обед (вкл. в стоимость) 17:00 Обзорная экскурсия в Грозном. Грозный-Сити – Цветочный парк – мечеть Сердце Чечни – Храм Архангела Михаила – мечеть Сердце Матери в Аргуне (37 км). Грозный сегодня – очень красивый и гостеприимный город, возрожденный из пепла уже далекой войны. Духовное сердце Грозного – мечеть Сердце Чечни, которая издали напоминает хрупкий цветок, а вблизи восхищает величием архитектуры. Храм Архангела Михаила, построенный казаками в 1868 году и восстановленный после войны. Посетим высотный комплекс «Грозный-Сити», с подъемом на панорамную площадку на 33 этаже, откуда открывается вид на город и окрестности. Цветочный парк у комплекса «Грозный-Сити», так же известный в народе как «Парк чудес», является одним из наиболее популярных мест в Грозном. Прогуляемся по проспекту Махмуда Эсамбаева, посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы». 19:00 Ужин блюдами национальной чеченской кухни (доп. плата). Размещение в Грозном.

5 день Кезеной Ам – Хой – Шали

08:00 Сегодня направляемся к высокогорному озеру Кезеной-Ам, которое является самым большим и глубоким на Северном Кавказе. Проедем по живописному Веденскому ущелью и остановимся у памятника знаменитому чеченскому абреку Зелимхану близ с. Харачой и горного родника «Девичья коса». Раскинувшееся среди горных степей и скал озеро Кезеной-Ам поражает своей красотой. Озеро расположено на высоте 1869 метров над уровнем моря. Небольшая экскурсия на руины древнего селения «Хой», с осмотром боевых и сигнальных башен, нависших над глубоким ущельем, арочные строения горцев, искусственных террас для земледелия. Обед с традиционными блюдами чеченской кухни (вкл. в стоимость). На обратном пути заедем в Шали, чтоб полюбоваться на новую недавно открывшуюся белоснежную мечеть "Гордость мусульман". Над возведением храма трудились специально приглашенные архитекторы из Узбекистана. Поэтому новая мечеть построена в необычном для Северного Кавказа среднеазиатском стиле. Размещение в гостиницах в Грозном. Километраж за день: 220 км., продолжительность 10 часов.

6 день Отъезд