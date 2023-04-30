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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
С удовольствием погрузим вас в чеченский быт и национальный колорит! Подарим незабываемые впечатления от местного гостеприимства и теплого приема, умопомрачительных горных пейзажей и визитных карточек республики.
А также добавим в ваш кулинарный арсенал такие вкусные блюда, как хингалш и чепалгаш!
Которыми все наши гости часто радуют домашних после мастер-классов:)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Мастер класс
- Транспорт и экскурсионное сопровождение
- Что не входит
- Входные билеты (200 рублей с человека)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу вас с отеляЗавершение: отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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