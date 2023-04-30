С удовольствием погрузим вас в чеченский быт и национальный колорит! Подарим незабываемые впечатления от местного гостеприимства и теплого приема, умопомрачительных горных пейзажей и визитных карточек республики.

А также добавим в ваш кулинарный арсенал такие вкусные блюда, как хингалш и чепалгаш!

Которыми все наши гости часто радуют домашних после мастер-классов:)