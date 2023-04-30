Увидеть Аргунское ущелье и самостоятельно приготовить национальные лепешки

Описание
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Увидеть Аргунское ущелье и самостоятельно приготовить национальные лепешки
Увидеть Аргунское ущелье и самостоятельно приготовить национальные лепешки
Увидеть Аргунское ущелье и самостоятельно приготовить национальные лепешки
Увидеть Аргунское ущелье и самостоятельно приготовить национальные лепешки
Увидеть Аргунское ущелье и самостоятельно приготовить национальные лепешки
Увидеть Аргунское ущелье и самостоятельно приготовить национальные лепешки
Увидеть Аргунское ущелье и самостоятельно приготовить национальные лепешки
Ближайшие даты:
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
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мая
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

С удовольствием погрузим вас в чеченский быт и национальный колорит! Подарим незабываемые впечатления от местного гостеприимства и теплого приема, умопомрачительных горных пейзажей и визитных карточек республики.
А также добавим в ваш кулинарный арсенал такие вкусные блюда, как хингалш и чепалгаш!
Которыми все наши гости часто радуют домашних после мастер-классов:)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Мастер класс
  • Транспорт и экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Входные билеты (200 рублей с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу вас с отеля
Завершение: отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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