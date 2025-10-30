Мои заказы

Влиться в местную молодёжную среду и познакомиться с особенностями чеченского менталитета
Мы команда учёных из Грозного — исследуем современную городскую культуру и локальные бренды. На экскурсии мы «расшифруем» для вас местный менталитет и негласные правила поведения.

Заглянем в модные места и антикафе, чтобы показать, чем живёт город, и объяснить тонкости грозненского колорита. Хотите ускорить темп — запрыгивайте на электросамокаты!
Описание экскурсии

  • Залы этнографии в Английском замке-музее — вы услышите об обрядах инициации чеченской молодёжи и амазонках — и это не легенды, а реальные истории
  • Цветочный парк — узнаете о необычном подарке чеченке и при желании пофотографируетесь в национальных костюмах
  • Беседка Ромео и Джульетты — увидите, куда из парка убегают парочки от пристальных глаз прохожих
  • Ювелирная этномастерская — при желании вы посмотрите, как выполняется гравировка на украшениях или сделаете заказ на гравировку тайного послания
  • Пешеходный бульвар Эсамбаева — место тусовки молодёжи с кафе-барами и чайханой
  • Сувенирный магазин с изделиями местных молодёжных брендов, концепт-стор, слоганы и образы, популярные у местных
  • Антикафе в старинном здании с караоке, бильярдом, настольными и компьютерными играми. А ещё здесь проводят интеллектуальные викторины и квизы. Вы при желании поучаствуете в игре и сможете выиграть этноприз

Кроме того:

  • Вы узнаете об удивительных чеченских амазонках, которые поражали ханов и императоров
  • Вас заинтригуют нелёгкие испытания, которым подвергались юноши и девушки на пороге совершеннолетия, и чеченский национальный наряд обретёт для вас новый смысл
  • Вы раскроете тайну возникновения лезгинки, которая уходит вглубь веков через петроглифы на башнях горцев
  • Услышите звуки мелодий национальных инструментов и легенду о дечиг-пондуре
  • Измените своё представление о чеченском джигите, который не выпускает оружия из рук, — ведь он предстанет перед вами в образе оперного певца
  • Познакомитесь с церемониями ухаживания за чеченской девушкой
  • И выясните, почему грузинский князь Александр Казбеги назвал чеченскую женщину самой свободной, поэтому самой верной на Кавказе

После завершения программы мы подскажем, где интересно провести вечер.

Кому подойдёт экскурсия

Прежде всего молодым людям или тем путешественникам, кто интересуются современной культурой внутри традиционного северокавказского этноса.

Организационные детали

  • Дополнительно по желанию оплачивается вход в антикафе (200 ₽ за чел.), демонстрационный мастер-класс в ювелирной мастерской, угощение в кафе и услуги фотографа
  • Экскурсия пешеходная, однако для экономии времени и сил рекомендуем между некоторыми локациями передвигаться на такси (150–200 ₽), общественном транспорте (33 ₽) или взять в аренду электросамокат (примерно 400 ₽ в час) — расходы на транспорт не входят в стоимость. Обратите внимание, что общественный транспорт работает только до 20:00
  • Экскурсию для вас проведу я или одна из моих коллег-гидов нашей команды

Обратите внимание, что в Чечне дресс-код: шорты, мини-юбки, открытые плечи, глубокие декольте и вырезы на юбках и платьях под запретом.

Зарема
Зарема — ваша команда гидов в Грозном
Я коренная жительница Грозного. Как дитя Советского Союза я стала свидетелем смены различных эпох и режимов на этой многострадальной земле и могу поделиться ценным опытом и впечатлениями. По работе мне
читать дальше

довелось путешествовать по стране и заграницей. Это хобби перелилось в мою нынешнюю деятельность в качестве гида-переводчика. Работаю в сфере туризма с 2016 года. Люблю узнавать новые места, знакомиться с интересными людьми, общаться и проводить время в приятной компании. Поэтому хочу предложить вам также открыть для себя частичку Грозного и окунуться в колоритную атмосферу города. Я работаю в женской команде гидов вместе с Фатимой и Азой.

С
Сергей
30 окт 2025
Добрый вечер.
27.10.2025.
Мы были на экскурсии "Грозненский вайб" с Заремой.
Это была невероятная,восхитительная экскурсия.

Сначала мы посетили полуразрушеный английский замок, где так же представлены экспонаты из истории и культуры Грозного и Чеченской Республики.

Зарема
читать дальше

очень профессионально,со знанием дела,рассказывала,а точнее сказать погружала нас в быт,культуру,историю,обычии Чечни и ее жителей.
Так же Зарема принесла большой, тяжелый пакет с национальными одеждами специально что бы ее гости могли сфотографироваться в экстровагантных,старинных,не похожих не на что уголках английского замка.
Фотографии получились потрясающими,запоминающимися на всю жизнь.

Далее экскурсия продлилась в центре,где мы погрузились в красоты Грозного.
На протяжении всей экскурсии Зарема без остановки рассказывала и рассказывала про Чечню,чеченцев,историю,обычаю,традиции и т. д.

Как Зарема все преподносила,могло не хватить и нескольких дней.
Время экскурсии пролетело очень быстро,легко и незаметно.

Спасибо большое Зареме за восхитительную и столь увлекательную экскурсию.
Сергей

