очень профессионально,со знанием дела,рассказывала,а точнее сказать погружала нас в быт,культуру,историю,обычии Чечни и ее жителей.

Так же Зарема принесла большой, тяжелый пакет с национальными одеждами специально что бы ее гости могли сфотографироваться в экстровагантных,старинных,не похожих не на что уголках английского замка.

Фотографии получились потрясающими,запоминающимися на всю жизнь.



Далее экскурсия продлилась в центре,где мы погрузились в красоты Грозного.

На протяжении всей экскурсии Зарема без остановки рассказывала и рассказывала про Чечню,чеченцев,историю,обычаю,традиции и т. д.



Как Зарема все преподносила,могло не хватить и нескольких дней.

Время экскурсии пролетело очень быстро,легко и незаметно.



Спасибо большое Зареме за восхитительную и столь увлекательную экскурсию.

Сергей