Утром отправимся к озеру Казеной-Ам, самому высокогорному на Северном Кавказе. По пути заедем в Шали и осмотрим небоскрёбы Шали-Сити и мечеть «Гордость мусульман».

Закупимся местными сладостями на рынке в Ведено. А на обед остановимся в музее-ресторане на берегу озера. Здесь можно попробовать традиционную кухню вайнахов.

Прогуляемся по древнему поселению Хой, которое жители покинули ещё в 40-е годы 20 века. С тех пор здесь никто не живёт, улочки и старинные дома опустели. Мы поднимемся на башню и полюбуемся открывающейся панорамой.

Дальше поедем в Аргун и посетим мечеть «Сердце Матери» в непривычном для святынь стиле хай-тек.

По возвращении в Грозный поужинаем на улице Южной. Здесь каждый двор — шашлычная с самым вкусным, сочным и ароматным мясом!