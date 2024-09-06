От старинных башен до небоскрёбов: путешествие по Чечне

Научиться печь лепёшки, полюбоваться высокогорным озером и пройти по стеклянному мосту
Приглашаем в путешествие, куда включено всё: не только комфортабельное проживание в отеле 5* и 3-разовое питание, но и максимум эмоций, впечатлений и открытий.

Вы побываете на душевном застолье, где вас познакомят
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с тонкостями чеченской кухни, сыграют на национальных музыкальных инструментах, погрузят в местную культуру и непременно вкусно накормят.

А ещё мы покажем вам природные красоты республики, древние и современные архитектурные сооружения, проведём по улочкам заброшенного селения и посоветуем, где купить лучшие сладости на рынке.

От старинных башен до небоскрёбов: путешествие по Чечне
От старинных башен до небоскрёбов: путешествие по Чечне
От старинных башен до небоскрёбов: путешествие по Чечне
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание тура

Организационные детали

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Проживание. Будем жить в отеле «Грозный Сити» 5*, 2-местное размещение.

Питание. В программу включено 3-разовое питание.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, прогулка по Грозному и ужин в гостевом доме с мастер-классом

Встретим вас в аэропорту Грозного и отвезём в отель. После обеда отправимся знакомиться с городом: пройдёмся по проспекту Путина, погуляем по набережной реки Сунжа и посетим удивительной красоты мечеть «Сердце Чечни». Поднимемся на 31 этаж небоскрёба Грозный-Сити и полюбуемся открывающимся со смотровой площадки видом. А ещё пройдёмся по аллеям Цветочного парка.

Ужинать будем в гостевом доме в селе. Хозяева проведут для вас мастер-класс по изготовлению лепёшек. А ещё послушаем игру на национальных музыкальных инструментах, познакомимся с бытом и жизнью чеченцев.

Встреча, прогулка по Грозному и ужин в гостевом доме с мастер-классомВстреча, прогулка по Грозному и ужин в гостевом доме с мастер-классомВстреча, прогулка по Грозному и ужин в гостевом доме с мастер-классомВстреча, прогулка по Грозному и ужин в гостевом доме с мастер-классомВстреча, прогулка по Грозному и ужин в гостевом доме с мастер-классом
2 день

Озеро Казеной-Ам, селение Хой и мечеть «Сердце Матери»

Утром отправимся к озеру Казеной-Ам, самому высокогорному на Северном Кавказе. По пути заедем в Шали и осмотрим небоскрёбы Шали-Сити и мечеть «Гордость мусульман».

Закупимся местными сладостями на рынке в Ведено. А на обед остановимся в музее-ресторане на берегу озера. Здесь можно попробовать традиционную кухню вайнахов.

Прогуляемся по древнему поселению Хой, которое жители покинули ещё в 40-е годы 20 века. С тех пор здесь никто не живёт, улочки и старинные дома опустели. Мы поднимемся на башню и полюбуемся открывающейся панорамой.

Дальше поедем в Аргун и посетим мечеть «Сердце Матери» в непривычном для святынь стиле хай-тек.

По возвращении в Грозный поужинаем на улице Южной. Здесь каждый двор — шашлычная с самым вкусным, сочным и ароматным мясом!

Озеро Казеной-Ам, селение Хой и мечеть «Сердце Матери»Озеро Казеной-Ам, селение Хой и мечеть «Сердце Матери»Озеро Казеной-Ам, селение Хой и мечеть «Сердце Матери»
3 день

Аргунское ущелье, Царский мост и Ушкалойские сторожевые башни

Начнём путешествие по Аргунскому ущелью. Виды здесь невероятные: суровые отвесные скалы, шумная бурная речка Аргун и разноцветные серные источники.

В начале прогуляемся у Царского моста, который построили по указу Александра II, затем — по стеклянному мосту через реку Аргун, а любители острых ощущений смогут пощекотать нервы и пройти по верёвочному мосту.

Доберёмся до самого узкого места ущелья, ширина здесь всего 36 метров! А рядом находятся уникальные Ушкалойские сторожевые башни, которые мы обязательно осмотрим.

Пообедаем на горнолыжном курорте «Ведучи» в окружении горных хребтов, а затем отвезём вас в аэропорт.

Аргунское ущелье, Царский мост и Ушкалойские сторожевые башниАргунское ущелье, Царский мост и Ушкалойские сторожевые башниАргунское ущелье, Царский мост и Ушкалойские сторожевые башни

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет44 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Проживание в отеле «Грозный Сити»
  • Перемещение по региону на комфортабельном транспорте
  • Всё питание (завтраки, обеды и ужины)
  • Экскурсии в сопровождении профессионального гида
  • Входные билеты по программе
  • Мастер-класс по выпечке национальных лепешек
  • Ежедневное сопровождение организатора тура
Что не входит в цену
  • Билеты до Грозного и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Грозного, 13:00
Завершение: Аэропорт Грозного, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Грозного

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыГрозный-СитиПопулярные местаОзеро Казеной-АмПрирода и пейзажиОзеро Кезеной-ам

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