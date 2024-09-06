Вы побываете на душевном застолье, где вас познакомят
Описание тура
Организационные детали
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Проживание. Будем жить в отеле «Грозный Сити» 5*, 2-местное размещение.
Питание. В программу включено 3-разовое питание.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Встреча, прогулка по Грозному и ужин в гостевом доме с мастер-классом
Встретим вас в аэропорту Грозного и отвезём в отель. После обеда отправимся знакомиться с городом: пройдёмся по проспекту Путина, погуляем по набережной реки Сунжа и посетим удивительной красоты мечеть «Сердце Чечни». Поднимемся на 31 этаж небоскрёба Грозный-Сити и полюбуемся открывающимся со смотровой площадки видом. А ещё пройдёмся по аллеям Цветочного парка.
Ужинать будем в гостевом доме в селе. Хозяева проведут для вас мастер-класс по изготовлению лепёшек. А ещё послушаем игру на национальных музыкальных инструментах, познакомимся с бытом и жизнью чеченцев.
Озеро Казеной-Ам, селение Хой и мечеть «Сердце Матери»
Утром отправимся к озеру Казеной-Ам, самому высокогорному на Северном Кавказе. По пути заедем в Шали и осмотрим небоскрёбы Шали-Сити и мечеть «Гордость мусульман».
Закупимся местными сладостями на рынке в Ведено. А на обед остановимся в музее-ресторане на берегу озера. Здесь можно попробовать традиционную кухню вайнахов.
Прогуляемся по древнему поселению Хой, которое жители покинули ещё в 40-е годы 20 века. С тех пор здесь никто не живёт, улочки и старинные дома опустели. Мы поднимемся на башню и полюбуемся открывающейся панорамой.
Дальше поедем в Аргун и посетим мечеть «Сердце Матери» в непривычном для святынь стиле хай-тек.
По возвращении в Грозный поужинаем на улице Южной. Здесь каждый двор — шашлычная с самым вкусным, сочным и ароматным мясом!
Аргунское ущелье, Царский мост и Ушкалойские сторожевые башни
Начнём путешествие по Аргунскому ущелью. Виды здесь невероятные: суровые отвесные скалы, шумная бурная речка Аргун и разноцветные серные источники.
В начале прогуляемся у Царского моста, который построили по указу Александра II, затем — по стеклянному мосту через реку Аргун, а любители острых ощущений смогут пощекотать нервы и пройти по верёвочному мосту.
Доберёмся до самого узкого места ущелья, ширина здесь всего 36 метров! А рядом находятся уникальные Ушкалойские сторожевые башни, которые мы обязательно осмотрим.
Пообедаем на горнолыжном курорте «Ведучи» в окружении горных хребтов, а затем отвезём вас в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|44 000 ₽
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Что включено
- Трансфер из/в аэропорт
- Проживание в отеле «Грозный Сити»
- Перемещение по региону на комфортабельном транспорте
- Всё питание (завтраки, обеды и ужины)
- Экскурсии в сопровождении профессионального гида
- Входные билеты по программе
- Мастер-класс по выпечке национальных лепешек
- Ежедневное сопровождение организатора тура
Что не входит в цену
- Билеты до Грозного и обратно