Индивидуальная
до 3 чел.
Хабаровск - «город над вольной рекой»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
Завтра в 12:00
11 дек в 09:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Чайная церемония в Хабаровске
Прикоснуться к китайской чайной культуре в старинном доме на Волочаевской
Начало: На улице Волочаевская
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 20:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 15:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Хабаровск - город большой реки
Погрузитесь в историю Хабаровска, узнайте о его основателях и величественном Амурском мосте в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
22 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна16 ноября 2025Интересная подача, учли все наши запросы. Смело рекомендую!
- ТТатьяна30 августа 2025Прекрасный город сопок,бульваров и величавого Амура! Очень интересная экскурсия с гидом Валентином. Его рассказ о любом историческом событии или месте
- ТТатьяна19 августа 2025Всё очень понравилось.
- ММаксим10 августа 2025Интересная экскурсия, как раз то, что было нужно: мы приехали в Хабаровск на 2 дня и хотели познакомиться с городом
- ЕЕлена12 июля 2025Оказывается в два часа экскурсии вмещаеся много интересного из истории Хабаровска! Успеваешь познакомиться с городом как бы с самого его
- ВВалентина30 июня 2025Очень понравилось
- ООльга26 июня 2025Большое спасибо за интересно проведенное время, в первую очередь экскурсоводу Ларисе, во вторую очередь организатору Елене.
Побывали в самых знаковых местах Хабаровска, узнали много из истории города.
- ВВера14 июня 2025Экскурсия очень понравилась… Экскурсовод Лидия Афанасьевна очень интересно рассказывала про историю города. Рекомендую 👍.
- ППотапенкотЕлена2 июня 2025Экскурсия по городу Хабаровск, понравилась! За 2 часа экскурсии, нам показали интересные места города, рассказали интересные исторические факты! Атмосфера была теплой и дружественной! Спасибо и организатору и экскурсоводу!!!
- ЕЕлена30 апреля 2025Осталась экскурсией, очень довольна. Гид Валентин, очень интересно и подробно всё рассказывал. Рекомендую.
- ККсения29 марта 2025Очень приятный экскурсовод, много знает. Владеет материалом.
- ННадежда19 февраля 2025Однозначно замечательное знакомство с городом. Понравилось всё, особенно интересный рассказ.
- ДДмитрий3 января 2025Огромная благодарность Валентину за познавательную экскурсию по Хабаровску. Рекомендую увидеть город и в зимнее время, особая красота Амура и города!
- ППавел27 декабря 2024Очень Интересная и познавательная экскурсия! Отлично подходит для первого знакомства с городом!
- ООльга9 декабря 2024Очень понравилась экскурсия с нашим гидом Ларисой. Узнали много интересного про город, про жителей, про историю Хабаровска. Очень познавательно. Спасибо большое.
- ССветлана25 ноября 2024Экскурсия очень понравилась, познавательная и интересная. Абсолютно не пожалели о поездке. Много узнали интересного. Огромное спасибо руководителю - за проведенное путешествие по историческим и памятным местам Хабаровска.
- ССергей20 октября 2024Ирина очень интересный рассказчик, все зашло! Просто и в тоже время с историческими фактами, никакой скуки. Однозначно советую посетить такую экскурсию.
- иинна24 сентября 2024Гид Ирина интересно рассказала о городе, провезла по знаковым местам Хабаровска,посоветовала,где можно вкусно поесть на любой бюджет. Рекомендуем.
- ИИрина24 сентября 2024Благодарю Ирину за интересную, познавательную экскурсию!
- ВВиталий4 сентября 2024Замечательный высокопрофессиональный гид Ирина!!! Много полезной информации, порадовала доброжелательность и компетнтность по всем интересующим нас вопросам. Рекомендую!!! Спасибо!!!
