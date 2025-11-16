Мои заказы

Спасо-Преображенский кафедральный собор – экскурсии в Хабаровске

Найдено 3 экскурсии в категории «Спасо-Преображенский кафедральный собор» в Хабаровске, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Хабаровск - «город над вольной рекой»
На машине
2 часа
87 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Хабаровск - «город над вольной рекой»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
Завтра в 12:00
11 дек в 09:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Чайная церемония в Хабаровске
2 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Чайная церемония в Хабаровске
Прикоснуться к китайской чайной культуре в старинном доме на Волочаевской
Начало: На улице Волочаевская
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 20:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 15:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2000 ₽ за человека
Хабаровск - город большой реки
На машине
4 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Хабаровск - город большой реки
Погрузитесь в историю Хабаровска, узнайте о его основателях и величественном Амурском мосте в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
22 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    16 ноября 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Интересная подача, учли все наши запросы. Смело рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    30 августа 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Прекрасный город сопок,бульваров и величавого Амура! Очень интересная экскурсия с гидом Валентином. Его рассказ о любом историческом событии или месте
    впечатляли на столько,что хотелось слушать и слушать. Очень рекомендуем всем,кто впервые в городе и хочет знать о нем больше. Времени было маловато,но впечатление осталось самое благоприятное.

  • Т
    Татьяна
    19 августа 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Всё очень понравилось.
  • М
    Максим
    10 августа 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Интересная экскурсия, как раз то, что было нужно: мы приехали в Хабаровск на 2 дня и хотели познакомиться с городом
    сразу по приезду. Лариса построила маршрут под наши пожелания, очень интересно всё рассказала. После экскурсии у нас уже было первое впечатление о городе, исторические познания, и понимание, что ещё посмотреть и куда сходить. Большое спасибо!

  • Е
    Елена
    12 июля 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Оказывается в два часа экскурсии вмещаеся много интересного из истории Хабаровска! Успеваешь познакомиться с городом как бы с самого его
    основания и увидеть какой он сегодня. Экскурсовод Лариса подсказала какик места посетить дальше и мы попали на прогулочный теплоход - дети в восторге!

  • В
    Валентина
    30 июня 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Очень понравилось
  • О
    Ольга
    26 июня 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Большое спасибо за интересно проведенное время, в первую очередь экскурсоводу Ларисе, во вторую очередь организатору Елене.
    Побывали в самых знаковых местах Хабаровска, узнали много из истории города.
  • В
    Вера
    14 июня 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Экскурсия очень понравилась… Экскурсовод Лидия Афанасьевна очень интересно рассказывала про историю города. Рекомендую 👍.
  • П
    ПотапенкотЕлена
    2 июня 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Экскурсия по городу Хабаровск, понравилась! За 2 часа экскурсии, нам показали интересные места города, рассказали интересные исторические факты! Атмосфера была теплой и дружественной! Спасибо и организатору и экскурсоводу!!!
  • Е
    Елена
    30 апреля 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Осталась экскурсией, очень довольна. Гид Валентин, очень интересно и подробно всё рассказывал. Рекомендую.
  • К
    Ксения
    29 марта 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Очень приятный экскурсовод, много знает. Владеет материалом.
  • Н
    Надежда
    19 февраля 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Однозначно замечательное знакомство с городом. Понравилось всё, особенно интересный рассказ.
  • Д
    Дмитрий
    3 января 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Огромная благодарность Валентину за познавательную экскурсию по Хабаровску. Рекомендую увидеть город и в зимнее время, особая красота Амура и города!
  • П
    Павел
    27 декабря 2024
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Очень Интересная и познавательная экскурсия! Отлично подходит для первого знакомства с городом!
  • О
    Ольга
    9 декабря 2024
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Очень понравилась экскурсия с нашим гидом Ларисой. Узнали много интересного про город, про жителей, про историю Хабаровска. Очень познавательно. Спасибо большое.
  • С
    Светлана
    25 ноября 2024
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Экскурсия очень понравилась, познавательная и интересная. Абсолютно не пожалели о поездке. Много узнали интересного. Огромное спасибо руководителю - за проведенное путешествие по историческим и памятным местам Хабаровска.
  • С
    Сергей
    20 октября 2024
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Ирина очень интересный рассказчик, все зашло! Просто и в тоже время с историческими фактами, никакой скуки. Однозначно советую посетить такую экскурсию.
  • и
    инна
    24 сентября 2024
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Гид Ирина интересно рассказала о городе, провезла по знаковым местам Хабаровска,посоветовала,где можно вкусно поесть на любой бюджет. Рекомендуем.
  • И
    Ирина
    24 сентября 2024
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Благодарю Ирину за интересную, познавательную экскурсию!
  • В
    Виталий
    4 сентября 2024
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Замечательный высокопрофессиональный гид Ирина!!! Много полезной информации, порадовала доброжелательность и компетнтность по всем интересующим нас вопросам. Рекомендую!!! Спасибо!!!

