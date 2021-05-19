Полезная информация о Хабаровске
Что нужно знать о Хабаровске: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Хабаровск, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 8 экскурсий
Где находится Хабаровск на карте
Хабаровск
Популярные экскурсии в Хабаровске
4.8
25 отзывов
2500
₽
за чел.
Суровый и крупнейший город Дальнего Востока многим знаком благодаря пятитысячной купюре. Непосредственная близость с Азией, богатая история города, тр...
5
3 отзыва
5500
₽
за чел.
5
11 отзывов
4550
₽
за чел.
Оценить красоту разноцветных хребтов, таежных далей и полюбить природу Большехехцирского заповедника
4.8
30 отзывов
от
2500
₽
за чел.
Погружение в историю первой столицы Дальнего Востока
4.9
15 отзывов
4550
₽
за чел.
Авто-пешеходная экскурсия по самым ярким местам города с легким погружением в его историю