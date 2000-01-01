Что вас ожидает

Атмосферная поездка по городу

Мы прокатимся по центру, из окна автомобиля взглянем на старые и новые постройки и сделаем несколько остановок. Вы побываете на месте основания Хабаровска — на Амурском утесе, — и на улице Шевченко, самой первой в городе. Заедем на Речной вокзал, где располагался российско-китайский рынок. На улице Муравьева-Амурского вы полюбуетесь постройками середины-конца 19 века: каждая из них хранит свою историю. Торговый Дом Кунст & Альбертс, Кинотеатр Гранд-иллюзион, здание городской Думы, доходные дома, первая аптека — в программе будут все главные достопримечательности Хабаровска.

Погружение в прошлое

Эта экскурсия не только подарит приятные впечатления, но и раскроет для вас много интересного. Мы поговорим о становлении генерал-губернаторства Восточной Сибири — именно Хабаровск стал его центром — и обсудим дела торговые нашего города. Вы узнаете, как формировалось купечество в регионе, какие у нас были российские и иностранные дома. Представите все разнообразие хабаровского бизнеса в конце 19 — начале 20 веков и раскроете, как велась торговля с Китаем в те времена. Старинные фотографии проиллюстрируют эти рассказы и помогут понять, что поменялось в городе.

Приятный бонус: на память вы получите открытку с видами старого Хабаровска, которую можно подписать и отправить в любую точку мира или оставить себе как сувенир.

Организационные детали