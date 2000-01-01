По Хабаровску — на ретроавтомобиле!

С ветерком прокатиться по центру на «Чайке» 1978 года и понять, как изменился город

Эта экскурсия перенесет вас в прошлое в прямом смысле слова: на ретроавтомобиле в прекрасном состоянии вы проедете по улицам Хабаровска и полюбуетесь его историческими зданиями.

Услышите любопытные сюжеты о его прошлом, о торговых связях.

Сравните нынешние виды со старыми снимками и на память получите открытку с Хабаровском из 18-19 веков.
По Хабаровску — на ретроавтомобиле!
По Хабаровску — на ретроавтомобиле!
По Хабаровску — на ретроавтомобиле!
По Хабаровску — на ретроавтомобиле!
По Хабаровску — на ретроавтомобиле!
По Хабаровску — на ретроавтомобиле!
По Хабаровску — на ретроавтомобиле!
По Хабаровску — на ретроавтомобиле!
По Хабаровску — на ретроавтомобиле!
По Хабаровску — на ретроавтомобиле!
По Хабаровску — на ретроавтомобиле!
По Хабаровску — на ретроавтомобиле!
По Хабаровску — на ретроавтомобиле!
По Хабаровску — на ретроавтомобиле!

Что вас ожидает

Атмосферная поездка по городу

Мы прокатимся по центру, из окна автомобиля взглянем на старые и новые постройки и сделаем несколько остановок. Вы побываете на месте основания Хабаровска — на Амурском утесе, — и на улице Шевченко, самой первой в городе. Заедем на Речной вокзал, где располагался российско-китайский рынок. На улице Муравьева-Амурского вы полюбуетесь постройками середины-конца 19 века: каждая из них хранит свою историю. Торговый Дом Кунст & Альбертс, Кинотеатр Гранд-иллюзион, здание городской Думы, доходные дома, первая аптека — в программе будут все главные достопримечательности Хабаровска.

Погружение в прошлое

Эта экскурсия не только подарит приятные впечатления, но и раскроет для вас много интересного. Мы поговорим о становлении генерал-губернаторства Восточной Сибири — именно Хабаровск стал его центром — и обсудим дела торговые нашего города. Вы узнаете, как формировалось купечество в регионе, какие у нас были российские и иностранные дома. Представите все разнообразие хабаровского бизнеса в конце 19 — начале 20 веков и раскроете, как велась торговля с Китаем в те времена. Старинные фотографии проиллюстрируют эти рассказы и помогут понять, что поменялось в городе.

Приятный бонус: на память вы получите открытку с видами старого Хабаровска, которую можно подписать и отправить в любую точку мира или оставить себе как сувенир.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Мы заберем вас из отеля или другого удобного места
  • В подарок вы получите открытку и карту центра Хабаровска, которые останутся приятным воспоминанием об экскурсии

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Татьяна
Татьяна
Я — коренная дальневосточница, родилась и выросла в Хабаровске. Работаю в профессии с 2000 года, обожаю ее с первого дня. Для нашей команды в первую очередь важно качество наших програм. Мы ценим то тепло и энергию, которые дает общение с путешественниками из разных стран. Будем рады вместе с вами исколесить весь Дальний Восток, рассказать интересное о нашем крае и наполнить ваш отдых яркими эмоциями!
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