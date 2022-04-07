Экскурсии в городах Ингушской республики
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Ингушской республике или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
5000
₽
за чел.
Увлекательный туристический поход в горы Ингушетии
8450
₽
за всё
Средневековая башенная архитектура, величественные горные пейзажи и древняя история края за 1 день
8900
₽
за всё
В ходе экскурсии гости узнают историю строительства башен, их предназначение, о судьбе людей, строивших их, прикоснутся
5
12 отзывов
8450
₽
за всё
Путешествие навстречу незабываемым пейзажам, истории и преданиям республики
5
1 отзыв
5200
₽
за всё
Посетить старинную Назрань и современную столицу республики Магас на обзорной экскурсии
5
1 отзыв
10400
₽
за всё
Вдохновляющая поездка из Ингушетии к знаменитым карстовым озерам и термальным источникам
5
6 отзывов
10000
₽
за всё
Таргимская котловина, Ассинское ущелье, башенные комплексы и горные храмы за один день
4.9
7 отзывов
от
4000
₽
за всё
Увидеть изнутри самую молодую республику России и влюбиться в ее красоту и гостеприимство
Обзорные по городам
5
1 отзыв
5200
₽
за всё
Посетить старинную Назрань и современную столицу республики Магас на обзорной экскурсии
4.9
7 отзывов
от
4000
₽
за всё
Увидеть изнутри самую молодую республику России и влюбиться в ее красоту и гостеприимство
Туры на автомобиле
8450
₽
за всё
Средневековая башенная архитектура, величественные горные пейзажи и древняя история края за 1 день
5
12 отзывов
8450
₽
за всё
Путешествие навстречу незабываемым пейзажам, истории и преданиям республики
5
1 отзыв
5200
₽
за всё
Посетить старинную Назрань и современную столицу республики Магас на обзорной экскурсии
5
1 отзыв
10400
₽
за всё
Вдохновляющая поездка из Ингушетии к знаменитым карстовым озерам и термальным источникам
5
6 отзывов
10000
₽
за всё
Таргимская котловина, Ассинское ущелье, башенные комплексы и горные храмы за один день
4.9
7 отзывов
от
4000
₽
за всё
Увидеть изнутри самую молодую республику России и влюбиться в ее красоту и гостеприимство
4.9
51 отзыв
8800
₽
за всё
Очароваться краем архитектурных чудес, народных преданий и великой природы
Последние отзывы об экскурсиях по Ингушской республике
- ТТатьяна7 апреля 2022Багауддин пунктуальный, начитанный, увлечённый историей гид. Экскурсия пролетела незаметно, я и дети узнали много нового об истории ингушского народа. Цейломский перевал покорил)) ещё раз спасибо за этот день!
- ААня29 ноября 2021Невероятный тур! Невероятные люди) Мы ездили на экскурсию с гидом Магомедом - удивительно счастливый человек, с большой любовью рассказывающий про свой народ, историю, природу! Подстроился под нас по времени, месту встречи. Предложил лучшие места для обеда, подстроил маршрут. Огромная благодарность!
- ТТатьяна17 ноября 2021Замечательная экскурсия - познавательная и душевная) Борис - гениальный гид! Ингушетия - красивейшее место с богатой историей. Остальное увидите сами) Обязательно выбирайте эту экскурсию - не пожалеете ни секунды проведенного времени!:)
- ААлександр3 ноября 2021Большое спасибо Борису за прекрасную экскурсию, множество красивейших фото и увлекательных историй! Борис прекрасный рассказчик, очень эрудированный и способный донести историческую информацию интересно и по существу. Всё было хорошо организовано, успели осмотреть все запланированные места и очень вкусно пообедать.
- ССтанислав2 ноября 2021Увлекательное путешествие в страну легенд и башен. Таких красивых пейзажей Вы не увидите в городах, и о таких местах не пишут в интернете! Батыр - профессионал историк, автор книг о родном крае, увлекательно и захватывающе расскажет об истории этих мест и обычаях народа Ингушетии! Рекомендую к посещению как тем, кто серьёзно интересуется историей Кавказа, так и тем, кто едет сюда за потрясающими фотографиями.
- ИИрина20 октября 2021Отличная экскурсия - нам показали рассказали как интересна культура и традиции этого края. Подойдем тем, кто интересуется новыми местами и культурой, историей, традициями. Узнали как проходит свадьба и жизнь семей в современной Ингушетии. Попробовали местную кухню. Батыр отличный рассказчик, создавал и поддерживал разговоры на любую тему. Ну и ходить много не нужно, т. к. вся экскурсия проходит на машине) для кого-то это бывает важно.
- ААлексей13 октября 2021Большое спасибо Мураду, Рамазану и Магомеду за 3 прекрасных экскурсионных дня!
- MMargarita11 октября 2021Отзыв на: Голубые озера Кабардино-БалкарииЭто было волшебно! Горы, голубые озера и термальные источники - все было прекрасно. Огромная благодарность Борису за это, все было безумно интересно. Я поменяла своё представление об этом регионе. Очень интересный рассказ, комфортная поездка и максимальная забота.
- ННаталья7 октября 2021Благодаря Батыру наше путешествие получилось интересным и запоминающимся😍 Настоящий знаток своего дела! Доброжелательный, уравновешенный, пунктуальный и внимательный. Интереснейший повествователь! Прекрасно владеет историческими сведениями о местах и особенностях региона, о людях и объектах, расположенных на маршруте. Спасибо за подаренные эмоции и ощущения🤗
- ННаталья22 сентября 2021С утра пошёл дождь. Думала что экскурсия под угрозой срыва. Но Ингушетия нас встретила хоть и строго но величаво. Спасибо!
- ССветлана5 сентября 2021Очень интересная и познавательная экскурсия, жаль, что такой короткий день! Большое спасибо.
- ППолина28 августа 2021Батыр замечательный проводник, рассказчик и экскурсовод! Познакомил с самыми красивыми местами Горной Ингушетии, рассказал о том, как переплетаются вековая история и современность, помог погрузиться в традиции. Обязательно вернёмся в Ингушетию подольше, посмотреть на города и походить по горным деревням пешком!
- ММария22 августа 2021Если в Ингушетию - только с Батыром. Невероятное место, отличный гид. Я просто влюблена в красоты горной Ингушетии. Даже и не подумала, что там настолько красиво. Батыр составил отличный маршрут. Вы окунетесь в сказку, окутанную в загадочные рассказы старины и величие Кавказских гор. Было очень видно, как гид любит свой народ. Это передалось и нам, мы в полном восторге. Провели отличный день, Батыр угостил нас сочными фруктами и пообедать мы заехали в кафе на перевале. Мне казалось, что за этот день я прожила новую жизнь. Жизнь, полную приключений и невероятных открытий. Хочу заметить, Батыр очень чутко отнёсся к желанию фотографировать всё на каждом шагу))) Останавливал везде, где мы его просили. Отдельное уважение и восхищение вызывают его знания. Общаться с таким человеком - сплошное удовольствие! ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ!
- ЕЕлизавета31 июля 2021Отличное организованное и продуманное до мелочей путешествие. Спасибо!
- ААнна30 июля 2021Спасибо Мураду, нам очень понравилось! Целый день погружение!
- ССвешникова24 июля 2021Отзыв на: Магас и Назрань - две столицы ИнгушетииДоброго времени суток всем, кто хочет познакомиться с Магасом и Ингушетией рекомендуем Батыра. На нас он произвёл впечатление эрудированного, неравнодушного и очень интересного гида. Он доступно и понятно описал нам жизнь, традиции, важные событиях в истории ингушского народа. Он ответил на все наши вопросы, рассказал о национальной кухне, показал важнейшие памятники, посоветовал интересные маршруты для самостоятельных путешествий. Мы остальсь очень довольны этой экскурсией.
- ММарина23 июля 2021Экскурсия по горной Ингушетии с Багауддином была самой впечатляющей частью нашего почти недельного отпуска во Владикавказе. Представьте себе панорамы, от которых захватывает дух, красивейшие дороги, и рядом с вами человек, который знает об этих местах все и любит их. Это было и профессионально и очень искренне. Продуманный маршрут, систематизированная информация, великолепная организация, и множество штрихов и бытовых эпизодов, от которых становилось радостно на сердце. Багауддин был как дирижёр, благодаря которому для нас все сложилось в симфонию! Большое спасибо!
- РРуслан22 июля 2021Прекрасная экскурсия! Батыр все в мелких деталях рассказал про историю Ингушетии,про устои их жизни. Показал очень красивые места. Однозначно буду советовать гида.
- ММихаил19 июня 2021Экскурсия великолепна! Борис, проводивший ее, - замечательный человек и очень интересный собеседник. Маршрут поездки продуман до мелочей, и позволил максимально познавательно ознакомиться с горной Ингушетией. В общем, никаких отрицательных эмоций путешествие не принесло. Огромное спасибо!
- ДДиана11 июня 2021Замечательная экскурсия! Башни на фоне гор выглядят просто фантастически. Рассказ Батыра об истории этих мест, ингушского народа также очень понравился. Всем рекомендую!