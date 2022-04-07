Т Татьяна 5 Отзыв на: Горная Ингушетия - страна башен и легенд Багауддин пунктуальный, начитанный, увлечённый историей гид. Экскурсия пролетела незаметно, я и дети узнали много нового об истории ингушского народа. Цейломский перевал покорил)) ещё раз спасибо за этот день!

А Аня 5 Отзыв на: Тайны и мифы средневековой Ингушетии Невероятный тур! Невероятные люди) Мы ездили на экскурсию с гидом Магомедом - удивительно счастливый человек, с большой любовью рассказывающий про свой народ, историю, природу! Подстроился под нас по времени, месту встречи. Предложил лучшие места для обеда, подстроил маршрут. Огромная благодарность!

Т Татьяна 5 Отзыв на: Горная Ингушетия - страна башен и легенд Замечательная экскурсия - познавательная и душевная) Борис - гениальный гид! Ингушетия - красивейшее место с богатой историей. Остальное увидите сами) Обязательно выбирайте эту экскурсию - не пожалеете ни секунды проведенного времени!:)

А Александр 5 Отзыв на: Горная Ингушетия - страна башен и легенд Большое спасибо Борису за прекрасную экскурсию, множество красивейших фото и увлекательных историй! Борис прекрасный рассказчик, очень эрудированный и способный донести историческую информацию интересно и по существу. Всё было хорошо организовано, успели осмотреть все запланированные места и очень вкусно пообедать.

С Станислав 5 Отзыв на: Путешествие в Горную Ингушетию Увлекательное путешествие в страну легенд и башен. Таких красивых пейзажей Вы не увидите в городах, и о таких местах не пишут в интернете! Батыр - профессионал историк, автор книг о родном крае, увлекательно и захватывающе расскажет об истории этих мест и обычаях народа Ингушетии! Рекомендую к посещению как тем, кто серьёзно интересуется историей Кавказа, так и тем, кто едет сюда за потрясающими фотографиями.

И Ирина 5 Отзыв на: Путешествие в Горную Ингушетию Отличная экскурсия - нам показали рассказали как интересна культура и традиции этого края. Подойдем тем, кто интересуется новыми местами и культурой, историей, традициями. Узнали как проходит свадьба и жизнь семей в современной Ингушетии. Попробовали местную кухню. Батыр отличный рассказчик, создавал и поддерживал разговоры на любую тему. Ну и ходить много не нужно, т. к. вся экскурсия проходит на машине) для кого-то это бывает важно.

А Алексей 5 Отзыв на: Тайны и мифы средневековой Ингушетии Большое спасибо Мураду, Рамазану и Магомеду за 3 прекрасных экскурсионных дня!

M Margarita 5 Отзыв на: Голубые озера Кабардино-Балкарии Это было волшебно! Горы, голубые озера и термальные источники - все было прекрасно. Огромная благодарность Борису за это, все было безумно интересно. Я поменяла своё представление об этом регионе. Очень интересный рассказ, комфортная поездка и максимальная забота.

Н Наталья 5 Отзыв на: Путешествие в Горную Ингушетию Благодаря Батыру наше путешествие получилось интересным и запоминающимся😍 Настоящий знаток своего дела! Доброжелательный, уравновешенный, пунктуальный и внимательный. Интереснейший повествователь! Прекрасно владеет историческими сведениями о местах и особенностях региона, о людях и объектах, расположенных на маршруте. Спасибо за подаренные эмоции и ощущения🤗

Н Наталья 5 Отзыв на: Путешествие в Горную Ингушетию С утра пошёл дождь. Думала что экскурсия под угрозой срыва. Но Ингушетия нас встретила хоть и строго но величаво. Спасибо!

С Светлана 5 Отзыв на: Горная Ингушетия - страна башен и легенд Очень интересная и познавательная экскурсия, жаль, что такой короткий день! Большое спасибо.

П Полина 5 Отзыв на: Путешествие в Горную Ингушетию Батыр замечательный проводник, рассказчик и экскурсовод! Познакомил с самыми красивыми местами Горной Ингушетии, рассказал о том, как переплетаются вековая история и современность, помог погрузиться в традиции. Обязательно вернёмся в Ингушетию подольше, посмотреть на города и походить по горным деревням пешком!

М Мария 5 Отзыв на: Путешествие в Горную Ингушетию Если в Ингушетию - только с Батыром. Невероятное место, отличный гид. Я просто влюблена в красоты горной Ингушетии. Даже и не подумала, что там настолько красиво. Батыр составил отличный маршрут. Вы окунетесь в сказку, окутанную в загадочные рассказы старины и величие Кавказских гор. Было очень видно, как гид любит свой народ. Это передалось и нам, мы в полном восторге. Провели отличный день, Батыр угостил нас сочными фруктами и пообедать мы заехали в кафе на перевале. Мне казалось, что за этот день я прожила новую жизнь. Жизнь, полную приключений и невероятных открытий. Хочу заметить, Батыр очень чутко отнёсся к желанию фотографировать всё на каждом шагу))) Останавливал везде, где мы его просили. Отдельное уважение и восхищение вызывают его знания. Общаться с таким человеком - сплошное удовольствие! ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ!

Е Елизавета 5 Отзыв на: Путешествие в Горную Ингушетию Отличное организованное и продуманное до мелочей путешествие. Спасибо!

А Анна 5 Отзыв на: Тайны и мифы средневековой Ингушетии Спасибо Мураду, нам очень понравилось! Целый день погружение!

С Свешникова 5 Отзыв на: Магас и Назрань - две столицы Ингушетии Доброго времени суток всем, кто хочет познакомиться с Магасом и Ингушетией рекомендуем Батыра. На нас он произвёл впечатление эрудированного, неравнодушного и очень интересного гида. Он доступно и понятно описал нам жизнь, традиции, важные событиях в истории ингушского народа. Он ответил на все наши вопросы, рассказал о национальной кухне, показал важнейшие памятники, посоветовал интересные маршруты для самостоятельных путешествий. Мы остальсь очень довольны этой экскурсией.

М Марина 5 Отзыв на: Горная Ингушетия - страна башен и легенд Экскурсия по горной Ингушетии с Багауддином была самой впечатляющей частью нашего почти недельного отпуска во Владикавказе. Представьте себе панорамы, от которых захватывает дух, красивейшие дороги, и рядом с вами человек, который знает об этих местах все и любит их. Это было и профессионально и очень искренне. Продуманный маршрут, систематизированная информация, великолепная организация, и множество штрихов и бытовых эпизодов, от которых становилось радостно на сердце. Багауддин был как дирижёр, благодаря которому для нас все сложилось в симфонию! Большое спасибо!

Р Руслан 5 Отзыв на: Путешествие в Горную Ингушетию Прекрасная экскурсия! Батыр все в мелких деталях рассказал про историю Ингушетии,про устои их жизни. Показал очень красивые места. Однозначно буду советовать гида.

М Михаил 5 Отзыв на: Горная Ингушетия - страна башен и легенд Экскурсия великолепна! Борис, проводивший ее, - замечательный человек и очень интересный собеседник. Маршрут поездки продуман до мелочей, и позволил максимально познавательно ознакомиться с горной Ингушетией. В общем, никаких отрицательных эмоций путешествие не принесло. Огромное спасибо!