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Экскурсии по Ингушской республике и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Ингушской республике или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Назрань
Магас

Индивидуальные экскурсии

Средневековая Ингушетия
Средневековая Ингушетия
5
16 отзывов
12000
за всё
Удивиться, сколько древних памятников хранит небольшой горный край, узнать о его традициях и обычаях
Магас
Горная Ингушетия: путешествие в край башен и храмов
Горная Ингушетия: путешествие в край башен и храмов
5
4 отзыва
12000
за всё
Горная Ингушетия — уникальное место, где сохранилось более 5 000 памятников истории и архитектуры. И часть из них мы увидим. Это средневековые объекты...
Магас
Влюбиться в Грозный за один день
Влюбиться в Грозный за один день
18990
за всё
Познакомьтесь с историей и культурой города Грозный за один день! Вы посетите Аллею Славы и Цветочный парк, поднимитесь на смотровую площадку Грозный-...
Магас
Из Магаса - в возрожденный Грозный
Из Магаса - в возрожденный Грозный
5
7 отзывов
13000
за всё
Автомобильное путешествие в яркую столицу Чеченской Республики с профессиональным гидом
Магас
Из Назрани - в Горную Ингушетию
Из Назрани - в Горную Ингушетию
5
6 отзывов
13200
за всё
Средневековая башенная архитектура, величественные горные пейзажи и древняя история края за 1 день
Назрань
В чудной Ингушетии - Стране башен и легенд
В чудной Ингушетии - Стране башен и легенд
5
10 отзывов
15000
за всё
В ходе экскурсии гости узнают историю строительства башен, их предназначение, о судьбе людей, строивших их, прикоснутся к древним христианским храмам ...
Магас
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
5
43 отзыва
13400
за всё
Путешествие навстречу незабываемым пейзажам, истории и преданиям республики
Назрань
Добро пожаловать в Ингушетию
Добро пожаловать в Ингушетию
5
7 отзывов
8000
за всё
Посетить старинную Назрань и современную столицу республики Магас на обзорной экскурсии
Назрань
Голубые озера Кабардино-Балкарии
Голубые озера Кабардино-Балкарии
5
5 отзывов
17000
за всё
Вдохновляющая поездка из Ингушетии к знаменитым карстовым озерам и термальным источникам
Назрань

Обзорные по городам

Добро пожаловать в Ингушетию
Добро пожаловать в Ингушетию
5
7 отзывов
8000
за всё
Посетить старинную Назрань и современную столицу республики Магас на обзорной экскурсии
Назрань

Туры на автомобиле

Средневековая Ингушетия
Средневековая Ингушетия
5
16 отзывов
12000
за всё
Удивиться, сколько древних памятников хранит небольшой горный край, узнать о его традициях и обычаях
Магас
Из Магаса - в возрожденный Грозный
Из Магаса - в возрожденный Грозный
5
7 отзывов
13000
за всё
Автомобильное путешествие в яркую столицу Чеченской Республики с профессиональным гидом
Магас
Из Назрани - в Горную Ингушетию
Из Назрани - в Горную Ингушетию
5
6 отзывов
13200
за всё
Средневековая башенная архитектура, величественные горные пейзажи и древняя история края за 1 день
Назрань
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
5
43 отзыва
13400
за всё
Путешествие навстречу незабываемым пейзажам, истории и преданиям республики
Назрань
Добро пожаловать в Ингушетию
Добро пожаловать в Ингушетию
5
7 отзывов
8000
за всё
Посетить старинную Назрань и современную столицу республики Магас на обзорной экскурсии
Назрань
Голубые озера Кабардино-Балкарии
Голубые озера Кабардино-Балкарии
5
5 отзывов
17000
за всё
Вдохновляющая поездка из Ингушетии к знаменитым карстовым озерам и термальным источникам
Назрань
Тайны и мифы средневековой Ингушетии
Тайны и мифы средневековой Ингушетии
5
16 отзывов
12000
за всё
Таргимская котловина, Ассинское ущелье, башенные комплексы и горные храмы за один день
Магас
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
5
28 отзывов
8451
за всё
Увидеть изнутри самую молодую республику России и влюбиться в ее красоту и гостеприимство
Магас
Путешествие в Горную Ингушетию
Путешествие в Горную Ингушетию
5
81 отзыв
14510
за всё
Очароваться краем архитектурных чудес, народных преданий и великой природы
Магас

Последние отзывы об экскурсиях по Ингушской республике

Е
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
Дата посещения: 8 авг 2025
Выражаем огромную благодарность за первоклассную экскурсию! 👍😊 Борис глубоко чтит, ценит и бережёт историю своего народа.
Мы были очарованы красотой природы,
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нам открывались потрясающие виды. 😃 Увлекательный поход к водопаду. Башенные комплексы и городища, являющиеся уникальными памятниками средневековой архитектуры.
Большое спасибо за прекрасно проведенный день в горной Ингушетии! 🤗

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Л
Путешествие в Горную Ингушетию
Впервые в Ингушетии. Очень рады, что в двух путешествиях по этой республике нас сопровождал гид Батыр. Впечатляющие картины природы, переплетающиеся
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с рассказами об истории края, сделали путешествие незабываемым. Огромное спасибо Батыру за эти два дня, что позволили познакомиться не только с удивительной природой, но и с замечательными людьми.

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Ольга
Средневековая Ингушетия
Замечательная экскурсия, потрясающие виды!!! Гид Васхан очень грамотный, интересный рассказчик! Рекомендую всем!
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Марина
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
Я наверное не смогу описать свое восхищение по данной поездке. Это не просто была экскурсия,это было погружение в историю Ингушетии.
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Пейзажи,красоты, повествование гида -Бориса,это не описать словами. Когда человек подкован исторически,это вдвойне интереснее. Спасибо ему за увлекательную поездку и прекрасные фотографии. За все свои поездки, а их было не мало,редко можно выделить, именно такого гида.

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Ю
Средневековая Ингушетия
Большое спасибо Абдуллаху за наше комфортное и насыщенное знакомство с прекрасной Ингушетией! Это было невероятно красиво и интересно! хочется вернуться ♥️
Большое спасибо Абдуллаху за наше комфортное и насыщенное знакомство с прекрасной Ингушетией! Это было невероятно красиво
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Илья
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
Это была отличная поездка! Борис - прекрасный гид. Рассказал очень много интересного. Угостил чаем и мёдом. В конце поездки довёз до нужной локации. Однозначно всем рекомендую!
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Елена
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
Экскурсия очень понравилась. Гид хорошо знает историю Ингушетии. много показал и рассказал. Как человек-очень доброжелательный.
Экскурсия очень понравилась. Гид хорошо знает историю Ингушетии. много показал и рассказал. Как человек-очень доброжелательный.
Экскурсия очень понравилась. Гид хорошо знает историю Ингушетии. много показал и рассказал. Как человек-очень доброжелательный.
Экскурсия очень понравилась. Гид хорошо знает историю Ингушетии. много показал и рассказал. Как человек-очень доброжелательный.
Экскурсия очень понравилась. Гид хорошо знает историю Ингушетии. много показал и рассказал. Как человек-очень доброжелательный.+1
Экскурсия очень понравилась. Гид хорошо знает историю Ингушетии. много показал и рассказал. Как человек-очень доброжелательный.
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Наталия
Путешествие в Горную Ингушетию
Прекрасная, очень информативная и красивая поездка. Интересно было погрузиться в новую для себя историю народа, познакомиться с его удивительной архитектурой, которая так гармонично вписывается в окружающий пейзаж
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А
Путешествие в Горную Ингушетию
Огромная благодарность,экскурсия в горную Ингушетию была превосходной,красивые,завораживающие виды гор,на их фоне башенные комплексы со своей историей, много полезной,интересной и исторической информации,я осталась в восторге, 👍👍👍
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Даниил
Добро пожаловать в Ингушетию
Багауддин отлично владеет информацией о своём регионе. Видно, что человек разбирается в теме. Много читает, анализирует, размышляет о родных местах.
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Язык живой, не академический, по опыту знаю, что для подавляющего большинства слушателей - это плюс.
Также большой плюс, что человек живёт в этом регионе - это его родина. Вы можете найти много предложений на этом сайте из соседних регион по Ингушетии. Но поверьте - никто не расскажет лучше как местный.
Как однажды сказал Джек Николсон «Я знал, что „Крестный отец“ будет великим фильмом, но в то время свято верил: каждый должен заниматься своим делом. Индейцы должны играть индейцев, а итальянцы — итальянцев».

Багауддин отлично владеет информацией о своём регионе. Видно, что человек разбирается в теме. Много читает, анализирует,
Багауддин отлично владеет информацией о своём регионе. Видно, что человек разбирается в теме. Много читает, анализирует,
Багауддин отлично владеет информацией о своём регионе. Видно, что человек разбирается в теме. Много читает, анализирует,
Багауддин отлично владеет информацией о своём регионе. Видно, что человек разбирается в теме. Много читает, анализирует,+3
Багауддин отлично владеет информацией о своём регионе. Видно, что человек разбирается в теме. Много читает, анализирует,
Багауддин отлично владеет информацией о своём регионе. Видно, что человек разбирается в теме. Много читает, анализирует,
Багауддин отлично владеет информацией о своём регионе. Видно, что человек разбирается в теме. Много читает, анализирует,
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