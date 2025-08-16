читать дальше уменьшить Пейзажи,красоты, повествование гида -Бориса,это не описать словами. Когда человек подкован исторически,это вдвойне интереснее. Спасибо ему за увлекательную поездку и прекрасные фотографии. За все свои поездки, а их было не мало,редко можно выделить, именно такого гида.

Я наверное не смогу описать свое восхищение по данной поездке. Это не просто была экскурсия,это было погружение в историю Ингушетии.