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Индивидуальные экскурсии
5
16 отзывов
12000
₽
за всё
Удивиться, сколько древних памятников хранит небольшой горный край, узнать о его традициях и обычаях
5
4 отзыва
12000
₽
за всё
Горная Ингушетия — уникальное место, где сохранилось более 5 000 памятников истории и архитектуры. И часть из них мы увидим. Это средневековые объекты...
18990
₽
за всё
Познакомьтесь с историей и культурой города Грозный за один день! Вы посетите Аллею Славы и Цветочный парк, поднимитесь на смотровую площадку Грозный-...
5
7 отзывов
13000
₽
за всё
Автомобильное путешествие в яркую столицу Чеченской Республики с профессиональным гидом
5
6 отзывов
13200
₽
за всё
Средневековая башенная архитектура, величественные горные пейзажи и древняя история края за 1 день
5
10 отзывов
15000
₽
за всё
В ходе экскурсии гости узнают историю строительства башен, их предназначение, о судьбе людей, строивших их, прикоснутся к древним христианским храмам ...
5
43 отзыва
13400
₽
за всё
Путешествие навстречу незабываемым пейзажам, истории и преданиям республики
5
7 отзывов
8000
₽
за всё
Посетить старинную Назрань и современную столицу республики Магас на обзорной экскурсии
5
5 отзывов
17000
₽
за всё
Вдохновляющая поездка из Ингушетии к знаменитым карстовым озерам и термальным источникам
Обзорные по городам
5
7 отзывов
8000
₽
за всё
Посетить старинную Назрань и современную столицу республики Магас на обзорной экскурсии
Туры на автомобиле
5
16 отзывов
12000
₽
за всё
Удивиться, сколько древних памятников хранит небольшой горный край, узнать о его традициях и обычаях
5
7 отзывов
13000
₽
за всё
Автомобильное путешествие в яркую столицу Чеченской Республики с профессиональным гидом
5
6 отзывов
13200
₽
за всё
Средневековая башенная архитектура, величественные горные пейзажи и древняя история края за 1 день
5
43 отзыва
13400
₽
за всё
Путешествие навстречу незабываемым пейзажам, истории и преданиям республики
5
7 отзывов
8000
₽
за всё
Посетить старинную Назрань и современную столицу республики Магас на обзорной экскурсии
5
5 отзывов
17000
₽
за всё
Вдохновляющая поездка из Ингушетии к знаменитым карстовым озерам и термальным источникам
5
16 отзывов
12000
₽
за всё
Таргимская котловина, Ассинское ущелье, башенные комплексы и горные храмы за один день
5
28 отзывов
8451
₽
за всё
Увидеть изнутри самую молодую республику России и влюбиться в ее красоту и гостеприимство
5
81 отзыв
14510
₽
за всё
Очароваться краем архитектурных чудес, народных преданий и великой природы
Последние отзывы об экскурсиях по Ингушской республике
Е
Дата посещения: 8 авг 2025
Выражаем огромную благодарность за первоклассную экскурсию! 👍😊 Борис глубоко чтит, ценит и бережёт историю своего народа.
Мы были очарованы красотой природы,
Мы были очарованы красотой природы,
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Л
Впервые в Ингушетии. Очень рады, что в двух путешествиях по этой республике нас сопровождал гид Батыр. Впечатляющие картины природы, переплетающиеся
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Замечательная экскурсия, потрясающие виды!!! Гид Васхан очень грамотный, интересный рассказчик! Рекомендую всем!
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Я наверное не смогу описать свое восхищение по данной поездке. Это не просто была экскурсия,это было погружение в историю Ингушетии.
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Ю
Большое спасибо Абдуллаху за наше комфортное и насыщенное знакомство с прекрасной Ингушетией! Это было невероятно красиво и интересно! хочется вернуться ♥️
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Это была отличная поездка! Борис - прекрасный гид. Рассказал очень много интересного. Угостил чаем и мёдом. В конце поездки довёз до нужной локации. Однозначно всем рекомендую!
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Экскурсия очень понравилась. Гид хорошо знает историю Ингушетии. много показал и рассказал. Как человек-очень доброжелательный.
+1
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Прекрасная, очень информативная и красивая поездка. Интересно было погрузиться в новую для себя историю народа, познакомиться с его удивительной архитектурой, которая так гармонично вписывается в окружающий пейзаж
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А
Огромная благодарность,экскурсия в горную Ингушетию была превосходной,красивые,завораживающие виды гор,на их фоне башенные комплексы со своей историей, много полезной,интересной и исторической информации,я осталась в восторге, 👍👍👍
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Багауддин отлично владеет информацией о своём регионе. Видно, что человек разбирается в теме. Много читает, анализирует, размышляет о родных местах.
+3
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