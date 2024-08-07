Архитектура и археология – экскурсии в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «Архитектура и археология» в Иркутске, цены от 800 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Загадки древнего Иркутска
Пешая
7 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадки древнего Иркутска: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, датируемые тысячелетиями
Сегодня в 12:00
Завтра в 14:00
4 000 за всё до 10 чел.
Загадки древнего Иркутска (в группе)
Пешая
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Загадки древнего Иркутска (в группе)
Увидеть город - археологический феномен, подобного которому в России нет
Начало: В сквере имени Кирова
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:00
800 за человека
Археологическая экскурсия «Иркутск: точка отсчёта»
Пешая
скидка
45%
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Археологическая экскурсия «Иркутск: точка отсчёта»
Исследовать стоянки древних людей, некрополи и другие чудеса «колыбели человечества»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:00
от 25001 375 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    7 августа 2024
    Загадки древнего Иркутска
    Отличное знание истории и хорошая подача. Провели три увлекательных часа и получили удовольствие от общения. Всем рекомендуем!
  • Е
    Екатерина
    12 июля 2024
    Загадки древнего Иркутска
    Очень познавательно и с интересом прогулялись по Иркутску. Михаил просто заражает своей любовью к городу и любопытством, имеет очень объемные
    читать дальше

    знания и щедро делится ими, легко и с юмором рассказывает. Идеально для первого знакомства с удивительным местом Сибири. Время пролетело незаметно.

  • А
    Акылбек
    1 июля 2024
    Загадки древнего Иркутска
    Было очень круто!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Архитектура и археология»

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  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. 130 Квартал
  8. Московские ворота
  9. Знаменский монастырь
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Сколько стоит экскурсия по Иркутску в августе 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Архитектура и археология" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 4 000 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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