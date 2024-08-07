3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадки древнего Иркутска: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, датируемые тысячелетиями
Сегодня в 12:00
Завтра в 14:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Загадки древнего Иркутска (в группе)
Увидеть город - археологический феномен, подобного которому в России нет
Начало: В сквере имени Кирова
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:00
800₽ за человека
скидка
45%
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Археологическая экскурсия «Иркутск: точка отсчёта»
Исследовать стоянки древних людей, некрополи и другие чудеса «колыбели человечества»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:00
от 25001 375₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим7 августа 2024Отличное знание истории и хорошая подача. Провели три увлекательных часа и получили удовольствие от общения. Всем рекомендуем!
- ЕЕкатерина12 июля 2024Очень познавательно и с интересом прогулялись по Иркутску. Михаил просто заражает своей любовью к городу и любопытством, имеет очень объемные
- ААкылбек1 июля 2024Было очень круто!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Архитектура и археология»
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