Погрузитесь в атмосферу сибирской природы на экскурсии в Аршан.
Путешествие начинается с вида на Байкал из посёлка Култук, затем маршрут ведёт в Тункинскую долину через Восточный Саян.
На пути встречаются живописные места, такие как река Кынгарга и Монгольский рынок, где можно приобрести уникальные сувениры.
В завершение экскурсии посетите горячие источники Аршана, чтобы насладиться целебными свойствами минеральной воды и отдохнуть в окружении гор
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Потрясающие виды на Хамар-Дабан
- 🏞️ Прогулка по экотропе вдоль реки
- 🛍️ Посещение монгольского рынка
- 🕌 Буддийские ступы и культура
- ♨️ Целебные горячие источники
Что можно увидеть
- Посёлок Култук
- Восточный Саян
- Река Кынгарга
- Монгольский рынок
- Буддийские ступы
- Горячие источники Аршана
- Долина потухших вулканов
Описание экскурсии
- Посёлок Култук расположен на южном окончании Байкала. С высокого перевала открывается потрясающий вид на озеро и окружающие его горы. Но мы свернём с байкальского направления и направимся в сторону Монголии, чтобы попасть в Тункинскую долину.
- Восточный Саян. Горы вы увидите сначала издали, а затем со смотровой площадки «Перевал дураков». Рассмотрите Тункинскую долину, хребты и множество озёр.
- Река Кынгарга. Бурные воды прорезают живописное ущелье. Вы пройдёте по экологической тропе вдоль реки и насладитесь её стремительным течением. В этих местах можно встретить белок и птиц, которые охотно принимают из рук орехи и другие полезные угощения.
- Монгольский рынок. Граница с Монголией проходит недалеко от Аршана, поэтому на местном базаре встречаются заграничные товары. Вы увидите травы, сувениры и многое другое.
- Буддийские ступы. Можем зайти в некоторые из них и погрузиться в местную культуру. Вы покрутите молитвенные барабаны и по традиции загадаете желание.
- Горячие источники Аршана. Попробуете минеральную воду и посетите термальные бассейны. Вода здесь считается целебной.
- Долина потухших вулканов. Здесь вы увидите остатки древних лавовых потоков и кратер, а также сможете насладиться потрясающими видами на Тункинскую долину.
Организационные детали
- В стоимость поездки входит: трансфер на Hyundai Staria (или аналогичном) и билеты в национальный парк.
- Дополнительные расходы: билеты в термальные источники — 250 ₽, питание (заезжаем в бурятские кафе), выезд из Листвянки — 1500 ₽ за чел. в одну сторону. По желанию заедем на мараловую ферму — 300 ₽ с чел.
- Маршрут может быть изменён из-за погодных условий.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 789 туристов
С самого детства мы влюблены в Байкал — знаем его секретные тропинки, места силы и самые живописные уголки. Покажем не туристический, а настоящий Байкал, каким видим его мы — местные
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Виталий
30 июл 2025
Все прошло хорошо
Входит в следующие категории Иркутска
