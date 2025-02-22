Байкал и КБЖД одним днём - с гидом-фотографом

Узнать об одной из самых дорогих железных дорог, устроить эстетичный пикник и получить яркие снимки
Как гид я покажу вам красивейшие места на Байкале, проведу по участку КБЖД, расскажу только самые интересные и яркие факты из истории железной дороги и Байкальского региона. А как фотограф сделаю вам шикарные фотографии, помогу с позированием и подбором образов. Плюс организую для вас эстетичный пикник на берегу Байкала!
4
1 отзыв
Байкал и КБЖД одним днём - с гидом-фотографом
Байкал и КБЖД одним днём - с гидом-фотографом
Байкал и КБЖД одним днём - с гидом-фотографом
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание фото-прогулки

  • Живописная дорога из Иркутска в Листвянку
  • Станция «Порт Байкал» на левом берегу Ангары
  • Первый тоннель КБЖД
  • Подъём на смотровую площадку, старый маяк начала 20 века и потрясающий вид на исток Ангары
  • Съёмка в фотогеничных местах

Также я расскажу историю создания Кругобайкальской железной дороги: почему она считается одной из самых дорогих в мире, сколько тоннелей, мостов, галерей, подпорных стенок находится на КБЖД и чем живёт КБЖД и сегодня.

Организационные детали

  • Едем на машине Nissan Expert, я заберу вас из удобной вам точки. Детские места не предусмотрены
  • В течение 3 недель после встречи я пришлю вам 40 готовых фотографий ссылкой на облако
  • Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon D750
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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Любовь
22 фев 2025
Катерина прекрасный гид, знает историю города, интересно рассказывала о Байкале. Узнали много интересного, поила нас чаем, угощала бутербродами, вела непринуждённо беседу. Была очень дружеская обстановка, надеюсь и фотографии нам также понравятся. Всем желающим рекомендую гида и маршрут.

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