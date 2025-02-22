Как гид я покажу вам красивейшие места на Байкале, проведу по участку КБЖД, расскажу только самые интересные и яркие факты из истории железной дороги и Байкальского региона. А как фотограф сделаю вам шикарные фотографии, помогу с позированием и подбором образов. Плюс организую для вас эстетичный пикник на берегу Байкала!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание фото-прогулки
- Живописная дорога из Иркутска в Листвянку
- Станция «Порт Байкал» на левом берегу Ангары
- Первый тоннель КБЖД
- Подъём на смотровую площадку, старый маяк начала 20 века и потрясающий вид на исток Ангары
- Съёмка в фотогеничных местах
Также я расскажу историю создания Кругобайкальской железной дороги: почему она считается одной из самых дорогих в мире, сколько тоннелей, мостов, галерей, подпорных стенок находится на КБЖД и чем живёт КБЖД и сегодня.
Организационные детали
- Едем на машине Nissan Expert, я заберу вас из удобной вам точки. Детские места не предусмотрены
- В течение 3 недель после встречи я пришлю вам 40 готовых фотографий ссылкой на облако
- Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon D750
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 268 туристов
Я выбрала Иркутск после жизни в северной столице и точно могу рассказать про сильные стороны это сибирского города. А как фотограф я точно знаю самые эстетичные и интересные места иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Любовь
22 фев 2025
Катерина прекрасный гид, знает историю города, интересно рассказывала о Байкале. Узнали много интересного, поила нас чаем, угощала бутербродами, вела непринуждённо беседу. Была очень дружеская обстановка, надеюсь и фотографии нам также понравятся. Всем желающим рекомендую гида и маршрут.
Похожие экскурсии из Иркутска
Индивидуальная
до 4 чел.
«Иду опять по шпалам»: экскурсия по КБЖД
Переправа на пароме и прогулка по старинной КБЖД до станции «Порт Байкал». Откройте тайны строительства и современного состояния дороги
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
14 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Байкал известный и неизведанный
Путешествие по Байкалу откроет тайны Сибири: от прогулки по старинной железной дороге до видов с Камня Черского. Ощутите дух этого уникального места
Начало: В удобном вам месте в Иркутске
24 мар в 08:30
25 мар в 08:30
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Исследуйте Байкал по нетуристическим маршрутам: КБЖД, мыс Баранчук и редкие природные памятники ждут вас на этом увлекательном пути
17 мар в 07:00
30 мар в 07:00
14 990 ₽ за всё до 4 чел.