Остров Юность – экскурсии в Иркутске

Найдено 4 экскурсии в категории «Остров Юность» в Иркутске, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Попробуй вкус Байкала: путешествие в Листвянку
На машине
7 часов
48 отзывов
Водная прогулка
Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
Приглашаем на незабываемое путешествие от Иркутска до Байкала с гастрономическим уклоном. Откройте для себя богатство местной кухни и красоты озера
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от 16 900 ₽ за всё до 19 чел.
Иркутск - середина Земли
На машине
3 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Иркутск - середина Земли: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
7990 ₽ за всё до 6 чел.
Знакомство с Иркутском на самокатах
На самокатах
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Иркутском на самокатах: история, культура, приключения
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, прокатившись на самокатах по его улицам. Узнайте истории, скрытые за углами города, и насладитесь его красотой
Начало: В центре Иркутска
Завтра в 11:30
11 дек в 11:00
8800 ₽ за всё до 5 чел.
Сап-экскурсия по Иркутску
SUP-прогулки
3 часа
12 отзывов
Водная прогулка
Вечерняя сап-прогулка по Иркутску
Прокатитесь по центру Иркутска на сап-доске, наслаждаясь вечерним бризом Ангары. Узнайте историю города и завершите день на острове Юность с горячим чаем
Начало: На Верхней набережной
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 6000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    21 ноября 2025
    Попробуй вкус Байкала: путешествие в Листвянку
    Добрый день!
    Хотим поделиться впечатлением об экскурсии на Байкал.
    Нам очень понравилось всё, начиная с организации, заканчивая маршрутом и общением с гидом.
    Отдельно
    читать дальше

    хочу отметить, с какой тщательностью и вниманием Максим занимался организацией нашей экскурсии. Он предусмотрел всё, до мельчайших подробностей: сколько человек нас прилетает (нас была большая компания), каким именно рейсом, какой багаж у нас будет с собой (экскурсовод встречал нас с самолёта), какой транспорт был бы предпочтительнее, и, конечно, все нюансы маршрута. Все было продумано до мельчайшей подробности.
    Теперь о самой экскурсии. Мы в восторге! Экскурсовод Олег встретил нас в назначенное время в аэропорту, еще раз обсудили программу и поехали. По дороге в музей Тальцы Олег рассказал нам множество исторических фактов, рассказал об обычаях и верованиях народов, живущих в Прибайкалье. Олег очень умный, интеллигентный, обладающий знаниями во многих областях науки, невероятно интересный собеседник. Отдельное спасибо за экскурсию в обсерваторию! Увидеть в телескоп солнце - это незабываемо!
    Спасибо большое и Максиму и Олегу за интересную, познавательную и красивую экскурсию!
    Байкал прекрасен!

  • В
    Владислав
    12 августа 2025
    Попробуй вкус Байкала: путешествие в Листвянку
    Экскурсия в Листвянку прошла великолепно. Гид Максим - грамотный рассказчик, учел все наши пожелания. Следующую экскурсию обязательно закажем у него. Рекомендую.
  • А
    Анастасия
    25 июня 2025
    Сап-экскурсия по Иркутску
    Впервые плавали на сапах, провели инструктаж, объяснили принципы управления. Денис очень классный гид!!!
    Впервые плавали на сапах, провели инструктаж, объяснили принципы управления. Денис очень классный гид!!!
  • Е
    Екатерина
    19 июня 2025
    Сап-экскурсия по Иркутску
    Инструктор Денис показал себя грамотным инструктором,что особенно важно в сплаве по активному течению реки. Направлял в сложных местах согласно форватера,в
    читать дальше

    спокойном течение реки сушили весла и слушали рассказы о городе. Понравилось,что маршрут проложен через весь Иркутск,а это более 12 км по воде! Отдельное спасибо организатору Михаилу: предоставил кроксы,по желанию гидрокостюм, спасжилеты,а по окончании маршрута нас ждал холодный квас и таёжный чай. Получилось динамично, интересно и спортивно!

  • А
    Александра
    13 июня 2025
    Сап-экскурсия по Иркутску
    Большое спасибо команде-организаторам, всё прошло отлично, несмотря даже на дождик на определенной части маршрута. Впечатления великолепные, Анастасия на всём маршруте делилась любопытными фактами из жизни и истории города👏🏻
    Большое спасибо команде-организаторам, всё прошло отлично, несмотря даже на дождик на определенной части маршрута. Впечатления великолепные, Анастасия на всём маршруте делилась любопытными фактами из жизни и истории города👏🏻
  • Н
    Надежда
    9 июня 2025
    Сап-экскурсия по Иркутску
    Благодарю Михаила и Настю за прекраный рассвет на сапах с кофе и круассаном! Все было четко организовано, снаряжение новое, приятно
    читать дальше

    пользоваться. Ребята мне одолжили шапочку, тк у меня не было одежды теплой. История с ранним заплывом на рассвете и по спортивному очень клевая и по душевному очень личная. Приятно побыть на рассвете в тишине с самим собой.
    Приеду еще! Рекомендую ребят и это мероприятие!

  • С
    Светлана
    16 мая 2025
    Попробуй вкус Байкала: путешествие в Листвянку
    В майские праздники мы впервые были на Байкале! С прекрасным гидом Мариной! Мы в полном восторге от Марины и, конечно,
    читать дальше

    от экскурсии! Мы рекомендуем гида Марину каждому, так нас еще никогда в жизни не опекали заботой и вниманием!!! Кроме того Марина замечательный рассказчик, мы получили столько новой информации и об Иркутске, и о Байкале, Ангаре, традициям! Мы даже научились барханить и завязывать ленточки с желанием! Марина тоже это все подготовила!
    Экскурсия была просто насыщенной с утра до позднего вечера. Мы полюбовались цветущим багульником, оценили достоинства Байкала и Ангары, поднялись по канатной дороге, посетили 2 экскурсии в музее с прекрасным экскурсоводом Денисом, покатались на колесе обозрения и катере по Байкалу. Ооочень вкусно поели в ресторане и набрали вкусняшек на рыбном рынке! И все это сопровождалось удивительным рассказом Марины от становления Иркутска, его богатой истории, истории Байкала и других общих знаний! Побольше бы таких гидов, как Марина! Мы до сих пор чувствуем ее тепло и будем ассоциировать теперь иркутян по Марине!! Спасибо ей большое!!

  • К
    Карина
    28 марта 2025
    Сап-экскурсия по Иркутску
    Отличное приключение по холодной Ангаре с каплей экстрима😃.
    Рекомендую 👍🏼
    Отличное приключение по холодной Ангаре с каплей экстрима😃.
Рекомендую 👍🏼
  • Л
    Лена
    23 марта 2025
    Попробуй вкус Байкала: путешествие в Листвянку
    Прошел прекрасный день в поселке Листвянка в компании гида, который:
    1. Пунктуальный: ждал на месте в оговоренное время.
    2. Организованный: вначале обсудили
    читать дальше

    план экскурсии и следовали ему, с учетом времени
    3. Авто теплое, комфортное, чистое
    4. Угощает бутылочкой воды Байкал каждого
    5. Не просто глубокие знания про историю родного края, но и рассказывает с любовью и уважением, это всегда 🔝
    6. Носит с собой карты, все объясняет, советует, показывает наглядно путь, остановки
    7. В общем, лучший выбор! Рекомменд!

    Прошел прекрасный день в поселке Листвянка в компании гида, который:Прошел прекрасный день в поселке Листвянка в компании гида, который:
  • А
    Антон
    22 марта 2025
    Попробуй вкус Байкала: путешествие в Листвянку
    Великолепное путешествие! Особая благодарность гиду - Олегу, который учел все наши пожелания и составил отличную и продуманную программу, четко выдержанную по таймингу
  • А
    Александра
    25 февраля 2025
    Попробуй вкус Байкала: путешествие в Листвянку
    Обратились к Максиму за одной экскурсией, в итоге взяли 4. 😆Все гиды и маршруты были подобраны просто превосходно. Столько всего
    читать дальше

    интересного. Выполнили все наши пожелания. Если хотите получить море интересной информации и незабываемых впечатлений, обращайтесь к Максиму. Хоть мы и поздно обратились за экскурсиями, он все равно нашел отличных гидов, которые нас сопровождали. Кто-то пел песни, кто-то варил уху на льду, кто-то рассказывал интересные легенды. Спасибо Вам большое ❤️

    Обратились к Максиму за одной экскурсией, в итоге взяли 4. 😆Все гиды и маршруты были подобраны просто превосходно. Столько всего интересного. Выполнили все наши пожелания. Если хотите получить море интересной информации и незабываемых впечатлений, обращайтесь к Максиму. Хоть мы и поздно обратились за экскурсиями, он все равно нашел отличных гидов, которые нас сопровождали. Кто-то пел песни, кто-то варил уху на льду, кто-то рассказывал интересные легенды. Спасибо Вам большое ❤️
  • Н
    Натали
    16 февраля 2025
    Попробуй вкус Байкала: путешествие в Листвянку
    Были на экскурсии с Максимом 13.02, женская компания для которой Максим стал идеальным проводником на один день на Байкале, были учтены все наши пожелания, это был прекрасный день, однозначно рекомендую!
  • Y
    Yuliya
    12 февраля 2025
    Иркутск - середина Земли
    Очень интересно прошла наша экскурсия! Прекрасный рассказчик Александр. Мы остались довольны.
    Очень интересно прошла наша экскурсия! Прекрасный рассказчик Александр. Мы остались довольны.
  • M
    Marina
    9 февраля 2025
    Попробуй вкус Байкала: путешествие в Листвянку
    У нас был Олег гидом. Мы прекрасно провели день. Нас привезли в Тальцы. Потом для нас был забронирован стол в
    читать дальше

    ресторане в Листвянке. Мы катались на собаках, поднимались на камень Черского на подъемнике, потом катались на хивусе. При чем с остановками- у края льда Байкала и Ангары, около порта и железной дороги. Хивус гидом был забронирован очень комфортный, капитан вежливый. Ребята предложили нам пройти «обряд» « Поцелуй Байкала». Это нечто!!! Олег всё это время нам рассказывал про Иркутск, Байкал, историю. Фотографировал нас. Вечером завез посмотреть гидроэлектростанцию. День удался. Благодарны от души. Бронируйте- не пожалеете. Никогда самостоятельно не посмотришь столько всего, сколько на индивидуальной экскурсии

  • А
    Ания
    3 февраля 2025
    Попробуй вкус Байкала: путешествие в Листвянку
    Спасибо гиду Максиму за проведение экскурсии по Байкалу в поселок Листвянка. Ездили мы всей семьей нам все очень понравилось. Посетили
    читать дальше

    музей там нам все рассказали про зарождение Байкала, посмотрели на рыб которые водятся в озере и на нерп, катались на хивусе, затем вышли на лед. Поели рыбу омуль горячего копчения, по канатной дороге поднялись на смотровую площадку, покатались на конной повозке.

    Спасибо гиду Максиму за проведение экскурсии по Байкалу в поселок Листвянка. Ездили мы всей семьей нам все очень понравилось. Посетили музей там нам все рассказали про зарождение Байкала, посмотрели на рыб которые водятся в озере и на нерп, катались на хивусе, затем вышли на лед. Поели рыбу омуль горячего копчения, по канатной дороге поднялись на смотровую площадку, покатались на конной повозке.
  • Д
    Дарья
    31 января 2025
    Попробуй вкус Байкала: путешествие в Листвянку
    Добрый день! 30 января у нас была запланирована экскурсия знакомство от Иркутска до Листвянки с гидом Максимом. Забрал он нас
    читать дальше

    с гостиницы, ехали на комфортабельном теплом автобусе. По пути Максим нам много рассказывал о жителях, о крае, о Байкале, было интересно его слушать и познавательно! На 31 января была запланирована экскурсия на Байкал с другой организацией, но она сорвалась в последний момент, Максим все таки оперативно смог организовать нам экскурсию. В ваших краях мы в первые, получили массу впечатлений, счастливые и довольные летим домой, в свой родной Владивосток)) организацию Рекомендуем!!!

    Добрый день! 30 января у нас была запланирована экскурсия знакомство от Иркутска до Листвянки с гидомДобрый день! 30 января у нас была запланирована экскурсия знакомство от Иркутска до Листвянки с гидом
  • Е
    Ермакова
    30 января 2025
    Попробуй вкус Байкала: путешествие в Листвянку
    Это просто невероятная экскурсия на Байкал! Максим, спасибо вам огромное! Гид - замечательный! За его спиной у него много туристического
    читать дальше

    опыта и интересных историй. Проконсультировал нас по ценам, рассказал где можно сэкономить, купить самую лучшую рыбу и сувениры, да и вообще еще много чего! Экскурсию адаптировали прям под нас! Если будет возможность посетить еще раз замечательные места Байкала, то мы будем обращаться к этому гиду! Еще раз спасибо за то, что показали нам Байкал с такой стороны и оставили нам самые тёплые и крутые воспоминания 😍😍😍😍
    Вика, Диана, Наташа и Ира из Хабаровска

    Это просто невероятная экскурсия на Байкал! Максим, спасибо вам огромное! Гид - замечательный! За его спинойЭто просто невероятная экскурсия на Байкал! Максим, спасибо вам огромное! Гид - замечательный! За его спинойЭто просто невероятная экскурсия на Байкал! Максим, спасибо вам огромное! Гид - замечательный! За его спиной
  • Д
    Даша
    28 сентября 2024
    Иркутск - середина Земли
    Александр прекрасно знает историю страны и города, знает город и любит его, маршрут затрагивает максимально всё самое интересное. На машине
    читать дальше

    успели побывать везде, что-то проехали мимо и просто услышала интересную инфо без посещения (время у нас было ограничено).
    Рассказ интересен и насыщенен, хороший язык изложения, слушать приятно, много нового для себя узнали.

    Напрягала только некая отстраненность, вроде как гид спешит, а я его вечно задерживаю со своими фото… я вынуждена была отходить к памятнику для фотографирования, при этом рассказ не останавливался и вместе со мной к памятнику не подходили (а там не слышно).

    Да, я не историк, и много не знаю… поэтому и взяла гида. А ощущения остались, что я безмогзглая дамочка: «Как можно этого не знать! Это же ….» Впервые с таким столкнулась!

  • Л
    Лилия
    18 сентября 2024
    Попробуй вкус Байкала: путешествие в Листвянку
    Очень, очень понравилось! Гид Максим Павлович (по отзывам поняла, что там вроде 2 Максима) молодец! Мы ездили втроем с мамой
    читать дальше

    72 лет, мама с палочкой и медленная, так вот твм, где мы с сестрой бессовестно открыв рот от красот забывали про маму, Максим не забыл ни разу, помогал, следил, чтоб мама не отстала, помогал садиться-выходить из машины. С любовью и гордостью рассказывал о Сибири. Терпеливо отвечал на наши дурацкие вопросы, мы родом из Иркутска, но не были там с 1988 года, поэтому спрашивали иногда не по программе, а всякую чепуху, по нашим детским воспоминаниям:)) Предложил на выбор ресторан попроще и подороже, учел вкусовые пристрастия (сестра ест только халяльную пищу). В общем, весной хочу познакомить с Сибирью мужа и только с помощью Максима! Спасибо тысячу раз!

  • А
    Алексей
    30 августа 2024
    Попробуй вкус Байкала: путешествие в Листвянку
    Экскурсия понравилась, Максим глубоко знает местные реалии, может много рассказать и любит это делать. Не нужно щипцами вытаскивать из него нужную информацию. Маршрут интересный - можно и насладиться видами и вкусно покушать и выпить, искупаться в Байкале. Спасибо!

