Водная прогулка
Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
Приглашаем на незабываемое путешествие от Иркутска до Байкала с гастрономическим уклоном. Откройте для себя богатство местной кухни и красоты озера
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от 16 900 ₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Иркутск - середина Земли: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
7990 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Иркутском на самокатах: история, культура, приключения
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, прокатившись на самокатах по его улицам. Узнайте истории, скрытые за углами города, и насладитесь его красотой
Начало: В центре Иркутска
Завтра в 11:30
11 дек в 11:00
8800 ₽ за всё до 5 чел.
Вечерняя сап-прогулка по Иркутску
Прокатитесь по центру Иркутска на сап-доске, наслаждаясь вечерним бризом Ангары. Узнайте историю города и завершите день на острове Юность с горячим чаем
Начало: На Верхней набережной
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 6000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина21 ноября 2025Добрый день!
Хотим поделиться впечатлением об экскурсии на Байкал.
Нам очень понравилось всё, начиная с организации, заканчивая маршрутом и общением с гидом.
Отдельно
- ВВладислав12 августа 2025Экскурсия в Листвянку прошла великолепно. Гид Максим - грамотный рассказчик, учел все наши пожелания. Следующую экскурсию обязательно закажем у него. Рекомендую.
- ААнастасия25 июня 2025Впервые плавали на сапах, провели инструктаж, объяснили принципы управления. Денис очень классный гид!!!
- ЕЕкатерина19 июня 2025Инструктор Денис показал себя грамотным инструктором,что особенно важно в сплаве по активному течению реки. Направлял в сложных местах согласно форватера,в
- ААлександра13 июня 2025Большое спасибо команде-организаторам, всё прошло отлично, несмотря даже на дождик на определенной части маршрута. Впечатления великолепные, Анастасия на всём маршруте делилась любопытными фактами из жизни и истории города👏🏻
- ННадежда9 июня 2025Благодарю Михаила и Настю за прекраный рассвет на сапах с кофе и круассаном! Все было четко организовано, снаряжение новое, приятно
- ССветлана16 мая 2025В майские праздники мы впервые были на Байкале! С прекрасным гидом Мариной! Мы в полном восторге от Марины и, конечно,
- ККарина28 марта 2025Отличное приключение по холодной Ангаре с каплей экстрима😃.
Рекомендую 👍🏼
- ЛЛена23 марта 2025Прошел прекрасный день в поселке Листвянка в компании гида, который:
1. Пунктуальный: ждал на месте в оговоренное время.
2. Организованный: вначале обсудили
- ААнтон22 марта 2025Великолепное путешествие! Особая благодарность гиду - Олегу, который учел все наши пожелания и составил отличную и продуманную программу, четко выдержанную по таймингу
- ААлександра25 февраля 2025Обратились к Максиму за одной экскурсией, в итоге взяли 4. 😆Все гиды и маршруты были подобраны просто превосходно. Столько всего
- ННатали16 февраля 2025Были на экскурсии с Максимом 13.02, женская компания для которой Максим стал идеальным проводником на один день на Байкале, были учтены все наши пожелания, это был прекрасный день, однозначно рекомендую!
- YYuliya12 февраля 2025Очень интересно прошла наша экскурсия! Прекрасный рассказчик Александр. Мы остались довольны.
- MMarina9 февраля 2025У нас был Олег гидом. Мы прекрасно провели день. Нас привезли в Тальцы. Потом для нас был забронирован стол в
- ААния3 февраля 2025Спасибо гиду Максиму за проведение экскурсии по Байкалу в поселок Листвянка. Ездили мы всей семьей нам все очень понравилось. Посетили
- ДДарья31 января 2025Добрый день! 30 января у нас была запланирована экскурсия знакомство от Иркутска до Листвянки с гидом Максимом. Забрал он нас
- ЕЕрмакова30 января 2025Это просто невероятная экскурсия на Байкал! Максим, спасибо вам огромное! Гид - замечательный! За его спиной у него много туристического
- ДДаша28 сентября 2024Александр прекрасно знает историю страны и города, знает город и любит его, маршрут затрагивает максимально всё самое интересное. На машине
- ЛЛилия18 сентября 2024Очень, очень понравилось! Гид Максим Павлович (по отзывам поняла, что там вроде 2 Максима) молодец! Мы ездили втроем с мамой
- ААлексей30 августа 2024Экскурсия понравилась, Максим глубоко знает местные реалии, может много рассказать и любит это делать. Не нужно щипцами вытаскивать из него нужную информацию. Маршрут интересный - можно и насладиться видами и вкусно покушать и выпить, искупаться в Байкале. Спасибо!
