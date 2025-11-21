читать дальше

хочу отметить, с какой тщательностью и вниманием Максим занимался организацией нашей экскурсии. Он предусмотрел всё, до мельчайших подробностей: сколько человек нас прилетает (нас была большая компания), каким именно рейсом, какой багаж у нас будет с собой (экскурсовод встречал нас с самолёта), какой транспорт был бы предпочтительнее, и, конечно, все нюансы маршрута. Все было продумано до мельчайшей подробности.

Теперь о самой экскурсии. Мы в восторге! Экскурсовод Олег встретил нас в назначенное время в аэропорту, еще раз обсудили программу и поехали. По дороге в музей Тальцы Олег рассказал нам множество исторических фактов, рассказал об обычаях и верованиях народов, живущих в Прибайкалье. Олег очень умный, интеллигентный, обладающий знаниями во многих областях науки, невероятно интересный собеседник. Отдельное спасибо за экскурсию в обсерваторию! Увидеть в телескоп солнце - это незабываемо!

Спасибо большое и Максиму и Олегу за интересную, познавательную и красивую экскурсию!

Байкал прекрасен!