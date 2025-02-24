Отправимся на западный берег Байкала и в Тажеранские степи, поговорим о кудинских бурятах и задобрим духов местности.
Вступим на ледяной панцирь засыпающего озера (при желании — на коньках) и почувствуем себя гляциологами.
Описание экскурсии
Бывший Якутский тракт — ранее по нему уходили исследовательские экспедиции на Север и Дальний Восток.
Кудинская степь — поговорим о том, кто такие кудинские буряты и чем их обычаи отличаются от традиций восточных бурят.
Приморский хребет, образующий западный борт Байкальской котловины.
Тажеранские степи — примечательны тем, что сохранили в потаённых уголках наскальные рисунки, которым более 2500 лет. Увидим их, а заодно задобрим духов местности.
Западный берег Байкала, в заливах которого уже сформировался ледяной покров от 10 до 40 см — то есть безопасно передвигаться пешком. Или, если захотите, на коньках (возьмите их с собой)
Вы узнаете:
- о геологии прибайкальских территорий
- истории освоения Восточной Сибири
- бурятской культуре и легендах Священного озера
- гляциологах — специалистах по изучению льда
и многом другом!
При желании пообедаем национальными бурятскими блюдами. Вы сможете попробовать буузы, бухлеор, саламат и не только.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном Nissan X-Trail. При необходимости поставим детское автокресло
- Дополнительно по желанию оплачиваются завтрак и обед (средний чек в кафе — 800 ₽ с человека)
- Лучше одеться многослойно, а с собой обязательно взять варежки, шапку и запасные носочки
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Байкал прекрасен! Но если еще с Вами гид, который воспитан Байкальской Сибирью, гид, который влюблен в Байкал, каждый раз вдохновляется