Первый лёд Байкала — он для первопроходцев. Для тех, кто хочет наблюдать природу без толп туристов и чужих следов. То есть для нас — и вас. Отправимся на западный берег Байкала и в Тажеранские степи, поговорим о кудинских бурятах и задобрим духов местности. Вступим на ледяной панцирь засыпающего озера (при желании — на коньках) и почувствуем себя гляциологами.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

за 1–2 человек или 12000 ₽ за человека, если вас больше

от 24 000 ₽ за 1–2 человек или 12000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Бывший Якутский тракт — ранее по нему уходили исследовательские экспедиции на Север и Дальний Восток.

Кудинская степь — поговорим о том, кто такие кудинские буряты и чем их обычаи отличаются от традиций восточных бурят.

Приморский хребет, образующий западный борт Байкальской котловины.

Тажеранские степи — примечательны тем, что сохранили в потаённых уголках наскальные рисунки, которым более 2500 лет. Увидим их, а заодно задобрим духов местности.

Западный берег Байкала, в заливах которого уже сформировался ледяной покров от 10 до 40 см — то есть безопасно передвигаться пешком. Или, если захотите, на коньках (возьмите их с собой)

Вы узнаете:

о геологии прибайкальских территорий

истории освоения Восточной Сибири

бурятской культуре и легендах Священного озера

гляциологах — специалистах по изучению льда

и многом другом!

При желании пообедаем национальными бурятскими блюдами. Вы сможете попробовать буузы, бухлеор, саламат и не только.

Организационные детали