Байкальский лёд. Начало: прозрачная нетронутая красота

Узнать об освоении байкальских берегов и оставить на замерзающем озере первые следы
Первый лёд Байкала — он для первопроходцев. Для тех, кто хочет наблюдать природу без толп туристов и чужих следов. То есть для нас — и вас.

Отправимся на западный берег Байкала и в Тажеранские степи, поговорим о кудинских бурятах и задобрим духов местности.

Вступим на ледяной панцирь засыпающего озера (при желании — на коньках) и почувствуем себя гляциологами.
5
1 отзыв
Байкальский лёд. Начало: прозрачная нетронутая красота
Байкальский лёд. Начало: прозрачная нетронутая красота
Байкальский лёд. Начало: прозрачная нетронутая красота
Ближайшие даты:
27
фев28
фев1
мар2
мар3
мар4
мар5
мар
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Бывший Якутский тракт — ранее по нему уходили исследовательские экспедиции на Север и Дальний Восток.

Кудинская степь — поговорим о том, кто такие кудинские буряты и чем их обычаи отличаются от традиций восточных бурят.

Приморский хребет, образующий западный борт Байкальской котловины.

Тажеранские степи — примечательны тем, что сохранили в потаённых уголках наскальные рисунки, которым более 2500 лет. Увидим их, а заодно задобрим духов местности.

Западный берег Байкала, в заливах которого уже сформировался ледяной покров от 10 до 40 см — то есть безопасно передвигаться пешком. Или, если захотите, на коньках (возьмите их с собой)

Вы узнаете:

  • о геологии прибайкальских территорий
  • истории освоения Восточной Сибири
  • бурятской культуре и легендах Священного озера
  • гляциологах — специалистах по изучению льда

и многом другом!

При желании пообедаем национальными бурятскими блюдами. Вы сможете попробовать буузы, бухлеор, саламат и не только.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном Nissan X-Trail. При необходимости поставим детское автокресло
  • Дополнительно по желанию оплачиваются завтрак и обед (средний чек в кафе — 800 ₽ с человека)
  • Лучше одеться многослойно, а с собой обязательно взять варежки, шапку и запасные носочки
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Д
24 фев 2025
Соглашусь, что это экскурсия была полностью для нас и о нас!
Байкал прекрасен! Но если еще с Вами гид, который воспитан Байкальской Сибирью, гид, который влюблен в Байкал, каждый раз вдохновляется
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Байкалом и его красотой, то это заряжает еще больше!
Спасибо Михаилу за всю красоту, которую мы увидели! Спасибо за эмоции! За вкусы!)))
Спасибо за программу! За знания и истории! В самое сердце!

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