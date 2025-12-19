Большое Голоустное — уютный старинный посёлок на берегу Байкала. Он славится пейзажами и необычными природными объектами. Это дом для редких растений и животных. И именно здесь зимой можно увидеть мириады тех самых метановых пузырьков.
Вы побываете в самых интересных локациях, познакомитесь с местными традициями и покатаетесь на самом красивом катке в мире — зимнем Байкале.
Описание экскурсии
- Сухое озеро — загадочный водоём, который наполняется родниковой водой раз в несколько лет
- Женский камень — скала, у которой загадывают желания о доме, здоровье, браке и детях
- Мужской камень, олицетворяющий силу и стойкость, окутанный атмосферой древних преданий
- Свято-Никольская церковь с иконой 17 века
- Катание по льду Байкала. Это не только захватывающе, но и безопасно, так как лёд достигает здесь значительной толщины
В поездке вы узнаете о особой флоре и фауне Большого Голоустного. Познакомитесь с богатой культурой и историей этого самобытного уголка Байкала. Услышите легенды о священных горах. А также мы расскажем о духовной жизни региона — местных традициях шаманизма и буддизма.
Организационные детали
- Трансфер включён в стоимость. Поездка проходит на минивэне Honda Stepwgn 2018 года
- Дополнительные расходы: прокат коньков — 600 ₽ в день на пару (просьба сообщить о необходимости в аренде заранее), обед в кафе — средний чек 1000 ₽
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 141 туриста
Мы команда увлечённых и опытных гидов, готовых делиться знаниями и любовью к путешествиям со всеми, кто жаждет открытий. Предлагаем увлекательные экскурсии по самым впечатляющим уголкам Байкала, Иркутской области и Бурятии.
