Экскурсия в Тункинскую долину

Тункинская долина – одно из самых красивейших мест Бурятии и жемчужина сибирской природы.

Сочетание гор, богатой растительности, красивых озер, кристально-чистых рек создают уникально живописные ландшафты долины.

Не зря ее прозвали Сибирской Швейцарией, водные источники и живописная горная природа поражают воображение.
Экскурсия в Тункинскую долину
Экскурсия в Тункинскую долину
Экскурсия в Тункинскую долину
Экскурсия в Тункинскую долину
Экскурсия в Тункинскую долину
Экскурсия в Тункинскую долину
Экскурсия в Тункинскую долину

Что вы увидите 🤩

  • Тункинская долина
  • Дацан
  • Минеральный источник «Жемчуг»
  • Курорт «Аршан»
  • Водопад
  • Музей истории Буддизма
  • Сувенирный рынок
Тункинская долина – одно из самых красивейших мест Бурятии и жемчужина сибирской природы. Сочетание гор, богатой растительности, красивых озер, кристально-чистых рек создают уникально живописные ландшафты долины. Не зря ее прозвали Сибирской Швейцарией, водные источники и живописная горная природа поражают воображение.
Тункинская долина является продолжением байкальской впадины. Она протянулась на 200 км, постепенно поднимаясь до 1200 м над уровнем моря и сужаясь от 30 до 20 км. Главным богатством долины являются уникальные целебные источники. Наиболее известны Аршан, Нилова Пустынь, Шумак.
Наш Маршрут
Иркутск – Тункинская долина («Аршан», «Жемчуг») – Иркутск
Подробнее о программе
Наша экскурсия продлится весь день. Мы посетим Дацан и святые места буддизма, попадем в Аршан – местный курорт, где можно попить целебной минеральной воды, отправимся на водопад и минеральный источник «Жемчуг». Посетим Музей истории буддизма, поучаствуем в национальных играх и даже встретимся с шаманом! Если пожелаете, сделаем обряд «На удачу», заглянем в сувенирные лавочки и отправимся обедать в настоящую бурятскую буузную.
🚩 Начало: Ваш отель
🏁 Место завершения: По договоренности
 Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Транспорт
 Что не входит
  • Личные расходы
Время проведения: По договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BaikalExpress И.
BaikalExpress И.
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