Тункинская долина – одно из самых красивейших мест Бурятии и жемчужина сибирской природы. Сочетание гор, богатой растительности, красивых озер, кристально-чистых рек создают уникально живописные ландшафты долины. Не зря ее прозвали Сибирской Швейцарией, водные источники и живописная горная природа поражают воображение.

Тункинская долина является продолжением байкальской впадины. Она протянулась на 200 км, постепенно поднимаясь до 1200 м над уровнем моря и сужаясь от 30 до 20 км. Главным богатством долины являются уникальные целебные источники. Наиболее известны Аршан, Нилова Пустынь, Шумак.

Наш Маршрут

Иркутск – Тункинская долина («Аршан», «Жемчуг») – Иркутск

Подробнее о программе

Наша экскурсия продлится весь день. Мы посетим Дацан и святые места буддизма, попадем в Аршан – местный курорт, где можно попить целебной минеральной воды, отправимся на водопад и минеральный источник «Жемчуг». Посетим Музей истории буддизма, поучаствуем в национальных играх и даже встретимся с шаманом! Если пожелаете, сделаем обряд «На удачу», заглянем в сувенирные лавочки и отправимся обедать в настоящую бурятскую буузную.