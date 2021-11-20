Самобытная Бурятия, Тункинская долина, Аршан

Минеральные источники

Минеральные источники.

Заснеженные Саяны, ледяные водопады.

Бассейн под открытым небом с термальной водой.

Знакомство с бурятскими традициями — все это ждет вас на однодневной экскурсии в Тункинскую долину в поселок Аршан!
Самобытная Бурятия, Тункинская долина, Аршан
Самобытная Бурятия, Тункинская долина, Аршан
Самобытная Бурятия, Тункинская долина, Аршан
Самобытная Бурятия, Тункинская долина, Аршан
Самобытная Бурятия, Тункинская долина, Аршан
Самобытная Бурятия, Тункинская долина, Аршан
Самобытная Бурятия, Тункинская долина, Аршан
Самобытная Бурятия, Тункинская долина, Аршан
Самобытная Бурятия, Тункинская долина, Аршан
Самобытная Бурятия, Тункинская долина, Аршан
Самобытная Бурятия, Тункинская долина, Аршан
Самобытная Бурятия, Тункинская долина, Аршан
Самобытная Бурятия, Тункинская долина, Аршан

Что вы увидите 🤩

  • Национальный парк «Тункинский»
  • Горные хребты Восточных Саян
  • Минеральные источники (питьевые)
  • Бассейн с термальной водой
  • Замерзший горный водопад
  • Древние потухшие вулканы
  • Буддийский храм в местности Святая поляна
  • Кафе бурят-монгольской кухни
  • Обзорная площадка на Байкале
  • Транссиб и царская КБЖД
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет

Байкал

По дороге на Аршан мы будем проезжать через самую южную оконечность Байкала. Остановимся на обзорной площадке с шикарным видом на озеро и мистический мыс Шаманский. С этой же точки мы увидим пересечение знаменитой старой Кругобайкальской железной дороги с современным Транссибом.

Природа

Далее мы заезжаем с вами в национальный парк «Тункинская долина». В хорошую погоду, кажется, что вы едете по дну глубокого озера, а высокие горы, окружающие долину – это скалистые берега. На самом деле – так оно и есть.
Тункинская долина — это продолжение тектонического разлома в котором находится озеро Байкал.
Мы обязательно пройдем вдоль ущелья реки Кынгарга и увидим замёрзший водопад. Тропа не сложная и оборудованная. И еще прогуляемся по другой необычной реке, в которой совсем нет воды, ее русло заполнено огромными валунами …

Источники

Много тысяч лет назад в долине была вулканическая активность. Поэтому сейчас в долине более тысячи выходов минеральных вод, как холодных, так и горячих. Можно попить минеральной водички из под крана, можно покупаться в термальном бассейне под открытым небом. Поэтому рекомендую взять с собой купальные костюмы. Холодное время года лучшее, чтобы искупаться в горячем источнике.

Традиции

В Бурятии в Аршане мы попробуем блюда национальной кухни. На монгольском рынке можно будет купить местных сувениров: изделия из кожи, шерсти, сборы натуральных трав и другое.
Так же здесь вы увидите, как шаманизм мирно существует с буддизмом. Они взаимно проникают и дополняют друг друга. Буддийские дацаны и шаманские Обо — тому подтверждение.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Полное автомобильное и экскурсионное сопровождение
  • Бутылка байкальской воды на каждого гостя
Что не входит?
  • Питание по маршруту (в кафе по меню)
  • Билет на посещение бассейна с термальной водой — 250 руб. /чел.
  • Сбор за посещение национального парка «Тункинский» — 100 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Место вашего проживания в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день в 8:00

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