Что вас ждет

Байкал

По дороге на Аршан мы будем проезжать через самую южную оконечность Байкала. Остановимся на обзорной площадке с шикарным видом на озеро и мистический мыс Шаманский. С этой же точки мы увидим пересечение знаменитой старой Кругобайкальской железной дороги с современным Транссибом.

Природа

Далее мы заезжаем с вами в национальный парк «Тункинская долина». В хорошую погоду, кажется, что вы едете по дну глубокого озера, а высокие горы, окружающие долину – это скалистые берега. На самом деле – так оно и есть.

Тункинская долина — это продолжение тектонического разлома в котором находится озеро Байкал.

Мы обязательно пройдем вдоль ущелья реки Кынгарга и увидим замёрзший водопад. Тропа не сложная и оборудованная. И еще прогуляемся по другой необычной реке, в которой совсем нет воды, ее русло заполнено огромными валунами …

Источники

Много тысяч лет назад в долине была вулканическая активность. Поэтому сейчас в долине более тысячи выходов минеральных вод, как холодных, так и горячих. Можно попить минеральной водички из под крана, можно покупаться в термальном бассейне под открытым небом. Поэтому рекомендую взять с собой купальные костюмы. Холодное время года лучшее, чтобы искупаться в горячем источнике.

Традиции

В Бурятии в Аршане мы попробуем блюда национальной кухни. На монгольском рынке можно будет купить местных сувениров: изделия из кожи, шерсти, сборы натуральных трав и другое.

Так же здесь вы увидите, как шаманизм мирно существует с буддизмом. Они взаимно проникают и дополняют друг друга. Буддийские дацаны и шаманские Обо — тому подтверждение.