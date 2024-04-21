Бугульдейка – экскурсии в Иркутске

Найдено 5 экскурсий в категории «Бугульдейка» в Иркутске, цены от 8 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Малое море Байкала и Тажеранские степи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Неизведанные панорамы, горные перевалы, древнейшие пещеры Прибайкалья и закат с Мраморного карьера
21 июня в 06:00
22 июня в 06:00
23 990 за всё до 7 чел.
Бурятские земли: шаманизм, степи и мрамор на берегу Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Бурятские земли: шаманизм, степи и мрамор на берегу Байкала
Из Иркутска - к берегам Байкала, древнему мраморному карьеру и священным местам
Начало: на ваш выбор в пределах Иркутска
Завтра в 07:30
10 июня в 06:00
22 800 за всё до 3 чел.
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
17 отзывов
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Открыть незабываемые ракурсы озера, прогуляться по сказочной тайге и очароваться атмосферой поселка
Начало: В вашем отеле в Иркутске
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000 за всё до 3 чел.
Байкал и Мраморный карьер за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Байкал и Мраморный карьер за 1 день
Побывать в поселке Бугульдейка на берегу священного озера и оценить грандиозный карьер
Начало: По договоренности
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 29 000 за всё до 4 чел.
Бугульдейка, Мраморная долина и самый красивый лёд на Байкале
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
Бугульдейка, Мраморная долина и самый красивый лёд на Байкале
Исследовать нетуристические тропы Прибайкальского национального парка - на групповой экскурсии
Начало: У гостиницы «Ангара»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    21 апреля 2024
    Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
    Это путешествие на Байкал останется навсегда одним из наших самых незабываемых путешествий. Величие природы, захватывающие дух пейзажи, бескрайний заснеженный величественный
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    Байкал. С Александром нам удалось побывать в сказке! Сама экскурсия авторская, с посещением интересных необычных мест. Александр поразил своим разносторонним мышлением: услышали увлекательную историю Байкала и города Иркутска, узнали про местный быт и про растения, и даже про жизненный уклад сусликов)) Супруга Александра собрала для нас ланч боксы и мы пили чай на лоне первозданной природы. Было очень легко общаться на любые темы и получать ответы на свои вопросы. Было очень комфортно, останавливались на всех понравившихся локациях. Посетили мраморный карьер. Величие и красота природы позволяет полностью забыть «мирские» заботы. Один день путешествия позволил полностью перезагрузится и наполниться силами и вдохновением! Приятнейшим бонусом было то, что Александр разбирается в фотографии. Поэтому у нас остались крутые фотки на память. От души рекомендуем этого Гида и эту экскурсию.

  • И
    Илья
    6 февраля 2024
    Бурятские земли: шаманизм, степи и мрамор на берегу Байкала
    Поездка - супер, Мария - отличный гид! Очень горит Байкалом, сильно разбирается в теме и, что ещё важнее, умеет красиво и
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    интересно подать информацию, добавляя необычные детали и используя дополнительные наглядные материалы (фотографии, камушки, карта). Отдельно хочется отметить душевность и внимательность к гостям! За день успели узнать много нового, посмотреть кучу красот, сделать много классных фоточек (прикреплю). В общем, великолепная экскурсия! Бугульдейка запомнилась на всю жизнь!

  • К
    Кирилл
    2 февраля 2024
    Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
    Александр помог нам увидеть незаезженные туристами места. Байкал там был кристально прозрачен (дно было видно на метров 10-15), много пузырьков
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    (ни на Ольхоне, ни в Листвянке их не было в таком количестве), ледяные торосы и заснеженные пески. Также смогли увидеть панораму всего Байкала, казалось, что мы в этом мире одни, наедине с этой необыкновенной красотой. Кроме того, мы посетили мраморный карьер, который стал отличным дополнением к ярким впечатлениям!

  • П
    Павел
    30 августа 2023
    Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
    Это не тот Байкал, который вы можете увидеть в Листвянке или тем более в Слюдянке. Глядя на те места, которые
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    Александр (гид) предлагает к посещению, начинаешь понимать, почему озеро Байкал обладаем ореолом таинственности. На маршруте есть несколько мест силы, где хочешь-не хочешь поверишь в духов. Да, на маршруте не будет рынков с сувенирами, но это экскурсия о другом Байкале. Если вы хотите познать мощь и силу древнего озера - вам сюда. А мраморный карьер стал очень приятной изюминкой). Большое спасибо гиду за незабываемый день

  • В
    Вячеслав
    14 июля 2023
    Малое море Байкала и Тажеранские степи
    Замечательная по насыщенности и продолжительности экскурсия. Александр много и интересно расказывал. Экскурсия была проведена в очень красивых и малопосещаемых иными туристами местах. Спасибо Александр, если получится, то с удовольствием поедем ещё с Вами.
  • И
    Игорь
    17 февраля 2022
    Малое море Байкала и Тажеранские степи
    Структурированный и нетривиальный маршрут с множеством локаций. Александр оказался замечательным гидом. Все путешествие сопровождалось рассказами об Иркутске, Байкале и его
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    окрестностях. Услышали много исторических фактов и разнообразных легенд об этих потрясающих местах с их неповторимым и загадочным колоритом. Осталось масса приятных впечатлений и великолепных фотографий.

    Структурированный и нетривиальный маршрут с множеством локаций. Александр оказался замечательным гидом. Все путешествие сопровождалось рассказами обСтруктурированный и нетривиальный маршрут с множеством локаций. Александр оказался замечательным гидом. Все путешествие сопровождалось рассказами обСтруктурированный и нетривиальный маршрут с множеством локаций. Александр оказался замечательным гидом. Все путешествие сопровождалось рассказами об

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Бугульдейка»

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  2. Набережная
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  4. Тальцы
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  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Бугульдейка" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 8 900 до 29 000. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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