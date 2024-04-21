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Байкал. С Александром нам удалось побывать в сказке! Сама экскурсия авторская, с посещением интересных необычных мест. Александр поразил своим разносторонним мышлением: услышали увлекательную историю Байкала и города Иркутска, узнали про местный быт и про растения, и даже про жизненный уклад сусликов)) Супруга Александра собрала для нас ланч боксы и мы пили чай на лоне первозданной природы. Было очень легко общаться на любые темы и получать ответы на свои вопросы. Было очень комфортно, останавливались на всех понравившихся локациях. Посетили мраморный карьер. Величие и красота природы позволяет полностью забыть «мирские» заботы. Один день путешествия позволил полностью перезагрузится и наполниться силами и вдохновением! Приятнейшим бонусом было то, что Александр разбирается в фотографии. Поэтому у нас остались крутые фотки на память. От души рекомендуем этого Гида и эту экскурсию.