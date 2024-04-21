1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Неизведанные панорамы, горные перевалы, древнейшие пещеры Прибайкалья и закат с Мраморного карьера
21 июня в 06:00
22 июня в 06:00
23 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Бурятские земли: шаманизм, степи и мрамор на берегу Байкала
Из Иркутска - к берегам Байкала, древнему мраморному карьеру и священным местам
Начало: на ваш выбор в пределах Иркутска
Завтра в 07:30
10 июня в 06:00
22 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Открыть незабываемые ракурсы озера, прогуляться по сказочной тайге и очароваться атмосферой поселка
Начало: В вашем отеле в Иркутске
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Байкал и Мраморный карьер за 1 день
Побывать в поселке Бугульдейка на берегу священного озера и оценить грандиозный карьер
Начало: По договоренности
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 29 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Бугульдейка, Мраморная долина и самый красивый лёд на Байкале
Исследовать нетуристические тропы Прибайкальского национального парка - на групповой экскурсии
Начало: У гостиницы «Ангара»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана21 апреля 2024Это путешествие на Байкал останется навсегда одним из наших самых незабываемых путешествий. Величие природы, захватывающие дух пейзажи, бескрайний заснеженный величественный
- ИИлья6 февраля 2024Поездка - супер, Мария - отличный гид! Очень горит Байкалом, сильно разбирается в теме и, что ещё важнее, умеет красиво и
- ККирилл2 февраля 2024Александр помог нам увидеть незаезженные туристами места. Байкал там был кристально прозрачен (дно было видно на метров 10-15), много пузырьков
- ППавел30 августа 2023Это не тот Байкал, который вы можете увидеть в Листвянке или тем более в Слюдянке. Глядя на те места, которые
- ВВячеслав14 июля 2023Замечательная по насыщенности и продолжительности экскурсия. Александр много и интересно расказывал. Экскурсия была проведена в очень красивых и малопосещаемых иными туристами местах. Спасибо Александр, если получится, то с удовольствием поедем ещё с Вами.
- ИИгорь17 февраля 2022Структурированный и нетривиальный маршрут с множеством локаций. Александр оказался замечательным гидом. Все путешествие сопровождалось рассказами об Иркутске, Байкале и его
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Бугульдейка»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Бугульдейка" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 8 900 до 29 000. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Иркутске на 2024 год по теме «Бугульдейка», 23 ⭐ отзыва, цены от 8900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август