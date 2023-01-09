Посёлок Большое Голоустное расположен в двух часах езды от Иркутска.
Это отличное предложение для всех, кто хочет увидеть красоту Байкала, запечатлеть себя на фоне сказочных пейзажей, отведать вкуснейших блюд национальной бурятской кухни и просто получить незабываемые эмоции и море положительных впечатлений!
Это отличное предложение для всех, кто хочет увидеть красоту Байкала, запечатлеть себя на фоне сказочных пейзажей, отведать вкуснейших блюд национальной бурятской кухни и просто получить незабываемые эмоции и море положительных впечатлений!
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Мы посетим посёлок Большое Голоустное, основанный ёще в XVII веке. Его история связана с водным торговым путем между Россией и Китаем. Байкал — самое глубокое озеро в мире известное также как «Голубое око Сибири», «Священное море», «Бриллиант планеты». Свято-Никольскую церковь. Она претерпела немало испытаний, но после пожаров, случившихся в 1998 и 2001 годах, была реставрирована;
Ежедневно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большое Голоустное
- О. Байкал
- Смотровая площадка
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Экскурсия великолепная. Большое спасибо нашему гиду Василию. Очень эрудированный и интересный рассказчик. Нам повезло, мы увидели лед с пузырьками и даже покатались по байкальскому льду на коньках!! Время провели замечательно!
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И
Экскурсия великолепная. Большое спасибо нашему гиду Василию. Очень эрудированный и интересный рассказчик. Нам повезло, мы увидели лед с пузырьками и даже покатались по байкальскому льду на коньках!! Время провели замечательно!
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О
Прекрасно провели время! Чудесные виды за окном автомобиля, пузырьки во льду Байкала, катание на коньках никого не оставят равнодушными.
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О
Прекрасно провели время! Чудесные виды за окном автомобиля, пузырьки во льду Байкала, катание на коньках никого не оставят равнодушными.
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О
Прекрасно провели время! Чудесные виды за окном автомобиля, пузырьки во льду Байкала, катание на коньках никого не оставят равнодушными.
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