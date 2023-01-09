Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Посёлок Большое Голоустное расположен в двух часах езды от Иркутска.



Это отличное предложение для всех, кто хочет увидеть красоту Байкала, запечатлеть себя на фоне сказочных пейзажей, отведать вкуснейших блюд национальной бурятской кухни и просто получить незабываемые эмоции и море положительных впечатлений! 5 5 отзывов

Галина Ваш гид в Иркутске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 19 700 ₽ за экскурсию Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 14 чел. 5 5 отзывов 6.5 часов 1-14 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Мы посетим посёлок Большое Голоустное, основанный ёще в XVII веке. Его история связана с водным торговым путем между Россией и Китаем. Байкал — самое глубокое озеро в мире известное также как «Голубое око Сибири», «Священное море», «Бриллиант планеты». Свято-Никольскую церковь. Она претерпела немало испытаний, но после пожаров, случившихся в 1998 и 2001 годах, была реставрирована;

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Большое Голоустное

О. Байкал

Смотровая площадка Что включено Трансфер

Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы

Обед Место начала и завершения? Ваш отель в Иркутске Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 6.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.