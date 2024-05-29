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главный плюс - Иван проводит именно индивидуальную экскурсию. Я много раз сталкивалась с ситуацией, когда гид проводит вроде бы индивидуальный тур, но программа при этом абсолютно такая же, как в групповом, то есть не учитывает личные предпочтения и интересы туристов. С Иваном всё чётко - я заранее в переписке обозначила свои приоритеты, также попросила учесть ряд обстоятельств (ночью после экскурсии у нас был вылет в Бангкок, так что требовалось вернуться не поздно и не совсем убитыми). Иван встретил нас в аэропорту, с учетом наших планов скорректировал маршрут, выбрал наиболее интересные и зрелищные места, помимо этого мы смогли вкусно (и супер бюджетно) позавтракать и пообедать по дороге. Плюс второй - Иван отличный знаток природы Байкала. Я очень хотела увидеть чистый лед, что в конце марта было маловероятно, но Иван его нашел!!! Мы объехали несколько мест, в итоге в одном из них был просто идеальный лед, не хуже чем в феврале! Плюс третий - Иван любит и умеет фотографировать. Девушки, если ваш муж не большой любитель устраивать вам фотосессии, то вам нужен именно такой гид!)) Плюс четвертый - Иван грамотный и опытный водитель, автомобиль для экскурсии очень комфортный. Ну и теперь о минусах. В день экскурсии на улице было примерно минус семь и это был единственный минус)) Иван, от души желаем Вам успехов в вашем нелегком, но интересном деле, спустя почти месяц после экскурсии мы всё еще под впечатлением от экскурсии!