Шопинг в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «Шопинг» в Иркутске, цены от 5 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
108 отзывов
Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку
Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска
Начало: По желанию заказчика
«Мы обязательно прогуляемся по берегу озера и посетим рынок, где можно купить сувениры и отведать свежеприготовленную байкальскую рыбку»
23 июня в 09:30
25 июня в 09:30
13 500 за всё до 5 чел.
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
102 отзыва
Путешествие из Иркутска на Байкал: Легенды и виды
Исследуйте величие Байкала, познакомьтесь с уникальной природой и культурой Прибайкалья в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: В удобном для вас месте в центре города на правом ...
«Затем посетим рыбный рынок, где вас ждёт гастрономическая часть экскурсии, вы попробуете знаменитого омуля и найдете любопытные этнические сувениры»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 14 670 за всё до 4 чел.
Сокровища Блошиного рынка в Иркутске
🚗 На машине
Мини-группа
2.5 часа
Сокровища Блошиного рынка в Иркутске
Охота на винтажные раритеты в мини-группе и чаепитие с горячими буузами
Начало: В районе цирка
«Блошиный рынок расположен на окраине города, и мы отправимся туда на общественном транспорте»
Расписание: в субботу в 12:00
22 июня в 12:00
29 июня в 12:00
5 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    29 мая 2024
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
    Ольга провела экскурсию на высшем уровне, рассказывая интересно и доступно. Узнали много нового не только про Байкал, но и про
    читать дальше

    Иркутск. Все слушали с удовольствием, было интересно погрузиться в историю. Заранее были учтены все наши пожелания. Большое спасибо Ольге и Дмитрию за знакомство с этим чудесным местом.

  • С
    Сергей
    27 мая 2024
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
    Отличная экскурсия. Посетили много интересных мест, услышали море информации, пофоткали, пообедали, покатали ребенка на лошади и на катере. Тальцы заслуживают особого упоминания. Все замечательно. Рекомендуем Ольгу и Дмитрия.
    Отличная экскурсия. Посетили много интересных мест, услышали море информации, пофоткали, пообедали, покатали ребенка на лошади и
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
    В полном восторге. Индивидуальный подход, все везде успели 👍 Экскурсоводу Ольге и водителю Дмитрию большре спасибо за потрясающий день. Рекомендую.
  • О
    Оксана
    13 мая 2024
    Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
    Огромное спасибо Ивану за увлекательное путешествие на Байкал, за приятное общение, за классные фотографии. Понравилось абсолютно всё.
  • М
    Марк
    1 мая 2024
    Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
    Искренние максимально возможные слова Благодарности Ивану за интереснейшее путешествие! Мы открыли для себя Уникальный край - величественно суровый и необычайный
    читать дальше

    своей разнообразной красотой! Иван обладает знаниями именно тех мест, откуда вы можете увидеть лучшие красивейшие места этого богатого на впечатления путешествия! Спасибо! Заложен фундамент желания вновь приехать и попутешествовать именно с Иваном.

  • И
    Ирина
    21 апреля 2024
    Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
    Хотела бы поделиться своими впечатлениями от путешествия на Байкал с Иваном и рассказать о плюсах и минусах. Итак, первый и самый
    читать дальше

    главный плюс - Иван проводит именно индивидуальную экскурсию. Я много раз сталкивалась с ситуацией, когда гид проводит вроде бы индивидуальный тур, но программа при этом абсолютно такая же, как в групповом, то есть не учитывает личные предпочтения и интересы туристов. С Иваном всё чётко - я заранее в переписке обозначила свои приоритеты, также попросила учесть ряд обстоятельств (ночью после экскурсии у нас был вылет в Бангкок, так что требовалось вернуться не поздно и не совсем убитыми). Иван встретил нас в аэропорту, с учетом наших планов скорректировал маршрут, выбрал наиболее интересные и зрелищные места, помимо этого мы смогли вкусно (и супер бюджетно) позавтракать и пообедать по дороге. Плюс второй - Иван отличный знаток природы Байкала. Я очень хотела увидеть чистый лед, что в конце марта было маловероятно, но Иван его нашел!!! Мы объехали несколько мест, в итоге в одном из них был просто идеальный лед, не хуже чем в феврале! Плюс третий - Иван любит и умеет фотографировать. Девушки, если ваш муж не большой любитель устраивать вам фотосессии, то вам нужен именно такой гид!)) Плюс четвертый - Иван грамотный и опытный водитель, автомобиль для экскурсии очень комфортный. Ну и теперь о минусах. В день экскурсии на улице было примерно минус семь и это был единственный минус)) Иван, от души желаем Вам успехов в вашем нелегком, но интересном деле, спустя почти месяц после экскурсии мы всё еще под впечатлением от экскурсии!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Шопинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
  2. Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
  3. Сокровища Блошиного рынка в Иркутске
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Шопинг" можно забронировать 3 экскурсии от 5 500 до 14 670. Туристы уже оставили гидам 210 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Иркутске на 2024 год по теме «Шопинг», 210 ⭐ отзывов, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам