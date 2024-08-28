3 часа
Индивидуальная
Обзорная индивидуальная экскурсия по историческому Иркутску
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, исследуя его знаковые достопримечательности в комфортной обстановке
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 12:00
5 сен в 09:00
от 7 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
3 часа
Групповая
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и красоту этого города
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
6 сен в 11:00
20001 800₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
Начало: Отель, где проживают туристы
Завтра в 09:00
5 сен в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоманова28 августа 2024Очень интересная экскурсия.
- ЕЕлена27 августа 2024Спасибо за интересную подробную экскурсию. Экскурсовод Константин рассказал много интересных фактов о Иркутске, которых я не знала. 4 часа пролетели незаметно.
- ССветлана25 августа 2024Прекрасная, содержательная и насыщенная экскурсия. Рекомендую всем кто впервые в Иркутске, с первого же дня будет общее представление о городе. Очень милые и приятные экскурсовод Алла и водитель Олег. Мне понравилась экскурсия.
- ЮЮлия30 июля 2024Замечательная экскурсия! Даже для тех, кто уже бывал в Иркутске, будет познавательно и интересно! Гид Никита - увлекает и не даст заскучать, заинтересует и ребенка и взрослого! Отдельная благодарность водителю Сергею за аккуратное и безопасное вождение! Рекомендуем👍
- ЕЕлена17 июля 2024Хотим выразить огромную благодарность чудесному, доброму, отзывчивому человеку, влюбленному в свой край - нашему экскурсоводу Ольге. В 4 утра прилетели
- ММихаил17 июня 2024Замечательная и динамичная экскурсия. Ольга очень интересно и с большой любовью рассказывает о своих родных местах, за один день успеваешь
- ЛЛера1 апреля 2024Экскурсия понравилась! Ольга очень приятный человек и замечательный гид, учла все пожелания по маршруту, рассказала интересные факты, показала главные локации, смогла охватить по максимуму насколько это было возможно. Огромная благодарность!
- ЕЕлена29 февраля 2024Огромное спасибо Людмиле за потрясающую прогулку, за знакомство с городом, за глубокие знания и профессионализм. Рекомендую ее на все 💯,
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Музей истории»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в сентябре 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Музей истории" можно забронировать 3 экскурсии от 1 800 до 15 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 662 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Иркутске на 2024 год по теме «Музей истории», 662 ⭐ отзыва, цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь