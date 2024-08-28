Музей истории – экскурсии в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей истории» в Иркутске, цены от 1 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Обзорная индивидуальная экскурсия по Иркутску
На машине
8 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Обзорная индивидуальная экскурсия по историческому Иркутску
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, исследуя его знаковые достопримечательности в комфортной обстановке
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 12:00
5 сен в 09:00
от 7 500 за всё до 4 чел.
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
На автобусе
скидка
10%
649 отзывов
3 часа
Групповая
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и красоту этого города
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
6 сен в 11:00
20001 800 за человека
Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
На машине
5 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
Начало: Отель, где проживают туристы
Завтра в 09:00
5 сен в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Романова
    28 августа 2024
    Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
    Очень интересная экскурсия.
  • Е
    Елена
    27 августа 2024
    Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
    Спасибо за интересную подробную экскурсию. Экскурсовод Константин рассказал много интересных фактов о Иркутске, которых я не знала. 4 часа пролетели незаметно.
  • С
    Светлана
    25 августа 2024
    Обзорная индивидуальная экскурсия по Иркутску
    Прекрасная, содержательная и насыщенная экскурсия. Рекомендую всем кто впервые в Иркутске, с первого же дня будет общее представление о городе. Очень милые и приятные экскурсовод Алла и водитель Олег. Мне понравилась экскурсия.
  • Ю
    Юлия
    30 июля 2024
    Обзорная индивидуальная экскурсия по Иркутску
    Замечательная экскурсия! Даже для тех, кто уже бывал в Иркутске, будет познавательно и интересно! Гид Никита - увлекает и не даст заскучать, заинтересует и ребенка и взрослого! Отдельная благодарность водителю Сергею за аккуратное и безопасное вождение! Рекомендуем👍
  • Е
    Елена
    17 июля 2024
    Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
    Хотим выразить огромную благодарность чудесному, доброму, отзывчивому человеку, влюбленному в свой край - нашему экскурсоводу Ольге. В 4 утра прилетели
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    из Москвы и в 10 выехали на экскурсию. Думали будет тяжело, но Ольга, заранее с нами связалась, приехала к дому в установленный час и все было просто замечательно. Совершенно не заметили ни разницы во времени, ни как прошел день. Ольга подстраивается под все пожелания своих экскурсантов, корректирует маршрут, если что-то хочется увидеть или посетить, показывает исторические фотографии, дает очень полезные советы. Все очень продумано и интересно! Очень неожиданны была водичка в дорогу от Оли и сувениры на память. Посетили самые интересные и значимые места Иркутска (Московские ворота, набережную,Собор Богоявления, Спасскую церковь,Вечный огонь, погладили на счастье зайчика Скульптурной композиции «Святые благоверные Пётр и Феврония»,увидели кружевную архитектуру, Якова Похабова, Бабра, скульптурную группу «Моя первая учительница», великолепные арт-объекты из соломы, католический костёл, дома Трубецких и Волконских (во дворике дома Трубецких прогулялись и сделали отличные фото) и многое другое. Затем побывали в музее Байкала, Ольга провела нам экскурсию, в микроскоп посмотрели на его обитателей, в стереоочках насладились его красотами. В Листвянке шикарно прокатились на корабле, искупались, набрали воды, посетили рыночек, поднялись на фуникулере на пик Черского, увидели бурундуков. Спасибо Оле и Спутнику! Рекомендуем всем!

  • М
    Михаил
    17 июня 2024
    Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
    Замечательная и динамичная экскурсия. Ольга очень интересно и с большой любовью рассказывает о своих родных местах, за один день успеваешь
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    получить общее представление об Иркутске и прикоснуться к Байкалу. Жаль, что в нашем распоряжении был только один день. Благодарим Ольгу за интересную экскурсию, доброту и отзывчивость.

  • Л
    Лера
    1 апреля 2024
    Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
    Экскурсия понравилась! Ольга очень приятный человек и замечательный гид, учла все пожелания по маршруту, рассказала интересные факты, показала главные локации, смогла охватить по максимуму насколько это было возможно. Огромная благодарность!
  • Е
    Елена
    29 февраля 2024
    Обзорная индивидуальная экскурсия по Иркутску
    Огромное спасибо Людмиле за потрясающую прогулку, за знакомство с городом, за глубокие знания и профессионализм. Рекомендую ее на все 💯,
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    не стала ее смущать, не сказала, что я тоже экскурсовод. Поэтому поверьте специалисту- хотите полюбить Иркутск с первого взгляда-делайте это с Людмилой.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Музей истории»

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  1. Обзорная индивидуальная экскурсия по Иркутску
  2. Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
  3. Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Тальцы
  3. Набережная
  4. Спасская церковь
  5. Озеро Байкал
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. 130 Квартал
  9. Знаменский монастырь
  10. Памятник Колчаку
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в сентябре 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Музей истории" можно забронировать 3 экскурсии от 1 800 до 15 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 662 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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