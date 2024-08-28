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из Москвы и в 10 выехали на экскурсию. Думали будет тяжело, но Ольга, заранее с нами связалась, приехала к дому в установленный час и все было просто замечательно. Совершенно не заметили ни разницы во времени, ни как прошел день. Ольга подстраивается под все пожелания своих экскурсантов, корректирует маршрут, если что-то хочется увидеть или посетить, показывает исторические фотографии, дает очень полезные советы. Все очень продумано и интересно! Очень неожиданны была водичка в дорогу от Оли и сувениры на память. Посетили самые интересные и значимые места Иркутска (Московские ворота, набережную,Собор Богоявления, Спасскую церковь,Вечный огонь, погладили на счастье зайчика Скульптурной композиции «Святые благоверные Пётр и Феврония»,увидели кружевную архитектуру, Якова Похабова, Бабра, скульптурную группу «Моя первая учительница», великолепные арт-объекты из соломы, католический костёл, дома Трубецких и Волконских (во дворике дома Трубецких прогулялись и сделали отличные фото) и многое другое. Затем побывали в музее Байкала, Ольга провела нам экскурсию, в микроскоп посмотрели на его обитателей, в стереоочках насладились его красотами. В Листвянке шикарно прокатились на корабле, искупались, набрали воды, посетили рыночек, поднялись на фуникулере на пик Черского, увидели бурундуков. Спасибо Оле и Спутнику! Рекомендуем всем!