Экскурсия сочетает в себе знакомство с каменной и деревянной архитектурой города. Каменный Иркутск известен своими церквями XVIII века, построенными в уникальном стиле "сибирское барокко".

Деревянный Иркутск уникален и знаменит своими наличниками, кружевной орнамент которых, никогда не повторяется. Жемчужиной сибирского деревянного зодчества является "кружевной дом" занесенный в реестр памятников мирового наследия.

Во время экскурсии 🧭 вы также сможете узнать о нелегкой жизни декабристов и их жен, посетив усадьбу Волконских.