Экскурсия сочетает в себе знакомство с каменной и деревянной архитектурой города. Каменный Иркутск известен своими церквями XVIII века, построенными в уникальном стиле "сибирское барокко".
Деревянный Иркутск уникален и знаменит своими наличниками, кружевной орнамент которых, никогда не повторяется. Жемчужиной сибирского деревянного зодчества является "кружевной дом" занесенный в реестр памятников мирового наследия.
Во время экскурсии 🧭 вы также сможете узнать о нелегкой жизни декабристов и их жен, посетив усадьбу Волконских.
Что входит
Услуги гида.
Что не входит
Обед.
Начало
🚩 Сквер им. Кирова. у фонтана
Место завершения
🏁 Дом Европы. Ул. Ф. Энгельса, 21
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.