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Иркутск. Исторические зарисовки

4.7
6 отзывов
Дарья
Дарья – Гид из Иркутска
Иркутск.

Исторические зарисовки
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 600 ₽ за экскурсию

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Иркутск. Исторические зарисовки
Иркутск. Исторические зарисовки

Что вы увидите

  • Спасская церковь
  • Богоявленский собор
  • московские ворота
  • школа им. А. Кладищевой
  • деревянное памятники архитектуры
  • Дом Европы
Экскурсия сочетает в себе знакомство с каменной и деревянной архитектурой города. Каменный Иркутск известен своими церквями XVIII века, построенными в уникальном стиле "сибирское барокко".
Деревянный Иркутск уникален и знаменит своими наличниками, кружевной орнамент которых, никогда не повторяется. Жемчужиной сибирского деревянного зодчества является "кружевной дом" занесенный в реестр памятников мирового наследия.
Во время экскурсии 🧭 вы также сможете узнать о нелегкой жизни декабристов и их жен, посетив усадьбу Волконских.
Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Обед.
Начало
🚩 Сквер им. Кирова. у фонтана
Место завершения
🏁 Дом Европы. Ул. Ф. Энгельса, 21
Иркутск. Исторические зарисовки
Иркутск. Исторические зарисовки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дарья
Дарья
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6 отзывов оставили туристы

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