Сквер имени Кирова – экскурсии в Иркутске

Найдено 8 экскурсий в категории «Сквер имени Кирова» в Иркутске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иркутск: история на каждом шагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии
Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
13 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 2 500 за всё до 15 чел.
Первая встреча с Иркутском
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
125 отзывов
Первая встреча с Иркутском: история, архитектура и современность
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где встречаются прошлое и настоящее. Вас ждут величественные панорамы и знаковые места
Начало: Сквер Кирова
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 4 500 за всё до 6 чел.
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
39 отзывов
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
14 июля в 10:00
1 сен в 10:00
8 960 за всё до 3 чел.
Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
5 отзывов
Иркутск и окрестности: групповая экскурсия с посещением музея «Тальцы»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска и его окрестностей, исследуя знаковые места и музей под открытым небом
Начало: В районе сквера им. Кирова
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5 900 за человека
Загадки древнего Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Загадки древнего Иркутска: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, датируемые тысячелетиями
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
4 000 за всё до 10 чел.
Здравствуй, Иркутск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Здравствуй, Иркутск
Погулять по самым красивым местам исторического центра и раскрыть историю города
14 июля в 09:00
1 сен в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
Посетить город, рожденный острогом, узнать истории, мифы и предания сибирской земли
Начало: сквер им. Кирова
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.
Знакомство с Иркутском на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Знакомство с Иркутском на авто
Посетить ключевые достопримечательности города и узнать о них нескучные факты
Начало: У храма во имя Спаса Нерукотворного
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 4 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Знакомство с Иркутском на авто
    Впервые в Иркутске. На экскурсию попали не просто в день прилета, а буквально через 2-3 часа после размещения заявки. «Забрали»
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    нас в указанном месте, и следующие три часа мы провели в компании чудесного экскурсовода Ольги. Благодарим за интересную экскурсию, заботу о туристах, любовь к родному городу. У нас останутся самые добрые и теплые впечатления об Иркутске. Пожалуй, самостоятельно мы не посетили бы и трети из увиденного. И,уж точно, не узнали бы столько удивительных фактов об истории города. Содержательно, увлекательно, познавательно, душевно! Большое спасибо!

  • Н
    Наталия
    26 мая 2024
    Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
    Нам очень понравилась эта экскурсия. Узнали много нового об Иркутске и его жителях. Очень красивый исторический центр. Деревянные дома с
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    наличниками придают колорит старинному городу. Гид очень интересно рассказывал и о достопримечательностях города, храмах, памятниках. Потом гид повез нас в Тальцы, где находится музей деревянного зодчества. Там наш гид провел нас по этим представленным в экспозиции домам и строениям и много интересного рассказывал об истории края. Респект Сергею! Рекомендую эту экскурсию туристам всех возрастов)

  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
    Были вдвоем с мужем. Экскурсия очень понравилась, Мария молодец интересно рассказала про Иркутск. Хоть мы почти местные переехали из Братска 6 лет назад, но многие вещи не знали. Поэтому было увлекательно и познавательно. Спасибо большое, буду рекомендовать друзьям!
    Были вдвоем с мужем. Экскурсия очень понравилась, Мария молодец интересно рассказала про Иркутск. Хоть мы почтиБыли вдвоем с мужем. Экскурсия очень понравилась, Мария молодец интересно рассказала про Иркутск. Хоть мы почтиБыли вдвоем с мужем. Экскурсия очень понравилась, Мария молодец интересно рассказала про Иркутск. Хоть мы почтиБыли вдвоем с мужем. Экскурсия очень понравилась, Мария молодец интересно рассказала про Иркутск. Хоть мы почти
  • А
    Анастасия
    3 мая 2024
    Иркутск: история на каждом шагу
    Очень понравилась экскурсия. Дарья приятный человек и интересно рассказывает
  • Н
    Наташа
    3 мая 2024
    Иркутск: история на каждом шагу
    Забываю я писать отзывы, но по прошествии времени можно отделить эмоции от поездки и оставить впечатление только о самой экскурсии.
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    Экскурсия по-настоящему понравилась: очень легко и интересно, а главное для меня -структурированно. У нас была сложная схема с временем экскурсии (переносили несколько раз, так как не успевали из-за работы), Дарья без проблем пошла на встречу, за что ей огромное спасибо. Об Иркутске остались только приятные впечатления. Всячески рекомендую.

  • Е
    Елена
    15 апреля 2024
    Первая встреча с Иркутском
    Проводить экскурсию об Иркутске для иркутян достаточно интересная и сложная задача. Экскурсовод Наталья справилась на все 100%. Чувствовалась подготовка, были
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    учтены пожелания. Экскурсия интересная, живая, с новыми фактами об особняках и их обитателях. Экскурсия полностью оправдала ожидания. Большое спасибо, однозначно рекомендую как гостям так и жителям нашего прекрасного города.

  • Э
    Эльвира
    6 апреля 2024
    Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
    Огромное спасибо, нашему гиду Артему, за интересную и познавательную экскурсию.
  • А
    Анна
    26 марта 2024
    Первая встреча с Иркутском
    Не знаю, насколько объективно могу оценить экскурсию, так как из-за некоторой заминки в начале все пошло "не по плану". Но
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    это "не по плану" нам очень понравилось) Основные достопримечательности, рассказ о городе и его истории - остались довольны. Евгению - большое спасибо!

  • С
    Светлана
    25 марта 2024
    Иркутск: история на каждом шагу
    Мне очень понравилась экскурсия. Было познавательно. Дарья хорошо рассказывает, интересно слушать.
  • Е
    Елена
    21 марта 2024
    Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
    Потрясающий день с Ириной! Согласилась провести экскурсию в день вне расписания, отличный маршрут с учётом наших интересов и запросов. В
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    пути ответила на все наши вопросы, подробно рассказала про историю, обычаи, природу и особенности города и региона. Показала лучшие виды. А когда от массы впечатлений сели оба наших телефона, сделала кадры на свой, чтобы мы сохранили бесценные воспоминания о поездке. Горячо рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Сквер имени Кирова»

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Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Сквер имени Кирова" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2 500 до 8 960. Туристы уже оставили гидам 235 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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