1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Первая встреча с Иркутском: история, архитектура и современность
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где встречаются прошлое и настоящее. Вас ждут величественные панорамы и знаковые места
Начало: Сквер Кирова
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 4 500₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
7 часов
Иркутск и окрестности: групповая экскурсия с посещением музея «Тальцы»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска и его окрестностей, исследуя знаковые места и музей под открытым небом
Начало: В районе сквера им. Кирова
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5 900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Загадки древнего Иркутска: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, датируемые тысячелетиями
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Здравствуй, Иркутск
Погулять по самым красивым местам исторического центра и раскрыть историю города
14 июля в 09:00
1 сен в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия26 мая 2024Нам очень понравилась эта экскурсия. Узнали много нового об Иркутске и его жителях. Очень красивый исторический центр. Деревянные дома с
- ЕЕлена15 апреля 2024Проводить экскурсию об Иркутске для иркутян достаточно интересная и сложная задача. Экскурсовод Наталья справилась на все 100%. Чувствовалась подготовка, были
- ЭЭльвира6 апреля 2024Огромное спасибо, нашему гиду Артему, за интересную и познавательную экскурсию.
- ААнна26 марта 2024Не знаю, насколько объективно могу оценить экскурсию, так как из-за некоторой заминки в начале все пошло "не по плану". Но
- ССветлана21 марта 2024Всё прошло отлично! Очень интересно и познавательно! Спасибо большое!
- ГГалина19 марта 2024Михаил! Спасибо Вам большое! Отличная экскурсия!
- ООлеся1 марта 2024Добрый день. Мне очень понравилась экскурсия. Михаил любит свой город и очень интересно о нем рассказывает. Глубокие знания, постоянное изучение истории города, отвечает на все вопросы.
- ИИрина23 февраля 2024Марианна чудесный экскурсовод. Водитель тоже был чудесный. 5 баллов из 5. Спасибо
- ВВалентина15 февраля 2024Спасибо Михаилу за экскурсию которая прошла интересно и познавательно.
- ССветлана7 марта 2022Экскурсия была очень познавательная. Три часа пролетели незаметно. Экскурсовод Ирина рассказала нам много интересного. По её рекомендации мы побывали в Знаменском женском монастыре, посмотрели мощи Иннокентия Иркутского и могилу Трубецкой.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Площадь им. Кирова»
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