Площадь им. Кирова – экскурсии в Иркутске

Найдено 4 экскурсии в категории «Площадь им. Кирова» в Иркутске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первая встреча с Иркутском
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
125 отзывов
Первая встреча с Иркутском: история, архитектура и современность
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где встречаются прошлое и настоящее. Вас ждут величественные панорамы и знаковые места
Начало: Сквер Кирова
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 4 500 за всё до 6 чел.
Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
5 отзывов
Иркутск и окрестности: групповая экскурсия с посещением музея «Тальцы»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска и его окрестностей, исследуя знаковые места и музей под открытым небом
Начало: В районе сквера им. Кирова
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5 900 за человека
Загадки древнего Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Загадки древнего Иркутска: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, датируемые тысячелетиями
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
4 000 за всё до 10 чел.
Здравствуй, Иркутск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Здравствуй, Иркутск
Погулять по самым красивым местам исторического центра и раскрыть историю города
14 июля в 09:00
1 сен в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    26 мая 2024
    Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
    Нам очень понравилась эта экскурсия. Узнали много нового об Иркутске и его жителях. Очень красивый исторический центр. Деревянные дома с
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    наличниками придают колорит старинному городу. Гид очень интересно рассказывал и о достопримечательностях города, храмах, памятниках. Потом гид повез нас в Тальцы, где находится музей деревянного зодчества. Там наш гид провел нас по этим представленным в экспозиции домам и строениям и много интересного рассказывал об истории края. Респект Сергею! Рекомендую эту экскурсию туристам всех возрастов)

  • Е
    Елена
    15 апреля 2024
    Первая встреча с Иркутском
    Проводить экскурсию об Иркутске для иркутян достаточно интересная и сложная задача. Экскурсовод Наталья справилась на все 100%. Чувствовалась подготовка, были
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    учтены пожелания. Экскурсия интересная, живая, с новыми фактами об особняках и их обитателях. Экскурсия полностью оправдала ожидания. Большое спасибо, однозначно рекомендую как гостям так и жителям нашего прекрасного города.

  • Э
    Эльвира
    6 апреля 2024
    Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
    Огромное спасибо, нашему гиду Артему, за интересную и познавательную экскурсию.
  • А
    Анна
    26 марта 2024
    Первая встреча с Иркутском
    Не знаю, насколько объективно могу оценить экскурсию, так как из-за некоторой заминки в начале все пошло "не по плану". Но
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    это "не по плану" нам очень понравилось) Основные достопримечательности, рассказ о городе и его истории - остались довольны. Евгению - большое спасибо!

  • С
    Светлана
    21 марта 2024
    Первая встреча с Иркутском
    Всё прошло отлично! Очень интересно и познавательно! Спасибо большое!
  • Г
    Галина
    19 марта 2024
    Загадки древнего Иркутска
    Михаил! Спасибо Вам большое! Отличная экскурсия!
  • О
    Олеся
    1 марта 2024
    Загадки древнего Иркутска
    Добрый день. Мне очень понравилась экскурсия. Михаил любит свой город и очень интересно о нем рассказывает. Глубокие знания, постоянное изучение истории города, отвечает на все вопросы.
  • И
    Ирина
    23 февраля 2024
    Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
    Марианна чудесный экскурсовод. Водитель тоже был чудесный. 5 баллов из 5. Спасибо
  • В
    Валентина
    15 февраля 2024
    Загадки древнего Иркутска
    Спасибо Михаилу за экскурсию которая прошла интересно и познавательно.
  • С
    Светлана
    7 марта 2022
    Здравствуй, Иркутск
    Экскурсия была очень познавательная. Три часа пролетели незаметно. Экскурсовод Ирина рассказала нам много интересного. По её рекомендации мы побывали в Знаменском женском монастыре, посмотрели мощи Иннокентия Иркутского и могилу Трубецкой.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Площадь им. Кирова»

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Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Площадь им. Кирова" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 5 900. Туристы уже оставили гидам 136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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