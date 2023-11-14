Иркутские колокольные звоны

Подняться на колокольню и понаблюдать, как работает звонарь церкви
Иркутская Крестовоздвиженская церковь — шедевр архитектуры в стиле сибирского барокко. С её колокольни открывается прекрасный вид на исторический центр города.
У вас есть уникальная возможность подняться на самую её верхушку, узнать историю появления колоколов на Руси и услышать, как я создаю звон.
У вас есть уникальная возможность подняться на самую её верхушку, узнать историю появления колоколов на Руси и услышать, как я создаю звон.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы подниметесь на колокольню и оцените её внутреннюю аутентичность, которая сохранилась с 18 века. Осмотрите Иркутск с высоты птичьего полёта. Я расскажу, кто учил русских мастеров отливать колокола и почему изначально они появлялись как военные трофеи или подарки. И, конечно, вы услышите невероятные колокольные переливы в моём исполнении.
Организационные детали
- Церковь — действующая, поэтому экскурсии привязаны к началу утренней и вечерней служб
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
ежедневно в 08:30 и 16:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Крестовоздвиженской церкви
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:30 и 16:30Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваш гид в Иркутске
Я — Артур Псарёв, с сентября 1991 года — звонарь Иркутской Крестовоздвиженской церкви. По стажу являюсь одним из старейших звонарей в России (Книга рекордов Иркутской области). Единственный звонарь в России, который выпустил два диска в формате DVD со своими звонами (Книга рекордов Иркутской области).
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Крестовоздвиженская Церковь
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