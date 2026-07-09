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Иркутские колокольные звоны

Погрузитесь в атмосферу сибирского барокко и насладитесь уникальными звуками колоколов. Узнайте тайны мастеров и оцените виды Иркутска
Иркутская Крестовоздвиженская церковь, образец сибирского барокко, приглашает на экскурсию.

Посетители смогут подняться на колокольню, чтобы насладиться панорамным видом на исторический центр Иркутска. Узнайте, как колокола появились на Руси, и услышите их уникальные звоны. Экскурсия привязана к церковным службам, поэтому важно согласовать время посещения. Подходит для взрослых и детей от 7 лет
5
23 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔔 Уникальные колокольные звоны
  • 🏛️ Архитектура сибирского барокко
  • 👀 Панорамный вид на Иркутск
  • 📜 История колоколов на Руси
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы с июня по август идеально подходят для наслаждения Иркутскими колокольными звонами. В это время года атмосфера наиболее располагает к посещению колокольни, так как звуки колоколов особенно чисты и ярки.

Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, экскурсия также будет интересной. В это время можно ощутить особую атмосферу и насладиться колокольными звонами в более спокойной обстановке.
Сейчас август — это идеальное время.
Иркутские колокольные звоны
Иркутские колокольные звоны
Иркутские колокольные звоны

Что можно увидеть

  • Крестовоздвиженская церковь

Описание экскурсии

Вы подниметесь на колокольню и оцените её внутреннюю аутентичность, которая сохранилась с 18 века. Осмотрите Иркутск с высоты птичьего полёта. Я расскажу, кто учил русских мастеров отливать колокола и почему изначально они появлялись как военные трофеи или подарки. И, конечно, вы услышите невероятные Иркутские колокольные звоны в моём исполнении.

Организационные детали

  • Церковь — действующая, поэтому экскурсии привязаны к началу утренней и вечерней служб
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
  • Перед бронированием экскурсии обязательно свяжитесь со мной в чате — возможны некоторые изменения во времени проведения экскурсии

ежедневно в 08:30 и 16:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Крестовоздвиженской церкви
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 16:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур
Артур — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 131 туриста
Я — Артур Псарёв, с сентября 1991 года — звонарь Иркутской Крестовоздвиженской церкви. По стажу являюсь одним из старейших звонарей в России (Книга рекордов Иркутской области). Единственный звонарь в России, который выпустил два диска в формате DVD со своими звонами (Книга рекордов Иркутской области).

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
2
3
2
1
Петрова
Экскурсия очень познавательна для интересующихся этой темой. На мой взгляд, надо постаратьсч найти средства на реставрацию самой колокольни, это не в адрес организатора экскурсии. Спасибо большое Артуру за интересный рассказ о Крестовоздвиженской церкви, колоколах и воспроизведение колокольных звонов.
Экскурсия очень познавательна для интересующихся этой темой. На мой взгляд, надо постаратьсч найти средства на реставрацию
Экскурсия очень познавательна для интересующихся этой темой. На мой взгляд, надо постаратьсч найти средства на реставрацию
Экскурсия очень познавательна для интересующихся этой темой. На мой взгляд, надо постаратьсч найти средства на реставрацию
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Татьяна
На экскурсии побывал супруг и остался очень доволен. Я, к сожалению не смогла в этот день. Но муж вернулся довольный и ему все понравилось и было интересно. Спасибо Артуру, до экскурсии прислал много интересной информации и фото о храме и колокольне.
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Е
Спасибо Артуру за его мастерство, искреннюю любовь к своему делу и возможность соприкоснуться с магией со-творения. Уникальная самобытная экскурсия, которая по праву должна войти в визитную карточку нашего города. Ценно, что у нас есть такие мастера. Потрясающие виды на город и звон, от которого наполняется душа. Спасибо за волшебство!
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О
Всё очень понравилось. Впечатления прекрасные. Я была с подругой из другого города, она в восторге. Артур прекрасный рассказчик. Рекомендую экскурсию. Живое общение е
Всё очень понравилось. Впечатления прекрасные. Я была с подругой из другого города, она в восторге. Артур
Всё очень понравилось. Впечатления прекрасные. Я была с подругой из другого города, она в восторге. Артур
Всё очень понравилось. Впечатления прекрасные. Я была с подругой из другого города, она в восторге. Артур
Всё очень понравилось. Впечатления прекрасные. Я была с подругой из другого города, она в восторге. Артур
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Анна
Впечатления остались просто замечательные! Артур прекрасный рассказчик, заинтересованный своим делом. Когда человек любит то, чем занимается, он действительно может заинтересовать и других. Виды открываются впечатляющие, чувствуешь себя немного причастным к
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волшебству, когда от твоей руки над Иркутском летит колокольный звон. По окончании получили прекрасные снимки с колокольни, здорово, когда ты каждый день поднимаешься на колокольню и можешь видеть как меняется город. Спасибо!

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Е
Нам очень все понравилось. Интересно, не обычно. Услышать исцеляющий звук колокольного звона так близко завораживающе!!! Советуем.
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