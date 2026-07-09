Иркутские колокольные звоны

Иркутская Крестовоздвиженская церковь, образец сибирского барокко, приглашает на экскурсию.



Посетители смогут подняться на колокольню, чтобы насладиться панорамным видом на исторический центр Иркутска. Узнайте, как колокола появились на Руси, и услышите их уникальные звоны. Экскурсия привязана к церковным службам, поэтому важно согласовать время посещения. Подходит для взрослых и детей от 7 лет

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы с июня по август идеально подходят для наслаждения Иркутскими колокольными звонами. В это время года атмосфера наиболее располагает к посещению колокольни, так как звуки колоколов особенно чисты и ярки.



Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, экскурсия также будет интересной. В это время можно ощутить особую атмосферу и насладиться колокольными звонами в более спокойной обстановке.

Сейчас август — это идеальное время.