Мои заказы

Из Иркутска - к тишине и простору Большого Голоустного

Путешествие в Большое Голоустное подарит незабываемые впечатления. Байкал, легенды и природа Сибири ждут вас! Устройте себе отдых среди величественных пейзажей
Индивидуальная экскурсия из Иркутска в Большое Голоустное предлагает уникальную возможность насладиться природной красотой Байкала.

Путешествие начинается с увлекательной дороги, где можно узнать о сибирской природе и традициях местных народов.

В самом посёлке
читать дальше

гостей ждут прогулки по уютным улицам, посещение старинной церкви Святителя Николая и захватывающие виды с обзорной площадки. Зимой можно полюбоваться льдом с пузырями, а летом прогуляться к Сухому озеру. Легенды о Байкале и прибайкальских деревнях добавят особую атмосферу. При желании можно устроить пикник с видом на озеро и гитарой

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Величественные виды Байкала
  • 🎶 Пикник с гитарой и шашлыками
  • ⛪ Посещение старинной церкви
  • 🗺️ Знакомство с культурой бурятов и эвенков
  • ❄️ Зимние и летние прогулки
Из Иркутска - к тишине и простору Большого Голоустного© Гульнара
Из Иркутска - к тишине и простору Большого Голоустного© Гульнара
Из Иркутска - к тишине и простору Большого Голоустного© Гульнара
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Что можно увидеть

  • Церковь Святителя Николая
  • Смотровая площадка

Описание экскурсии

Дорога из Иркутска к восточному берегу Байкала займёт около двух часов. В пути я расскажу о природе Сибири, истории Байкала и традициях местных народов — бурятов и эвенков

В посёлке Большое Голоустное (примерно 4 часа)

  • Мы прогуляемся по уютным улицам
  • Увидим церковь Святителя Николая — одну из старейших деревянных церквей региона
  • Поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается захватывающий вид на озеро и дельту реки
  • Полюбуемся льдом с пузырями зимой или прогуляемся к Сухому озеру летом
  • Вы услышите легенды, связанные с Байкалом и прибайкальскими деревнями
  • При желании — покатаетесь на лошадях, хивусе или финских санях
  • Зайдём в кафе или устроим пикник с видом на озеро, а если будет настроение, пригласим гитариста

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Honda StepWGN. По запросу установим одно детское кресло
  • Дополнительно оплачиваются питание в кафе — от 500 ₽ за чел. или пикник — от 2000 ₽ за чел., туалет
  • А также при желании: катание на хивусе — от 1500 ₽ за чел., катание на лошадях — от 1500 ₽ за чел., катание на финских лыжах — от 2000 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара
Гульнара — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 69 туристов
Я писатель, религиовед и профессиональный гид по Иркутску и Байкалу. Душевность, открытость, живой интерес к жизни и истории родного края — те сильные качества, которыми я стараюсь от всего сердца наполнять экскурсии. Уверена, вы сможете увезти с собой массу приятных впечатлений, интересных фактов и красивых фото.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Иркутска

Похожие экскурсии из Иркутска

Красивейшее озеро Байкал
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Красивейшее озеро Байкал
Откройте для себя тайны Байкала: шаманизм, культура и история в окружении потрясающей природы. Путешествие, которое оставит след в сердце
16 ноя в 09:00
17 ноя в 09:00
от 13 900 ₽ за всё до 6 чел.
Чудеса Байкала: в Большое Голоустное из Иркутска
На машине
9 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пузырьки Байкала: чудеса Большого Голоустного
Большое Голоустное - старинный посёлок на берегу Байкала, где зимой можно увидеть метановые пузырьки и покататься на льду самого красивого катка в мире
Завтра в 05:00
12 ноя в 05:00
21 000 ₽ за всё до 5 чел.
Бурятские земли: шаманизм, степи и мрамор на берегу Байкала
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Бурятские земли: шаманизм, степи и мрамор
Путешествие по бурятским землям: шаманские святыни, мраморные глыбы и удивительные виды Байкала. Уникальная экскурсия для любителей культуры и природы
Начало: На ваш выбор в пределах Иркутска
12 ноя в 06:00
13 ноя в 06:00
29 800 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Иркутске