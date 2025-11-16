Индивидуальная экскурсия из Иркутска в Большое Голоустное предлагает уникальную возможность насладиться природной красотой Байкала.
Путешествие начинается с увлекательной дороги, где можно узнать о сибирской природе и традициях местных народов.
В самом посёлке
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Величественные виды Байкала
- 🎶 Пикник с гитарой и шашлыками
- ⛪ Посещение старинной церкви
- 🗺️ Знакомство с культурой бурятов и эвенков
- ❄️ Зимние и летние прогулки
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Что можно увидеть
- Церковь Святителя Николая
- Смотровая площадка
Описание экскурсии
Дорога из Иркутска к восточному берегу Байкала займёт около двух часов. В пути я расскажу о природе Сибири, истории Байкала и традициях местных народов — бурятов и эвенков
В посёлке Большое Голоустное (примерно 4 часа)
- Мы прогуляемся по уютным улицам
- Увидим церковь Святителя Николая — одну из старейших деревянных церквей региона
- Поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается захватывающий вид на озеро и дельту реки
- Полюбуемся льдом с пузырями зимой или прогуляемся к Сухому озеру летом
- Вы услышите легенды, связанные с Байкалом и прибайкальскими деревнями
- При желании — покатаетесь на лошадях, хивусе или финских санях
- Зайдём в кафе или устроим пикник с видом на озеро, а если будет настроение, пригласим гитариста
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Honda StepWGN. По запросу установим одно детское кресло
- Дополнительно оплачиваются питание в кафе — от 500 ₽ за чел. или пикник — от 2000 ₽ за чел., туалет
- А также при желании: катание на хивусе — от 1500 ₽ за чел., катание на лошадях — от 1500 ₽ за чел., катание на финских лыжах — от 2000 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 69 туристов
Я писатель, религиовед и профессиональный гид по Иркутску и Байкалу. Душевность, открытость, живой интерес к жизни и истории родного края — те сильные качества, которыми я стараюсь от всего сердца наполнять экскурсии. Уверена, вы сможете увезти с собой массу приятных впечатлений, интересных фактов и красивых фото.Задать вопрос
