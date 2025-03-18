Байкал зимой — это многообразие форм льда: трещины, пузырьки, наплески, пещеры сосулек. Это место силы, где шаманизм сохранился и в наше время. Множество островов и скал, потрясающие рассветы и закаты — здесь однозначно стоит побывать хотя бы раз в жизни! И сохранить память о поездке на профессиональных фотоснимках.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

за 1–3 человек или 8300 ₽ за человека, если вас больше

от 25 000 ₽ за 1–3 человек или 8300 ₽ за человека, если вас больше

Описание фото-прогулки

Почему это интересно

Фотосессия на Байкале зимой — особенное событие. Ледяные просторы, замороженные метановые пузыри и гроты — всё это превращает озеро в настоящую зимнюю сказку.

Куда мы отправимся

Большое Голоустное находится в двух часах езды от города Иркутска, тут намного меньше людей, чем в Листвянке и на Ольхоне. Здесь вы увидите метановые пузырьки, реликтовую рощу и сухое озеро.

Чем мы займёмся

Мы посетим несколько эффектных локаций и сделаем снимки. Обратите внимание: это не полноценная фотосессия с разными образами, а съёмка природных видов Байкала. А ещё вы сможете:

самостоятельно погулять по берегам дремлющего озера

покататься на коньках

помедитировать

отдохнуть от городской суеты

Организационные детали