Байкал зимой — это многообразие форм льда: трещины, пузырьки, наплески, пещеры сосулек. Это место силы, где шаманизм сохранился и в наше время.
Множество островов и скал, потрясающие рассветы и закаты — здесь однозначно стоит побывать хотя бы раз в жизни! И сохранить память о поездке на профессиональных фотоснимках.
Множество островов и скал, потрясающие рассветы и закаты — здесь однозначно стоит побывать хотя бы раз в жизни! И сохранить память о поездке на профессиональных фотоснимках.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание фото-прогулки
Почему это интересно
Фотосессия на Байкале зимой — особенное событие. Ледяные просторы, замороженные метановые пузыри и гроты — всё это превращает озеро в настоящую зимнюю сказку.
Куда мы отправимся
Большое Голоустное находится в двух часах езды от города Иркутска, тут намного меньше людей, чем в Листвянке и на Ольхоне. Здесь вы увидите метановые пузырьки, реликтовую рощу и сухое озеро.
Чем мы займёмся
Мы посетим несколько эффектных локаций и сделаем снимки. Обратите внимание: это не полноценная фотосессия с разными образами, а съёмка природных видов Байкала. А ещё вы сможете:
- самостоятельно погулять по берегам дремлющего озера
- покататься на коньках
- помедитировать
- отдохнуть от городской суеты
Организационные детали
- В поездке вас будет сопровождать один из гидов-фотографов нашей команды
В цену включено:
— трансфер на минивэне Toyota Alphard (или аналогичном)
— сопровождение гида
— съёмка на профессиональную камеру и 15-25 фотографий на каждого в свето- и цветокоррекции
- Мы делаем по несколько снимков на каждой красивой локации — это не полноценная фотосессия с разными образами
- Фото будут готовы в течение 10 дней, их можно будет скачать по ссылке
- Если вы против публикации ваших фотографий в социальных сетях, пожалуйста, сообщите об этом заранее
- За дополнительную плату мы можем предоставить вам коньки (1000 ₽ за пару) или организовать «Поцелуй Байкала» (1000 ₽/чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 428 туристов
С самого детства мы изучали и познавали озеро Байкал с разных сторон. И сможем показать Байкал таким, каким знаем его мы — местные жители. Встретим вас как близких друзей, позаботимсяЗадать вопрос
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