Узоры зимнего Байкала за один день

Индивидуальная фото-прогулка в Иркутске
Экскурсия в Большое Голоустное — для тех, кто хочет подзарядиться бодростью от Байкала, сделать живописные фотографии на льду со знаменитыми пузырьками, прокатиться на собачьих упряжках, отведать вкусных национальных блюд и, при желании (за дополнительную плату), заночевать в бурятской юрте. И все это всего за один день.
Узоры зимнего Байкала за один день
Узоры зимнего Байкала за один день
Узоры зимнего Байкала за один день
Узоры зимнего Байкала за один день
Узоры зимнего Байкала за один день
Узоры зимнего Байкала за один день
Узоры зимнего Байкала за один день
Ближайшие даты:
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
8
янв
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даты

Что вас ожидает:

  • Большое Голоустное
  • Сухое озеро
  • Мужской и Женский камни
  • Малое Голоустное
  • Лед Байкала

Описание

Что вас ожидает:По дороге в Иркутск мы посетим буддийский храм, где у вас будет возможность познакомиться с местными традициями, увидеть красивые здания в восточном стиле, совершить почетную круговую прогулку, во время которой, согласно верованиям, очищается разум и происходит настройка на благоприятные события в жизни. Дорога к Байкалу проходит по живописному Голоустенскому шоссе, в окружении деревьев, удивительных зимних пейзажей и мимо сибирских деревень. По пути мы сделаем остановку, чтобы покататься на маламутах - больших пушистых и добрейших собаках, а также согреться блинным чаем в зимовье. После чаепития мы отправимся на лед озера Байкал, чтобы полюбоваться знаменитыми пузырьками метанового льда, расскажем вам больше обо всех видах байкальского льда, а также у вас будет возможность сделать тысячи красивых снимков зимней байкальской природы. Здесь также можно покататься на коньках на самом большом в мире природном катке. На обед вы отведаете бурятские буузы, сибирские салаты и вкусный таежный чай.

Каждый день, в 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транфер на авто
  • Услуги гида
  • Обед с местными блюдами
  • Разрешения в национальный парк
  • Катания на собачьих упряжках
Что не входит
  • Размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или отель
Завершение: Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, в 9:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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