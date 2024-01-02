Экскурсия в Большое Голоустное — для тех, кто хочет подзарядиться бодростью от Байкала, сделать живописные фотографии на льду со знаменитыми пузырьками, прокатиться на собачьих упряжках, отведать вкусных национальных блюд и, при желании (за дополнительную плату), заночевать в бурятской юрте. И все это всего за один день.

Описание

Что вас ожидает:По дороге в Иркутск мы посетим буддийский храм, где у вас будет возможность познакомиться с местными традициями, увидеть красивые здания в восточном стиле, совершить почетную круговую прогулку, во время которой, согласно верованиям, очищается разум и происходит настройка на благоприятные события в жизни. Дорога к Байкалу проходит по живописному Голоустенскому шоссе, в окружении деревьев, удивительных зимних пейзажей и мимо сибирских деревень. По пути мы сделаем остановку, чтобы покататься на маламутах - больших пушистых и добрейших собаках, а также согреться блинным чаем в зимовье. После чаепития мы отправимся на лед озера Байкал, чтобы полюбоваться знаменитыми пузырьками метанового льда, расскажем вам больше обо всех видах байкальского льда, а также у вас будет возможность сделать тысячи красивых снимков зимней байкальской природы. Здесь также можно покататься на коньках на самом большом в мире природном катке. На обед вы отведаете бурятские буузы, сибирские салаты и вкусный таежный чай.