Изумрудное, Снежное, Сказка: поездка на Тёплые озёра в мини-группе

Открыть новые виды на Байкал и насладиться отдыхом в экопарке с особым микроклиматом
Тёплые озера объединяют три горных водоёма, расположенных в 200 километрах от Иркутска, в месте, где Снежная река впадает в Байкал.

В путешествии к ним вы проедете живописным маршрутом, полюбуетесь южно-байкальским берегом, узнаете о быте и традициях этого района. А в экопарке у вас будет три часа свободного времени для релакса среди озёрно-лесных пейзажей.
Изумрудное, Снежное, Сказка: поездка на Тёплые озёра в мини-группе
Изумрудное, Снежное, Сказка: поездка на Тёплые озёра в мини-группе
Изумрудное, Снежное, Сказка: поездка на Тёплые озёра в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

План путешествия

6:00-7:00 — сбор группы в Листвянке

8:00-9:00 — сбор группы в Иркутске

11:30-12:00 — смотровая площадка «Култук» с видами на южной побережье Байкала

12:00-13:30 — продолжение пути в экопарк. На подъезде к озёрам вы увидите величественные чёрные тополя, обхватить которые не под силу и троим. Реликтовые деревья, в том числе папоротники, создали здесь особый микроклимат — средняя температура летом на 10 градусов выше, чем на побережье Байкала, а ведь он всего в 10 км от парка

13:30-17:00 — прибытие, ознакомительная прогулка и свободное время на горных озёрах. Они не взаимосвязаны, у каждого своя экосистема. На территории есть пирсы с лежаками, прокат катамаранов, сапбордов и кафе. По водной глади скользят пары белых и чёрных лебедей, уже ставших символом экопарка. А на берегу Изумрудного озера построена небольшая часовня Святого царя Соломона, которая смотрится весьма атмосферно в лесной глуши.

17:30 — выезд обратно в Иркутск

20:00-20:30 — возвращение в Иркутск

21:00-21:30 — возвращение в Листвянку

В поездке вы узнаете историю Култукского тракта и горного хребта Хамар-Дабан. Кроме того, гид расскажет об обычаях и традициях людей, живших и живущих на берегах Южного Байкала.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на легковом автомобиле/минивэне/микроавтобусе, в зависимости от числа человек в группе
  • В экопарке работает прокат катамаранов и сапбордов
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля в Иркутске, Листвянке или Байкальске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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