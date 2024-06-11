Тёплые озера объединяют три горных водоёма, расположенных в 200 километрах от Иркутска, в месте, где Снежная река впадает в Байкал. В путешествии к ним вы проедете живописным маршрутом, полюбуетесь южно-байкальским берегом, узнаете о быте и традициях этого района. А в экопарке у вас будет три часа свободного времени для релакса среди озёрно-лесных пейзажей.

Описание экскурсии

План путешествия

6:00-7:00 — сбор группы в Листвянке

8:00-9:00 — сбор группы в Иркутске

11:30-12:00 — смотровая площадка «Култук» с видами на южной побережье Байкала

12:00-13:30 — продолжение пути в экопарк. На подъезде к озёрам вы увидите величественные чёрные тополя, обхватить которые не под силу и троим. Реликтовые деревья, в том числе папоротники, создали здесь особый микроклимат — средняя температура летом на 10 градусов выше, чем на побережье Байкала, а ведь он всего в 10 км от парка

13:30-17:00 — прибытие, ознакомительная прогулка и свободное время на горных озёрах. Они не взаимосвязаны, у каждого своя экосистема. На территории есть пирсы с лежаками, прокат катамаранов, сапбордов и кафе. По водной глади скользят пары белых и чёрных лебедей, уже ставших символом экопарка. А на берегу Изумрудного озера построена небольшая часовня Святого царя Соломона, которая смотрится весьма атмосферно в лесной глуши.

17:30 — выезд обратно в Иркутск

20:00-20:30 — возвращение в Иркутск

21:00-21:30 — возвращение в Листвянку

В поездке вы узнаете историю Култукского тракта и горного хребта Хамар-Дабан. Кроме того, гид расскажет об обычаях и традициях людей, живших и живущих на берегах Южного Байкала.

Организационные детали