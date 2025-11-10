Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке (в мини-группе)
Прогулка по берегу, рыбный рынок, подъём на канатке на смотровую площадку и 2 интересных музея
Самый удобный способ побывать на Байкале из Иркутска — съездить в посёлок Листвянка.
Именно здесь находятся исток Ангары и Шаман-камень — вы увидите этот пейзаж с высоты, ведь мы поднимемся на гору с лучшим обзором Байкала. Чтобы узнать об особенностях озера-моря, зайдём в уникальный лимнологический музей. Также в нашей программе этнографический комплекс «Тальцы».
Дорога из Иркутска по живописной автотрассе займёт где-то час. За это время вы услышите любопытные сюжеты из истории «Заморского тракта» (так называли эту дорогу наши предки), а также факты о животном и растительном мире тайги.
«Тальцы» — наша первая остановка. Это музейный комплекс под открытым небом, где ретроспективно воссоздано деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья 17-20 веков.
Исток Ангары и Шаман-камень. Поднимемся на смотровую площадку, с которой откроется величественный вид на реку, озеро и заповедную скалу. С древности наши предки наделяли Шаман-камень необычной силой, молились здесь хозяину реки и проводили шаманские обряды. Гид расскажет вам легенду о красавице Ангаре и суровом отце Байкале.
Камень Черского. По канатной дороге мы поднимемся на смотровую площадку «Камень Черского». Здесь вы насладитесь панорамой многокилометровых просторов Байкала и вершин гор Хамар Дабан.
Музей Байкала. Байкальский лимнологический музей — это уникальный музей, где собраны разнообразные экспонаты и аквариумы с байкальскими обитателями. Вы узнаете, как образовался Байкал, почему вода в озере такая чистая и какие организмы здесь обитают. А также увидите живых тайменей, остров, омуля и символ Байкала — нерпу.
Берег Байкала и рыбный рынок. Мы обязательно прогуляемся по берегу озера и посетим рынок, где можно купить сувениры и отведать свежеприготовленную байкальскую рыбку. Если захотите полноценно пообедать, заглянем в одно из местных кафе.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Экскурсия проходит на комфортабельном минивене Toyota Noah
Дополнительные расходы
Музей «Тальцы»: 300 руб. /чел. + 750 руб. за музейного гида (по желанию)
Байкальский музей: 400 руб. /чел. + виртуальное погружение 100 руб. /чел. + микроскоп 100 руб. /чел. (по желанию)
Канатно-кресельный подъёмник на смотровую площадку «Камень Черского»: 500 руб. /взрослый, 300 руб. /детский
Нерпинарий: 1500 руб. /взрослый и 1200 руб. /дети с 2 лет
Водная прогулка на хивусе (зимой) или на катере (летом): 1000 руб. /чел., дети до 6 лет бесплатно
