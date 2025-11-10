Самый удобный способ побывать на Байкале из Иркутска — съездить в посёлок Листвянка. Именно здесь находятся исток Ангары и Шаман-камень — вы увидите этот пейзаж с высоты, ведь мы поднимемся на гору с лучшим обзором Байкала. Чтобы узнать об особенностях озера-моря, зайдём в уникальный лимнологический музей. Также в нашей программе этнографический комплекс «Тальцы».

Дорога из Иркутска по живописной автотрассе займёт где-то час. За это время вы услышите любопытные сюжеты из истории «Заморского тракта» (так называли эту дорогу наши предки), а также факты о животном и растительном мире тайги.

«Тальцы» — наша первая остановка. Это музейный комплекс под открытым небом, где ретроспективно воссоздано деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья 17-20 веков.

Исток Ангары и Шаман-камень. Поднимемся на смотровую площадку, с которой откроется величественный вид на реку, озеро и заповедную скалу. С древности наши предки наделяли Шаман-камень необычной силой, молились здесь хозяину реки и проводили шаманские обряды. Гид расскажет вам легенду о красавице Ангаре и суровом отце Байкале.

Камень Черского. По канатной дороге мы поднимемся на смотровую площадку «Камень Черского». Здесь вы насладитесь панорамой многокилометровых просторов Байкала и вершин гор Хамар Дабан.

Музей Байкала. Байкальский лимнологический музей — это уникальный музей, где собраны разнообразные экспонаты и аквариумы с байкальскими обитателями. Вы узнаете, как образовался Байкал, почему вода в озере такая чистая и какие организмы здесь обитают. А также увидите живых тайменей, остров, омуля и символ Байкала — нерпу.

Берег Байкала и рыбный рынок. Мы обязательно прогуляемся по берегу озера и посетим рынок, где можно купить сувениры и отведать свежеприготовленную байкальскую рыбку. Если захотите полноценно пообедать, заглянем в одно из местных кафе.

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Экскурсия проходит на комфортабельном минивене Toyota Noah

