Мои заказы

Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке (в мини-группе)

Прогулка по берегу, рыбный рынок, подъём на канатке на смотровую площадку и 2 интересных музея
Самый удобный способ побывать на Байкале из Иркутска — съездить в посёлок Листвянка.

Именно здесь находятся исток Ангары и Шаман-камень — вы увидите этот пейзаж с высоты, ведь мы поднимемся на гору с лучшим обзором Байкала. Чтобы узнать об особенностях озера-моря, зайдём в уникальный лимнологический музей. Также в нашей программе этнографический комплекс «Тальцы».
Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке (в мини-группе)© Ольга
Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке (в мини-группе)© Ольга
Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке (в мини-группе)© Ольга
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя19
ноя20
ноя21
ноя
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Дорога из Иркутска по живописной автотрассе займёт где-то час. За это время вы услышите любопытные сюжеты из истории «Заморского тракта» (так называли эту дорогу наши предки), а также факты о животном и растительном мире тайги.

«Тальцы» — наша первая остановка. Это музейный комплекс под открытым небом, где ретроспективно воссоздано деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья 17-20 веков.

Исток Ангары и Шаман-камень. Поднимемся на смотровую площадку, с которой откроется величественный вид на реку, озеро и заповедную скалу. С древности наши предки наделяли Шаман-камень необычной силой, молились здесь хозяину реки и проводили шаманские обряды. Гид расскажет вам легенду о красавице Ангаре и суровом отце Байкале.

Камень Черского. По канатной дороге мы поднимемся на смотровую площадку «Камень Черского». Здесь вы насладитесь панорамой многокилометровых просторов Байкала и вершин гор Хамар Дабан.

Музей Байкала. Байкальский лимнологический музей — это уникальный музей, где собраны разнообразные экспонаты и аквариумы с байкальскими обитателями. Вы узнаете, как образовался Байкал, почему вода в озере такая чистая и какие организмы здесь обитают. А также увидите живых тайменей, остров, омуля и символ Байкала — нерпу.

Берег Байкала и рыбный рынок. Мы обязательно прогуляемся по берегу озера и посетим рынок, где можно купить сувениры и отведать свежеприготовленную байкальскую рыбку. Если захотите полноценно пообедать, заглянем в одно из местных кафе.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивене Toyota Noah

Дополнительные расходы

  • Музей «Тальцы»: 300 руб. /чел. + 750 руб. за музейного гида (по желанию)
  • Байкальский музей: 400 руб. /чел. + виртуальное погружение 100 руб. /чел. + микроскоп 100 руб. /чел. (по желанию)
  • Канатно-кресельный подъёмник на смотровую площадку «Камень Черского»: 500 руб. /взрослый, 300 руб. /детский
  • Нерпинарий: 1500 руб. /взрослый и 1200 руб. /дети с 2 лет
  • Водная прогулка на хивусе (зимой) или на катере (летом): 1000 руб. /чел., дети до 6 лет бесплатно
  • Обед в кафе/ресторане

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Сухэ-Батора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 1077 туристов
Дорогие путешественники, меня зовут Ольга. Иркутск и Байкал стали для меня любовью с первого взгляда. Я с радостью готова поделиться своими знаниями и впечатлениями. Я организую вам интересную и познавательную поездку по незабываемым местам.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Иркутска

Похожие экскурсии из Иркутска

Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
На машине
9 часов
-
10%
88 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
Посетить старинный посёлок Листвянка, подняться на камень Черского и услышать местные легенды
Начало: Заберу вас из отеля в пределах города, из аэропорт...
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
от 13 860 ₽15 400 ₽ за всё до 6 чел.
Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке. Индивидуальная экскурсия
На машине
На микроавтобусе
8 часов
174 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку
Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска
Начало: По желанию заказчика
11 ноя в 09:30
12 ноя в 09:30
от 16 500 ₽ за всё до 5 чел.
Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
На машине
7 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
Приглашаю в насыщенное путешествие из Иркутска в Листвянку. Полюбуйтесь панорамами Байкала и Ангары, посетите питомник хаски и прокатитесь по канатной дороге
Начало: Выбирает путешественник
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
18 900 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Иркутске