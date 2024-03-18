читать дальше предстоял долгий. По пути Евгений рассказывал интересные факты о местности, которую мы проезжали. Очень эрудированный гид, отвечал на все возникшие у нас вопросы. На Байкале посетили все знаменитые и красивые места. Евгений так же показал менее популярные, но не менее прекрасные локации. Очень рады, что благодаря Евгению исполнилась наша мечта побывать на зимнем Байкале!

Поездка на Байкал зимой была невероятным приключением. Огромное спасибо Евгению, что показал всю красоту льда Байкала и его окрестностей! Поездка была на комфортном автомобиле, что очень важно, потому что путь