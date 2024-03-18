Этот маршрут идеален для тех, кто мечтает пройтись по толще невероятно прозрачного льда и полюбоваться миллионом застывших в нём пузырьков!
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Путешествие по Байкалу, где увидим лед Байкала, горы Приморского хребта, бухту Песчанная. Что вас ожидает:
- Лёд разных цветов (белый, черный, голубой, синий, зелёный);
- Пузырики от мелких (биссером) до крупных и гроздями;
- Лёд полированный как зеркало;
- Великолепные виды в пути по горному перевалу среди Сибирской тайги.
ежедневно с 7.00 утра
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лёд Байкала
- Горы Приморского хребта
- Бухта Песчаная
Что включено
- Трансфер
- Экскурсовод
Что не входит в цену
- Завтрак
- Ужин
Место начала и завершения?
Ул. Сухэ-Батора, д. 7
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 7.00 утра
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Минимальная группа 4 человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
18 мар 2024
Экскурсия замечательная! Были здесь 11 марта. Огромное спасибо Евгению, организация поездки на высшем уровне. В пути узнали от него много нового, интересного. Байкал прекрасен, просто великолепен! Красота невероятная, словами не передать, это нужно видеть! Однозначно, всем рекомендую👍🏻
А
Александр
20 фев 2024
Поездка на Байкал зимой была невероятным приключением. Огромное спасибо Евгению, что показал всю красоту льда Байкала и его окрестностей! Поездка была на комфортном автомобиле, что очень важно, потому что путь
Е
Евгения
3 фев 2024
Шикарная, прекрасная, незабываемая поездка на лёд Байкала.
Однозначно, оно того стоило. Одно из главных приключений жизни.
Одевайтесь теплее, очищайте память на телефоне и смело заказывайте экскурсию.
Отдельное спасибо гиду Евгению. Человек увлечён своим делом и искренне любит родной край. Это чувствуется на всем протяжении этой длинной и сказочной поездки
Однозначно, оно того стоило. Одно из главных приключений жизни.
Одевайтесь теплее, очищайте память на телефоне и смело заказывайте экскурсию.
Отдельное спасибо гиду Евгению. Человек увлечён своим делом и искренне любит родной край. Это чувствуется на всем протяжении этой длинной и сказочной поездки
Е
Евгения
19 янв 2024
Экскурсия понравилась
Всем рекомендую
Всем рекомендую
М
Маргарита
8 янв 2024
Л
Лидия
27 фев 2023
Экскурсия очень понравилась. За день Евгений дал подробные инструкции, где и во сколько встречаемся. Машина очень чистая и комфортная, есть микрофон, благодаря которому очень хорошо слышны рассказы. Евгений замечательный рассказчик,
Входит в следующие категории Иркутска
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