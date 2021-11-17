Мы предлагаем для Вас дневную экскурсию в Бухту Песчаную из посёлка Листвянка на комфортном и тёплом...
Мы предлагаем для Вас дневную экскурсию в Бухту Песчаную из посёлка Листвянка на комфортном и тёплом «Хивусе» — судне на воздушной подушке.
Вас ждет Скала Скрипер — легендарный скалистый утес, Большое Голоустное — живописный поселок на берегу Байкала, место, где тайга встречается со степью, Бухта Бабушка — очень красивая и труднодоступная бухта на юго-западном побережье озера Байкал.
И, конечно же, цель нашей поездки — Бухта Песчаная.
Вас ждет Скала Скрипер — легендарный скалистый утес, Большое Голоустное — живописный поселок на берегу Байкала, место, где тайга встречается со степью, Бухта Бабушка — очень красивая и труднодоступная бухта на юго-западном побережье озера Байкал.
И, конечно же, цель нашей поездки — Бухта Песчаная.
Что вы увидите 🤩
- Скала Скрипер
- Большое Голоустное
- Бухта Бабушка
- Бухта Песчаная
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает:
Бухта Песчаная — одно из самых живописных и труднодоступных мест на озере Байкал. Скалы, спускающиеся к Байкалу, уникальные «ходульные» деревья, великолепный пляж летом, а зимой — километры знаменитого голубого льда!
Мы предлагаем для Вас дневную экскурсию в Бухту Песчаную из посёлка Листвянка на комфортном и тёплом «Хивусе» — судне на воздушной подушке
В нашей программе:
- Скала Скрипер. Легендарный скалистый утес, расположенный на западном берегу озера
- Большое Голоустное. Живописный поселок на берегу Байкала, место, где тайга встречается со степью
- Бухта Бабушка. Очень красивая и труднодоступная бухта на юго-западном побережье озера Байкал
- Бухта Песчаная.
Важно:
- Трансфер из Иркутска не включен, встреча в п. Листвянка.
Организационные детали:
- Ваше путешествие пройдёт в небольшой группе (8-10 человек)
- Длительность экскурсии: 10:00-17:00
Ответы на вопросы
- Что входит?
- трансфер на хивусе по маршруту
- экскурсии по маршруту
- разрешение на посещение национального парка
- обед на свежем воздухе
- Что не входит?
- трансфер из Иркутска не включен
- встреча в п. Листвянка
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: поселок ЛиствянкаЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: В 10:00Экскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- Что если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
В 10:00
Галина М.
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