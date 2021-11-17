Мы предлагаем для Вас дневную экскурсию в Бухту Песчаную из посёлка Листвянка на комфортном и тёплом «Хивусе» — судне на воздушной подушке.



Вас ждет Скала Скрипер — легендарный скалистый утес, Большое Голоустное — живописный поселок на берегу Байкала, место, где тайга встречается со степью, Бухта Бабушка — очень красивая и труднодоступная бухта на юго-западном побережье озера Байкал.



И, конечно же, цель нашей поездки — Бухта Песчаная.