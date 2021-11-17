Отдых на Байкале - Бухта «Песчаная»

Мы предлагаем для Вас дневную экскурсию в Бухту Песчаную из посёлка Листвянка на комфортном и тёплом...

Мы предлагаем для Вас дневную экскурсию в Бухту Песчаную из посёлка Листвянка на комфортном и тёплом «Хивусе» — судне на воздушной подушке.

Вас ждет Скала Скрипер — легендарный скалистый утес, Большое Голоустное — живописный поселок на берегу Байкала, место, где тайга встречается со степью, Бухта Бабушка — очень красивая и труднодоступная бухта на юго-западном побережье озера Байкал.

И, конечно же, цель нашей поездки — Бухта Песчаная.
Отдых на Байкале - Бухта «Песчаная»
Отдых на Байкале - Бухта «Песчаная»
Отдых на Байкале - Бухта «Песчаная»
Отдых на Байкале - Бухта «Песчаная»
Отдых на Байкале - Бухта «Песчаная»
Отдых на Байкале - Бухта «Песчаная»

Что вы увидите 🤩

  • Скала Скрипер
  • Большое Голоустное
  • Бухта Бабушка
  • Бухта Песчаная
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

    Бухта Песчаная — одно из самых живописных и труднодоступных мест на озере Байкал. Скалы, спускающиеся к Байкалу, уникальные «ходульные» деревья, великолепный пляж летом, а зимой — километры знаменитого голубого льда!
    Мы предлагаем для Вас дневную экскурсию в Бухту Песчаную из посёлка Листвянка на комфортном и тёплом «Хивусе» — судне на воздушной подушке

    В нашей программе:

    • Скала Скрипер. Легендарный скалистый утес, расположенный на западном берегу озера
    • Большое Голоустное. Живописный поселок на берегу Байкала, место, где тайга встречается со степью
    • Бухта Бабушка. Очень красивая и труднодоступная бухта на юго-западном побережье озера Байкал
    • Бухта Песчаная.

    Важно:

    • Трансфер из Иркутска не включен, встреча в п. Листвянка.

    Организационные детали:

    • Ваше путешествие пройдёт в небольшой группе (8-10 человек)
    • Длительность экскурсии: 10:00-17:00

    Ответы на вопросы

    Что входит?
    • трансфер на хивусе по маршруту
    • экскурсии по маршруту
    • разрешение на посещение национального парка
    • обед на свежем воздухе
    Что не входит?
    • трансфер из Иркутска не включен
    • встреча в п. Листвянка
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: поселок Листвянка
    Завершение: По договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: В 10:00
    Экскурсия длится около 7 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    Что если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    В 10:00

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