На сапах - по Байкалу и Ангаре

Большой сплав среди красивейших пейзажей с посещением Шаман-камня (в группе)
Приготовьтесь к активному дню в единении с природой. За 6 часов сплава вы насладитесь прозрачными водами Байкала и спокойным течением Ангары. По маршруту будут остановки: музей-вокзал в порту, Шаман-камень, пикник на берегу.

Только вы, сапы и гладь воды — никаких звуков мотора! А тело потом скажет спасибо за приятную нагрузку:)
На сапах - по Байкалу и Ангаре
На сапах - по Байкалу и Ангаре
На сапах - по Байкалу и Ангаре

Описание водной прогулки

  • Всё начинается в Иркутске! Проедем по центральной части города, самой длинной улице и выйдем на Байкальский тракт
  • По пути нам встретятся туристические базы, санатории, коттеджные посёлки, а ещё музей деревянного зодчества «Тальцы» под открытым небом (советуем туда отдельно съездить, если впервые у нас)
  • Завтрак в кафе и инструктаж — перед спуском на воду
  • Выйдем на волны Байкала. А может, он будет спокойный
  • По воде перейдём из посёлка Листвянка в порт «Байкал», где сможем посетить музей в вокзале (бесплатный вход), а после уйдём в течение Ангары, дочки Байкала
  • Направляемся к Шаман-камню, где вы загадаете желание — оно обязательно сбудется. Наиболее ловкие участники смогут прикоснуться к сакральному камню
  • Сойдём на берег, чтобы отобедать: чай на сибирских травках и пикник с прекрасным видом — вы только представьте!
  • Ну а после будем неспешно двигаться по течению и разглядывать дно — вода кристально чистая
  • Финиш в деревне Большая Речка

По дороге к Байкалу вы узнаете о пути первопроходцев, а выйдя на воду — историю Кругобайкальской железной дороги. Почему именно здесь пошли торговые пути, как они развивались. Мы расскажем о рельсах по льду Священного озера, а ещё о том, почему это место так любят иркутяне.

Организационные детали

  • Сплав подходит физически активным людям
  • Проходит в сопровождении двух инструкторов. Каждый участник плывёт на индивидуальном сап-борде
  • Мы также предоставим вам спасательный жилет, гермомешок на 10 л, чехол на телефон и напопник
  • В стоимость включены пикник, чай на сибирских травах и сочный арбуз
  • Можно присоединиться со своим снаряжением, см. билеты ниже
  • Трансфер на Mercedes Sprinter

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный5 500 ₽
Со своим снаряжением4 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У сквера им. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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