Приготовьтесь к активному дню в единении с природой. За 6 часов сплава вы насладитесь прозрачными водами Байкала и спокойным течением Ангары. По маршруту будут остановки: музей-вокзал в порту, Шаман-камень, пикник на берегу. Только вы, сапы и гладь воды — никаких звуков мотора! А тело потом скажет спасибо за приятную нагрузку:)

Описание водной прогулки

Всё начинается в Иркутске! Проедем по центральной части города, самой длинной улице и выйдем на Байкальский тракт

Проедем по центральной части города, самой длинной улице и выйдем на Байкальский тракт По пути нам встретятся туристические базы, санатории, коттеджные посёлки, а ещё музей деревянного зодчества «Тальцы» под открытым небом (советуем туда отдельно съездить, если впервые у нас)

туристические базы, санатории, коттеджные посёлки, а ещё музей деревянного зодчества «Тальцы» под открытым небом (советуем туда отдельно съездить, если впервые у нас) Завтрак в кафе и инструктаж — перед спуском на воду

— перед спуском на воду Выйдем на волны Байкала. А может, он будет спокойный

А может, он будет спокойный По воде перейдём из посёлка Листвянка в порт «Байкал», где сможем посетить музей в вокзале (бесплатный вход), а после уйдём в течение Ангары, дочки Байкала

где сможем посетить музей в вокзале (бесплатный вход), а после уйдём в течение Ангары, дочки Байкала Направляемся к Шаман-камню, где вы загадаете желание — оно обязательно сбудется. Наиболее ловкие участники смогут прикоснуться к сакральному камню

где вы загадаете желание — оно обязательно сбудется. Наиболее ловкие участники смогут прикоснуться к сакральному камню Сойдём на берег, чтобы отобедать: чай на сибирских травках и пикник с прекрасным видом — вы только представьте!

чтобы отобедать: чай на сибирских травках и пикник с прекрасным видом — вы только представьте! Ну а после будем неспешно двигаться по течению и разглядывать дно — вода кристально чистая

и разглядывать дно — вода кристально чистая Финиш в деревне Большая Речка

По дороге к Байкалу вы узнаете о пути первопроходцев, а выйдя на воду — историю Кругобайкальской железной дороги. Почему именно здесь пошли торговые пути, как они развивались. Мы расскажем о рельсах по льду Священного озера, а ещё о том, почему это место так любят иркутяне.

Организационные детали