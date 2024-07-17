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20%
3 часа
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по Иркутску: острова, протоки и магистрали
Прокатитесь по центру Иркутска на сап-доске, наслаждаясь вечерним бризом Ангары. Узнайте историю города и завершите день на острове Юность с горячим чаем
Начало: В районе острова Конный
«В стоимость экскурсии включены услуги гида-инструктора, чай, полный сап-комплект: сап-доска, весло, спасжилет, гермомешок на 10 л, чехол на телефон»
22 июля в 17:00
23 июля в 17:00
40003 200₽ за человека
скидка
10%
10 часов
Водная прогулка
На сапах - по Байкалу и Ангаре
Большой сплав среди красивейших пейзажей с посещением Шаман-камня (в группе)
Начало: У сквера им. Кирова
«Каждый участник плывёт на индивидуальном сап-борде»
28 июля в 09:00
3 авг в 09:00
55004 950₽ за человека
скидка
10%
10 часов
Водная прогулка
Сап-сплав по реке Иркут - в группе
Оседлать сапборд и неспешно поплыть по течению, любуясь красотой сибирской природы
Начало: В сквере им. Кирова
«Кому подойдёт и не подойдёт сап-прогулка»
27 июля в 09:00
4 авг в 09:00
51004 590₽ за человека
5 часов
Водная прогулка
На сапах - по реке Иркут
Прокатиться на доске с веслом и полюбоваться природой
Начало: В сквере Кирова
«Сплав на сапе — это настоящее приключение, где за каждым поворотом вас ждут новые открытия»
27 июля в 10:00
28 июля в 10:00
от 10 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККалитникова17 июля 2024Только недавно я узнала что такое SUP. И сразу же влюбилась❤️. Инструктор объясняет и рассказывает так, что понятен принцип работы
- ААлена16 июля 2024Не бойтесь в первый раз встать на САП с Михаилом! Все получится: объяснит, поможет, поддержит (в буквальном смысле слова), успокоит!
- ЕЕвгения9 июля 2024Отличная экскурсия! Ни я, ни мой сын никогда не катались до этого на сапах. Михаил прекрасный наставник: провёл инструктаж, всё
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «SUP-прогулки»
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