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доходчиво объяснял до и во время катания, помогал, если не получалось. Как оказалось, даже такие новички, как мы, могут кататься на сапах под руководством такого замечательного инструктора. К тому же Михаил много знает об истории Иркутска и нам, гостям города, было очень интересно. Эта экскурсия стоит того, чтобы на ней побывать и увидеть Иркутск со стороны Ангары. Мы получили море положительных эмоций и остались оооочень довольны. Огромное спасибо Михаилу и за горячий чай с печеньками!