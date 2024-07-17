Аренда и сплавы на сап-бордах в Иркутске

Найдено 4 экскурсии в категории «SUP-прогулки» в Иркутске, цены от 3 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сап-экскурсия по вечернему Иркутску
SUP-прогулки
скидка
20%
4 отзыва
3 часа
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по Иркутску: острова, протоки и магистрали
Прокатитесь по центру Иркутска на сап-доске, наслаждаясь вечерним бризом Ангары. Узнайте историю города и завершите день на острове Юность с горячим чаем
Начало: В районе острова Конный
«В стоимость экскурсии включены услуги гида-инструктора, чай, полный сап-комплект: сап-доска, весло, спасжилет, гермомешок на 10 л, чехол на телефон»
22 июля в 17:00
23 июля в 17:00
40003 200 за человека
На сапах - по Байкалу и Ангаре
SUP-прогулки
скидка
10%
10 часов
Водная прогулка
На сапах - по Байкалу и Ангаре
Большой сплав среди красивейших пейзажей с посещением Шаман-камня (в группе)
Начало: У сквера им. Кирова
«Каждый участник плывёт на индивидуальном сап-борде»
28 июля в 09:00
3 авг в 09:00
55004 950 за человека
Сап-сплав по реке Иркут - в группе
SUP-прогулки
скидка
10%
10 часов
Водная прогулка
Сап-сплав по реке Иркут - в группе
Оседлать сапборд и неспешно поплыть по течению, любуясь красотой сибирской природы
Начало: В сквере им. Кирова
«Кому подойдёт и не подойдёт сап-прогулка»
27 июля в 09:00
4 авг в 09:00
51004 590 за человека
На сапах - по реке Иркут
SUP-прогулки
5 часов
Водная прогулка
На сапах - по реке Иркут
Прокатиться на доске с веслом и полюбоваться природой
Начало: В сквере Кирова
«Сплав на сапе — это настоящее приключение, где за каждым поворотом вас ждут новые открытия»
27 июля в 10:00
28 июля в 10:00
от 10 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Калитникова
    17 июля 2024
    Сап-экскурсия по вечернему Иркутску
    Только недавно я узнала что такое SUP. И сразу же влюбилась❤️. Инструктор объясняет и рассказывает так, что понятен принцип работы
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    сразу же. Михаил проявил профессионализм и терпение, объяснил все детали и рассказал о некоторых лайфхаках. Было совсем нестрашно в сопровождении с таким инструктором. Спасибо ❤️ рекомендую!

  • А
    Алена
    16 июля 2024
    Сап-экскурсия по вечернему Иркутску
    Не бойтесь в первый раз встать на САП с Михаилом! Все получится: объяснит, поможет, поддержит (в буквальном смысле слова), успокоит!
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    Абсолютно комфортная экскурсия: и в плане общения, и в неспешности ее хода: хотите работаете веслом, хотите -- лежите на доске и смотрите на небо. Никаких тревог не испытаете, все будет хорошо. Чай с чабрецом порадовал)))). И, конечно же, виды, свежесть Ангары, чайки над головами и семейства уток поблизости: на этой экскурсии радует все. Инструктор профессионален и надежен! Рекомендую (прошла испытание вместе с 16-летней дочерью), в архиве много фото и видео от Михаила -- не придется много снимать самим!

  • Е
    Евгения
    9 июля 2024
    Сап-экскурсия по вечернему Иркутску
    Отличная экскурсия! Ни я, ни мой сын никогда не катались до этого на сапах. Михаил прекрасный наставник: провёл инструктаж, всё
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    доходчиво объяснял до и во время катания, помогал, если не получалось. Как оказалось, даже такие новички, как мы, могут кататься на сапах под руководством такого замечательного инструктора. К тому же Михаил много знает об истории Иркутска и нам, гостям города, было очень интересно. Эта экскурсия стоит того, чтобы на ней побывать и увидеть Иркутск со стороны Ангары. Мы получили море положительных эмоций и остались оооочень довольны. Огромное спасибо Михаилу и за горячий чай с печеньками!

    Отличная экскурсия! Ни я, ни мой сын никогда не катались до этого на сапах. Михаил прекрасныйОтличная экскурсия! Ни я, ни мой сын никогда не катались до этого на сапах. Михаил прекрасный

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «SUP-прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Сап-экскурсия по вечернему Иркутску
  2. На сапах - по Байкалу и Ангаре
  3. Сап-сплав по реке Иркут - в группе
  4. На сапах - по реке Иркут
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Озеро Байкал
  3. Тальцы
  4. Набережная
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. 130 Квартал
  8. Московские ворота
  9. Знаменский монастырь
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июле 2024
Сейчас в Иркутске в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 3 200 до 10 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Прогулки на сапах в Иркутске — хотите позаниматься или просто отдохнуть на воде на sup-бордах (досках) с инструкторами и гидами Иркутска, рассмотрите из предложенных экскурсий лучшую по цене, отзывам и программе, бронируйте и выбирайте день. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024
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