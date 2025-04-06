Индивидуальная
до 5 чел.
К истокам Иркутска: историческая прогулка в 19 век
Откройте для себя исторический Иркутск в уникальной экскурсии, погружаясь в атмосферу 19 века среди знаковых достопримечательностей
Начало: У Иркутского драматического театра
Завтра в 08:00
23 апр в 08:00
2400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Иркутск - культурное сердце Сибири
Погрузиться в творческую жизнь города и узнать о его знаменитых людях
Начало: На площади Труда
Завтра в 09:00
23 апр в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Очарование старинного Иркутска
Прочувствовать атмосферу столицы таёжной Сибири с её тайнами и легендами
Начало: На улице Сухэ-Батора
8 мая в 10:00
9 мая в 10:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда6 апреля 2025Человека любящего и,главное,знающего свой город всегда приятно и полезно слушать. Спасибо большое за множество интересных историй о городе.
- ЕЕлена30 марта 2025Большое спасибо за чудесную прогулку!
- ЮЮлия17 марта 2025Прогулка прошла пару дней назад, сразу по прилету. Обычно я сама еще стараюсь читать и готовиться, а потом на экскурсии
- ААнна5 марта 2023Экскурсия идеальна для «первой встречи» с Иркутском, познавательна, содержательна. Сергей был приветлив и терпелив с нами)) отдельное удовольствие — стихийные отклонения от маршрута)) Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Театр им. Н. П. Охлопкова»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в апреле 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Театр им. Н. П. Охлопкова" можно забронировать 3 экскурсии от 2400 до 6000. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Иркутске на 2025 год по теме «Театр им. Н. П. Охлопкова», 115 ⭐ отзывов, цены от 2400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь