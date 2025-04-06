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дополнять знания новыми любопытными особенностями. В этот раз не успела, тем ценнее была встреча - Сергей рассказал много интересных фактов про родной город, так что теперь часто что-нибудь вспоминаю, гуляя по городу. Экскурсия полущилась очень насыщенная. А еще огромное спасибо, что гид задержался и ответил на множество вопросов. Честно говоря, эта прогулка стала самым светлым и приятным моментом субботы. Спасибо Сергею за это