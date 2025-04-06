Театр им. Н. П. Охлопкова – экскурсии в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «Театр им. Н. П. Охлопкова» в Иркутске, цены от 2400 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
Пешая
1.5 часа
114 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
К истокам Иркутска: историческая прогулка в 19 век
Откройте для себя исторический Иркутск в уникальной экскурсии, погружаясь в атмосферу 19 века среди знаковых достопримечательностей
Начало: У Иркутского драматического театра
Завтра в 08:00
23 апр в 08:00
2400 ₽ за всё до 5 чел.
Иркутск - культурное сердце Сибири
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Иркутск - культурное сердце Сибири
Погрузиться в творческую жизнь города и узнать о его знаменитых людях
Начало: На площади Труда
Завтра в 09:00
23 апр в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Очарование старинного Иркутска
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Очарование старинного Иркутска
Прочувствовать атмосферу столицы таёжной Сибири с её тайнами и легендами
Начало: На улице Сухэ-Батора
8 мая в 10:00
9 мая в 10:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    6 апреля 2025
    К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
    Человека любящего и,главное,знающего свой город всегда приятно и полезно слушать. Спасибо большое за множество интересных историй о городе.
  • Е
    Елена
    30 марта 2025
    К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
    Большое спасибо за чудесную прогулку!
  • Ю
    Юлия
    17 марта 2025
    К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
    Прогулка прошла пару дней назад, сразу по прилету. Обычно я сама еще стараюсь читать и готовиться, а потом на экскурсии
    читать дальше

    дополнять знания новыми любопытными особенностями. В этот раз не успела, тем ценнее была встреча - Сергей рассказал много интересных фактов про родной город, так что теперь часто что-нибудь вспоминаю, гуляя по городу. Экскурсия полущилась очень насыщенная. А еще огромное спасибо, что гид задержался и ответил на множество вопросов. Честно говоря, эта прогулка стала самым светлым и приятным моментом субботы. Спасибо Сергею за это

    Прогулка прошла пару дней назад, сразу по прилету. Обычно я сама еще стараюсь читать и готовитьсяПрогулка прошла пару дней назад, сразу по прилету. Обычно я сама еще стараюсь читать и готовитьсяПрогулка прошла пару дней назад, сразу по прилету. Обычно я сама еще стараюсь читать и готовитьсяПрогулка прошла пару дней назад, сразу по прилету. Обычно я сама еще стараюсь читать и готовитьсяПрогулка прошла пару дней назад, сразу по прилету. Обычно я сама еще стараюсь читать и готовиться
  • А
    Анна
    5 марта 2023
    Иркутск - культурное сердце Сибири
    Экскурсия идеальна для «первой встречи» с Иркутском, познавательна, содержательна. Сергей был приветлив и терпелив с нами)) отдельное удовольствие — стихийные отклонения от маршрута)) Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Театр им. Н. П. Охлопкова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
  2. Иркутск - культурное сердце Сибири
  3. Очарование старинного Иркутска
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Тальцы
  4. Спасская церковь
  5. Ангара
  6. Озеро Байкал
  7. Московские ворота
  8. 130 Квартал
  9. Тункинская долина
  10. Знаменский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в апреле 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Театр им. Н. П. Охлопкова" можно забронировать 3 экскурсии от 2400 до 6000. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Иркутске на 2025 год по теме «Театр им. Н. П. Охлопкова», 115 ⭐ отзывов, цены от 2400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь