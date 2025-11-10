Мои заказы

Главное на Байкале: Листвянка, музей «Тальцы» и Ольхон

Погулять по Хужиру, познакомиться с местным бытом прошлых веков и увидеть мыс Хобой
Откройте для себя Байкал — древнее сердце Сибири, где царит первозданная природа.

Вас ждёт неспешное знакомство с Прибайкальем: прогулки по музею «Тальцы», путешествие на остров Ольхон с его легендарным мысом Хобой, священными местами и бескрайними просторами национального парка.

Мы предусмотрели свободное время — в Хужире вы сможете отдохнуть, насладиться тишиной или выбрать дополнительные экскурсии.
Время начала: 08:00, 09:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые вещи:
— Удобная обувь и теплые носки
— Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка
— Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
— Купальные принадлежности (летом)
— Солнцезащитные очки, крем

Питание. В стоимость входят 5 завтраков, 2 обеда, 3 ужина. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Mercedes Sprinter и УАЗ «буханка».

Возраст участников. От 5 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Небольшие пешие прогулки в спокойном темпе. Физподготовка не понадобится.

Возможно проведение тура в индивидуальном формате. Даты любые.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Листвянку

Встреча в Иркутске и отправление в Листвянку. По прибытии — размещение в гостинице.

Продолжительность переезда — около 1 часа.

2 день

Музей «Тальцы»

Вас ждёт экскурсия в уникальный музей под открытым небом — архитектурно-этнографический комплекс «Тальцы». Знакомство с культурой и традициями народов Прибайкалья.

Возвращение в гостиницу.

Продолжительность экскурсии — около 3 часов.

3 день

Путь к сердцу Байкала: переезд на Ольхон

Отъезд из Листвянки в Иркутск, пересадка и дальнейшее путешествие на остров Ольхон. Сделаем остановку в бурятском кафе. По прибытии на Ольхон разместимся на турбазе.

Продолжительность переезда — около 7 часов.

4 день

Север Ольхона: мыс Хобой и дикие красоты

Экскурсия на внедорожнике УАЗ по северной части острова. Посетим мыс Хобой и другие знаковые места национального парка. Устроим горячий обед-пикник на природе.

Возвращение на турбазу.

Продолжительность экскурсии: около 5 часов.

5 день

Свободный день на Ольхоне

Свободное время на острове: прогулки по Хужиру, отдых на природе или дополнительные экскурсии.

6 день

Окончание тура

Покидаем остров и возвращаемся в Иркутск. До новых встреч!

Продолжительность переезда — около 6 часов.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Номер без удобств (2-местное размещение)56 500 ₽
Номер с удобствами (2-местное размещение)65 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (согласно выбранной категории)
  • 5 завтраков, 2 обеда, 3 ужина
  • Трансфер из/до Иркутска
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
  • Повышение категории номера
  • Доплата за 1-местное размещение:
  • Номер «эконом» - 14 500 ₽
  • Номер «стандарт» - 20 000 ₽
  • Стоимость тура зависит от категории размещения:
  • 70 000 ₽ - «эконом» (удобства на этаже), доплата за 1-местное размещение - 16 500 ₽
  • 77 000 ₽ - «стандарт» (удобства в номере), доплата за 1-местное размещение - 26 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 9:00-16:00
Завершение: Иркутск, 15:00-19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши
гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!

