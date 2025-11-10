Вас ждёт неспешное знакомство с Прибайкальем: прогулки по музею «Тальцы», путешествие на остров Ольхон с его легендарным мысом Хобой, священными местами и бескрайними просторами национального парка.
Мы предусмотрели свободное время — в Хужире вы сможете отдохнуть, насладиться тишиной или выбрать дополнительные экскурсии.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемые вещи:
— Удобная обувь и теплые носки
— Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка
— Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
— Купальные принадлежности (летом)
— Солнцезащитные очки, крем
Питание. В стоимость входят 5 завтраков, 2 обеда, 3 ужина. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Mercedes Sprinter и УАЗ «буханка».
Возраст участников. От 5 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Небольшие пешие прогулки в спокойном темпе. Физподготовка не понадобится.
Возможно проведение тура в индивидуальном формате. Даты любые.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Листвянку
Встреча в Иркутске и отправление в Листвянку. По прибытии — размещение в гостинице.
Продолжительность переезда — около 1 часа.
Музей «Тальцы»
Вас ждёт экскурсия в уникальный музей под открытым небом — архитектурно-этнографический комплекс «Тальцы». Знакомство с культурой и традициями народов Прибайкалья.
Возвращение в гостиницу.
Продолжительность экскурсии — около 3 часов.
Путь к сердцу Байкала: переезд на Ольхон
Отъезд из Листвянки в Иркутск, пересадка и дальнейшее путешествие на остров Ольхон. Сделаем остановку в бурятском кафе. По прибытии на Ольхон разместимся на турбазе.
Продолжительность переезда — около 7 часов.
Север Ольхона: мыс Хобой и дикие красоты
Экскурсия на внедорожнике УАЗ по северной части острова. Посетим мыс Хобой и другие знаковые места национального парка. Устроим горячий обед-пикник на природе.
Возвращение на турбазу.
Продолжительность экскурсии: около 5 часов.
Свободный день на Ольхоне
Свободное время на острове: прогулки по Хужиру, отдых на природе или дополнительные экскурсии.
Окончание тура
Покидаем остров и возвращаемся в Иркутск. До новых встреч!
Продолжительность переезда — около 6 часов.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Номер без удобств (2-местное размещение)
|56 500 ₽
|Номер с удобствами (2-местное размещение)
|65 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (согласно выбранной категории)
- 5 завтраков, 2 обеда, 3 ужина
- Трансфер из/до Иркутска
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Иркутска и обратно
- Остальное питание
- Повышение категории номера
- Доплата за 1-местное размещение:
- Номер «эконом» - 14 500 ₽
- Номер «стандарт» - 20 000 ₽
- Стоимость тура зависит от категории размещения:
- 70 000 ₽ - «эконом» (удобства на этаже), доплата за 1-местное размещение - 16 500 ₽
- 77 000 ₽ - «стандарт» (удобства в номере), доплата за 1-местное размещение - 26 000 ₽