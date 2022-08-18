Осенние красоты Ольхона и Листвянки

Вы посетите поселок Листвянку и остров Ольхон, которые по праву можно считать жемчужинами озера Байкал

4.7
3 отзыва
Вы посетите поселок Листвянку и остров Ольхон, которые по праву можно считать жемчужинами озера Байкал.

Увлекательная экскурсионная программа в поселке Листвянка, удивительные по красоте пейзажи острова Ольхон – все это долго будет напоминать Вам о путешествии на Байкал.
Осенние красоты Ольхона и Листвянки
Осенние красоты Ольхона и Листвянки
Осенние красоты Ольхона и Листвянки
Осенние красоты Ольхона и Листвянки
Осенние красоты Ольхона и Листвянки
Осенние красоты Ольхона и Листвянки
Осенние красоты Ольхона и Листвянки
Осенние красоты Ольхона и Листвянки
Осенние красоты Ольхона и Листвянки
Осенние красоты Ольхона и Листвянки
Осенние красоты Ольхона и Листвянки
Осенние красоты Ольхона и Листвянки
Осенние красоты Ольхона и Листвянки
Осенние красоты Ольхона и Листвянки
Осенние красоты Ольхона и Листвянки
Осенние красоты Ольхона и Листвянки
Ближайшие даты:
3
окт
10
окт
17
окт
24
окт
31
окт
7
ноя
14
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Энергетическое место силы
Энергетическое место силы
Многие признаются, что отдых на Ольхоне заряжает их такой энергией, которую они не получают больше нигде
Знакомство с обитателями Байкала
Знакомство с обитателями Байкала
Посетим Музея Байкала, где нас ждет виртуальное погружение в батискафе на самое дно озера
Чарующий вид на Шаман-камень
Чарующий вид на Шаман-камень
На кресельном подъемнике поднимемся к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангары
Байкальская астрофизическая обсерватория
Байкальская астрофизическая обсерватория
Познакомимся с двумя телескопами и совершим бодрящую пешую прогулку до обзорной площадки
Прекрасный мыс Хобой
Прекрасный мыс Хобой
Отправимся в северную часть острова Ольхон с остановками для фотосессий и пешими прогулками

Программа тура по дням

1 день

Переезд в поселок Листвянка

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в поселок Листвянка.

Размещение в гостинице.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Переезд в поселок ЛиствянкаПереезд в поселок ЛиствянкаПереезд в поселок Листвянка
2 день

Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянка

Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке "Камень Черского", откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.

Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением на батискафе.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Обзорная пешая экскурсия по поселку ЛиствянкаОбзорная пешая экскурсия по поселку ЛиствянкаОбзорная пешая экскурсия по поселку Листвянка
3 день

День в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Листвянка — одно из самых популярных мест на Байкале.

Ее часто называют визитной карточкой озера.

Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья.

Название поселку дано не случайно.

Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц.

Прекрасный лес, начинающийся сразу за поселком, позволит вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной.

Питание включено: завтрак.

День в ЛиствянкеДень в ЛиствянкеДень в ЛиствянкеДень в Листвянке
4 день

Байкальская астрофизическая обсерватория

Поездка в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.

Пешая прогулка до обзорной площадки.

Знакомство с 2 телескопами.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 5 км. Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Байкальская астрофизическая обсерваторияБайкальская астрофизическая обсерваторияБайкальская астрофизическая обсерватория
5 день

Поездка до острова Ольхон

Переезд из Листвянки в город Иркутск.

Пересадка.

Поездка до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: завтрак, ужин.
Автотранспортом: примерно 370 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Поездка до острова ОльхонПоездка до острова ОльхонПоездка до острова ОльхонПоездка до острова Ольхон
6 день

Северная часть острова Ольхон

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 100 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Северная часть острова ОльхонСеверная часть острова ОльхонСеверная часть острова ОльхонСеверная часть острова Ольхон
7 день

День на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.

Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.

Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.

Вариантов найдется множество, основная сложность — в выборе лучшего!

Питание включено: завтрак, ужин.

День на ОльхонеДень на ОльхонеДень на ОльхонеДень на Ольхоне
8 день

Выезд

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

экономстандарт
2-хместный номер68 40079 200
доплата за одноместное размещение13 50021 000

Частично благоустроенное размещение – Эконом:

  • Размещение: Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 4 ночи: ночь 1-4;
  • Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства на этаже). 3 ночи: ночь 5-7.

Благоустроенное размещение – Стандарт:

  • Размещение: Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны — 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: ночь 1-4;
  • Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника — 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 5-7.

Варианты проживания

Отель «Арабеска»

4 ночи

Отель «Арабеска» предлагает гостям отличный отдых практически у вод озера Байкал. Вечером с друзьями можно поиграть в бильярд, или посмотреть телевизор в ресторане.
Расположение отеля Арабеска
Отель находится в поселке Листвянка, в 10 минутах от Байкальского музея и подъемника на гору Камень Черского, где в зимний период можно заняться горнолыжным спортом. Порт озера Байкал расположен в 300 метрах.

Отель «Арабеска»Отель «Арабеска»Отель «Арабеска»Отель «Арабеска»Отель «Арабеска»Отель «Арабеска»

Гостиница «Байкальский кедр»

4 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Листвянка.

В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»

Турбаза «Набаймар»

3 ночи

На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).

Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.

Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.

Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 2 полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;

В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.

Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).

Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт.

Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт

Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Дополнительные услуги:

  • Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
  • Детская площадка бесплатно;
  • Парковка бесплатно;
  • Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение, согласно выбранной цене
  • Питание:День 2-4, 8: завтракДень 5,7: завтрак, ужинДень 6: завтрак, обед, ужин
  • День 2-4, 8: завтрак
  • День 5,7: завтрак, ужин
  • День 6: завтрак, обед, ужин
  • Транспортные услуги:День 1: Иркутск – ЛиствянкаДень 2: По ЛиствянкеДень 4: По ЛиствянкеДень 5: Листвянка – Иркутск – ОльхонДень 6: По ОльхонуДень 8: Ольхон – Иркутск
  • День 1: Иркутск – Листвянка
  • День 2: По Листвянке
  • День 4: По Листвянке
  • День 5: Листвянка – Иркутск – Ольхон
  • День 6: По Ольхону
  • День 8: Ольхон – Иркутск
  • Экскурсионные услуги:День 2: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике "День 2: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея)День 4: Байкальская астрофизическая обсерваторияДень 6: Поездка в северную часть острова Ольхон.
  • День 2: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике"
  • День 2: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
  • День 4: Байкальская астрофизическая обсерватория
  • День 6: Поездка в северную часть острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.)
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Медицинская страховка включена в тур?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Как организованы экскурсии?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.

Есть ли скидки детям?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Какие есть скидки за раннее бронирование?

При бронировании за 5 и более месяцев до начала тура - скидка 3%,
при бронировании за 4-5 месяцев до начала тура - скидка 2%,
при бронировании за 3-4 месяцев до начала тура - скидка 1%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
18 авг 2022
Благодарна Ирине Микитовой- менеджеру Большой Страны за оперативность, за достоверные ответы.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)
Е
11 июля 2022
Поездка была просто великолепной, Байкал нереально красивый😍 нетронутая природа, ее величие и размах никогда не оставил равнодушным!
Наш менеджер «Большой страны» Юлия и менеджер принимающей стороны
«Мой Байкал» Антонина супер профессионалы, вы помогли организовать наше свадебное путешествие на высшем уровне и сделать его незабываемым🥰
Всем рекомендуем отправиться на Байкал с вами!
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры🍀Природа и пейзажи

Похожие туры в Иркутске

Остров Ольхон, посёлок Листвянка и город Иркутск (индивидуальный тур)
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Остров Ольхон, посёлок Листвянка и город Иркутск (индивидуальный тур)
Всё самое интересное и увлекательное в одном частном туре
Ваш адрес в Иркутске
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
50 000 за 1 человека
Сердце Байкала - остров Ольхон (индивидуальный тур)
2 дня 7 часов
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Сердце Байкала - остров Ольхон (индивидуальный тур)
Частный тур на остров Ольхон
Ваш отель в Иркутске
38 000 за 1 человека
Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон
12 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
4.9
20 отзывов
Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон
Остров Ольхон - одно из лучших мест на Байкале
Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
9 000 за 1 человека
Индивидуальный трансфер на Байкал. Иркутск - Листвянка
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
Нет отзывов
Индивидуальный трансфер на Байкал. Иркутск - Листвянка
Предоставляю услуги трансфера на озеро Байкал из города Иркутска
Любое удобное туристам место в Иркутске
от 6 000 за всё до 2 чел.
Золотая осень на Байкале: Листвянка и Ольхон
3 дня
🚗 На машине
🚉 На поезде
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Золотая осень на Байкале: Листвянка и Ольхон
Прокатиться на катере по Байкалу вдоль железной дороги и насладиться видами мыса Хобой
Иркутск, 9:00
3 окт
6 окт
10 окт
52 200 за 1 человека
Иркутск и Байкал | Листвянка и музей «Тальцы»
10 часов
🚗 На машине
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии BaikalExpress
BaikalExpress
Нет отзывов
Иркутск и Байкал | Листвянка и музей «Тальцы»
Вас ждет увлекательная поездка в посёлок Листвянка
Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
3 000 за 1 человека
Дикая красота Байкала
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Роман
Роман
5
1 отзыв
Дикая красота Байкала
Посетить Тажеранские степи, Малое море, скалу Шаманку - и ощутить истинную энергетику озера
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
26 000 за всё до 7 чел.
Посёлок Листвянка и музей Тальцы | Однодневная экскурсия на Байкал
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
2 отзыва
Посёлок Листвянка и музей Тальцы | Однодневная экскурсия на Байкал
Листвянка - это самое подходящее место
г. Иркутск, заберем Вас от Вашей гостиницы
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
14 000 за всё до 3 чел.
Путешествие на остров Ольхон
12 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Василий
Василий
5
1 отзыв
Путешествие на остров Ольхон
Мы отправимся с вами в самое сердце Байкала
В отеле или аэропорту Иркутска
от 25 000 за 1 человека
День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка
9 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Алина
Алина
5
15 отзывов
День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка
Приглашаю Вас в путешествие на озеро Байкал
Заберу Вас у отеля в Иркутске
от 9 900 за всё до 4 чел.
Байкал в Листвянке и исток реки Ангары
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
5
5 отзывов
Байкал в Листвянке и исток реки Ангары
Байкал - излюбленное место отдыха. Здесь можно побыть наедине
Любое удобное туристам место в Иркутске
от 9 400 за всё до 3 чел.
Один день в Листвянке
8 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталина
Виталина
5
2 отзыва
Один день в Листвянке
Листвянка - отличное начало для знакомства с озером Байкал
Трансфер из аэропорта, Ж/Д вокзала, отеля
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
9 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
ХОРОШО
🧭
ТАМ