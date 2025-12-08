Мои заказы

Перезагрузка в Аршане: двухдневное путешествие из Иркутска

Тункинская долина, минеральные источники, горные пейзажи, бурятские обряды и отдых в термах
Эти два дня в сердце Бурятии — для тех, кто хочет отдохнуть телом и душой. Вас ждут минеральные источники, расслабляющие термы, горные пейзажи, обряды и традиции бурят.

Вы постреляете из лука, попробуете бурятский чай, сделаете фото в национальных костюмах и окунётесь в атмосферу местной культуры.
Описание экскурсии

День 1 — дорога в Аршан, традиции и термальные источники

10:00 — сбор и выезд из Иркутска

  • путь по живописному Култукскому тракту с видом на южный Байкал
  • остановка у ступы Множества дверей на границе Иркутской области и Бурятии
  • первые виды Тункинской долины

14:00 — заселение в гостевой дом в Аршане

14:30 — обед в кафе (самостоятельно)

15:00 — поездка в соседний посёлок

  • встреча по бурятскому обычаю (при группе от 5 чел.)
  • экскурсия в юрту: обычаи, традиции, обряды
  • мастер-классы по приготовлению бурятского чая зутраан, стрельбе из лука и другие
  • фото в национальных костюмах

17:20 — поездка на мараловую ферму

Наблюдение за благородными оленями, рассказ о ферме.

18:30 — возвращение в Аршан, посещение санатория «Саяны»

Купание в термальном бассейне с подогреваемой минеральной водой.

19:00 — ужин в кафе (самостоятельно), свободное время, отдых

День 2 — прогулка к водопаду и минеральные источники

9:00–10:00 — завтрак в кафе (самостоятельно)

10:00 — пешая прогулка

  • минеральные источники, дегустация воды
  • лёгкий треккинг к водопаду Кынгарга

12:30 — переезд в посёлок Жемчуг

Купание в открытом термальном бассейне с видом на горы.

14:00 — обед (самостоятельно)

15:00 — выезд обратно в Иркутск

По пути — остановка на рыбном рынке в посёлке Култук. Прибытие в город ориентировочно в 18:00–19:00.

Организационные детали

  • Поедем на Subaru Forester или Kia Carnival
  • Программа 10+
  • В стоимость входят билеты в нацпарк, мастер-классы, фото в национальных костюмах, проживание в Аршане (номера рассчитаны на трёх-четырёх человек, удобства внутри)
  • Отдельно оплачивается питание (средний чек — 700–1000 ₽ за один приём)

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет22 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Ангара»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Иркутске
С 2020 года туризм — не просто моё увлечение, а жизнь и работа. Всё началось с рюкзака за плечами и самостоятельных походов по бескрайним просторам нашего региона. Именно тогда я
читать дальше

по-настоящему проникся его душой, его скрытыми жемчужинами и мощной энергетикой. Это чувство стало таким сильным, что я просто не мог держать его в себе! Я решил стать проводником и начал водить группы, с радостью открывая людям то, что так полюбил сам. Сейчас я продолжаю знакомить гостей с уникальностью нашего края, но немного в другом ключе – через экскурсии. Этот формат даёт возможность не просто пройти маршрут, а детально и с комфортом погрузиться в атмосферу, узнать истории, легенды и секреты, которые делают это место особенным. Приглашаю вас на мои экскурсии – давайте вместе исследовать и влюбляться в наш удивительный регион!

