Эти два дня в сердце Бурятии — для тех, кто хочет отдохнуть телом и душой. Вас ждут минеральные источники, расслабляющие термы, горные пейзажи, обряды и традиции бурят.
Вы постреляете из лука, попробуете бурятский чай, сделаете фото в национальных костюмах и окунётесь в атмосферу местной культуры.
Описание экскурсии
День 1 — дорога в Аршан, традиции и термальные источники
10:00 — сбор и выезд из Иркутска
- путь по живописному Култукскому тракту с видом на южный Байкал
- остановка у ступы Множества дверей на границе Иркутской области и Бурятии
- первые виды Тункинской долины
14:00 — заселение в гостевой дом в Аршане
14:30 — обед в кафе (самостоятельно)
15:00 — поездка в соседний посёлок
- встреча по бурятскому обычаю (при группе от 5 чел.)
- экскурсия в юрту: обычаи, традиции, обряды
- мастер-классы по приготовлению бурятского чая зутраан, стрельбе из лука и другие
- фото в национальных костюмах
17:20 — поездка на мараловую ферму
Наблюдение за благородными оленями, рассказ о ферме.
18:30 — возвращение в Аршан, посещение санатория «Саяны»
Купание в термальном бассейне с подогреваемой минеральной водой.
19:00 — ужин в кафе (самостоятельно), свободное время, отдых
День 2 — прогулка к водопаду и минеральные источники
9:00–10:00 — завтрак в кафе (самостоятельно)
10:00 — пешая прогулка
- минеральные источники, дегустация воды
- лёгкий треккинг к водопаду Кынгарга
12:30 — переезд в посёлок Жемчуг
Купание в открытом термальном бассейне с видом на горы.
14:00 — обед (самостоятельно)
15:00 — выезд обратно в Иркутск
По пути — остановка на рыбном рынке в посёлке Култук. Прибытие в город ориентировочно в 18:00–19:00.
Организационные детали
- Поедем на Subaru Forester или Kia Carnival
- Программа 10+
- В стоимость входят билеты в нацпарк, мастер-классы, фото в национальных костюмах, проживание в Аршане (номера рассчитаны на трёх-четырёх человек, удобства внутри)
- Отдельно оплачивается питание (средний чек — 700–1000 ₽ за один приём)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|22 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Ангара»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Иркутске
С 2020 года туризм — не просто моё увлечение, а жизнь и работа. Всё началось с рюкзака за плечами и самостоятельных походов по бескрайним просторам нашего региона. Именно тогда я
Входит в следующие категории Иркутска
