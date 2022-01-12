понедельник, среда, с 10:00 до 17:00

Вы увидите главные достопримечательности и архитектурные особенности города, познакомитесь с историей его освоения, услышите городские легенды во время неспешной прогулки на нашем первом свидании с Иркутском.

Иркутск – середина земли, так поётся в одной известной песне прошлого столетия. Это город контрастов, город, где старинные дома с замысловатой резьбой и оконцами, утопающими в земле, чередуются с современными зданиями. Город с интересной историей и не менее интересными людьми, которые жили здесь в прошлые века и живут здесь сейчас.

Наша прогулка начнётся с главной площади города Иркутска и продолжиться у площади трёх церквей. Мы поговорим о названии города и вы сможете осмотреть место его основания. Услышите презабавнейшую историю, которая случилась с Иркутским гербом.

Сибирская архитектура: храмы, часовни, скульптурные памятники

Вы узнаете: что значит Нарышкинский стиль и какие здания в Иркутске к нему относятся,увидите единственный в Иркутске памятник архитектуры выполненный в готическом стиле,

полюбуетесь на полные тайн особняки иркутских купцов.

Загадаете желание о семейном счастье и благополучии у скульптуры святых покровителей Петра и Февронии Муромских.

Прогулка по набережной и исторические заметки.

Вы увидите где иркутский народ встречал будущего императора Николая 2, узнаете кто сыграл основную роль в освоении города и кто повлиял на его развитие: мы прогуляемся по Нижней Набережной реки Ангара, осмотрим памятник Первопроходцам и памятник Михаилу Сперанскому.

Уютные особняки и кружевные дома

Вы прикоснётесь к истории и узнаете почему на рубеже 19-20 веков Иркутск считали самым прогрессивным городом Восточной Сибири. Увидите одну из самых красивых улиц города Иркутска, узнаете о интересных людях, которые строили себе величественные особняки на этой улице и познакомитесь с историей её возникновения.

Какое же знакомство с городом без загадывания желаний! Если вы желаете много путешествовать, тогда вам непременно нужно потереть рюкзачок у памятника Туристу. А может хотите чтобы вам сопутствовала удача? Тогда натираем у этого же памятника фотоаппарат!

Пока гуляли- нагулялся аппетит? Это не проблема. В самом центре города можно попробовать вкуснейшие блюда национальной бурятской кухни: бухлёр, шулэн, буузы, хушуры, зутран. Что это? Идём скорее пробовать в популярный ресторанчик бурятско-монгольской кухни.

Здесь мы и завершим нашу экскурсию.