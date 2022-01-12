понедельник, среда, с 10:00 до 17:00

Первое свидание. Иркутск за 90 минут

Первое свидание

Индивидуально
Первое свидание. Иркутск за 90 минут
Первое свидание. Иркутск за 90 минут
Первое свидание. Иркутск за 90 минут
Первое свидание. Иркутск за 90 минут
Первое свидание. Иркутск за 90 минут
Первое свидание. Иркутск за 90 минут
Первое свидание. Иркутск за 90 минут
Первое свидание. Иркутск за 90 минут
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Вы увидите главные достопримечательности и архитектурные особенности города, познакомитесь с историей его освоения, услышите городские легенды во время неспешной прогулки на нашем первом свидании с Иркутском.
Иркутск – середина земли, так поётся в одной известной песне прошлого столетия. Это город контрастов, город, где старинные дома с замысловатой резьбой и оконцами, утопающими в земле, чередуются с современными зданиями. Город с интересной историей и не менее интересными людьми, которые жили здесь в прошлые века и живут здесь сейчас.
Наша прогулка начнётся с главной площади города Иркутска и продолжиться у площади трёх церквей. Мы поговорим о названии города и вы сможете осмотреть место его основания. Услышите презабавнейшую историю, которая случилась с Иркутским гербом.
Сибирская архитектура: храмы, часовни, скульптурные памятники
Вы узнаете: что значит Нарышкинский стиль и какие здания в Иркутске к нему относятся,увидите единственный в Иркутске памятник архитектуры выполненный в готическом стиле,
полюбуетесь на полные тайн особняки иркутских купцов.
Загадаете желание о семейном счастье и благополучии у скульптуры святых покровителей Петра и Февронии Муромских.
Прогулка по набережной и исторические заметки.
Вы увидите где иркутский народ встречал будущего императора Николая 2, узнаете кто сыграл основную роль в освоении города и кто повлиял на его развитие: мы прогуляемся по Нижней Набережной реки Ангара, осмотрим памятник Первопроходцам и памятник Михаилу Сперанскому.

Уютные особняки и кружевные дома

Вы прикоснётесь к истории и узнаете почему на рубеже 19-20 веков Иркутск считали самым прогрессивным городом Восточной Сибири. Увидите одну из самых красивых улиц города Иркутска, узнаете о интересных людях, которые строили себе величественные особняки на этой улице и познакомитесь с историей её возникновения.
Какое же знакомство с городом без загадывания желаний! Если вы желаете много путешествовать, тогда вам непременно нужно потереть рюкзачок у памятника Туристу. А может хотите чтобы вам сопутствовала удача? Тогда натираем у этого же памятника фотоаппарат!
Пока гуляли- нагулялся аппетит? Это не проблема. В самом центре города можно попробовать вкуснейшие блюда национальной бурятской кухни: бухлёр, шулэн, буузы, хушуры, зутран. Что это? Идём скорее пробовать в популярный ресторанчик бурятско-монгольской кухни.
Здесь мы и завершим нашу экскурсию.

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • питание (обед в ресторане)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер Кирова, у фонтана
Завершение: ресторан "Кочевник", ул. Горького, 19
Когда и сколько длится
Когда: понедельник, среда, с 10:00 до 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Благодарю за заказ экскурсии!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

понедельник, среда, с 10:00 до 17:00

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