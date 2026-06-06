Маршрут проходит от посёлка Шаманка, под скальником «33 богатыря», до села Введенщина.
На этом участке нет связи, дорог и цивилизации — только река, горы, тайга и полное ощущение отдыха от всего лишнего. Иркут здесь спокойный и безопасный, без сложных порогов.
Большую часть маршрута течение несет лодку само — можно просто расслабиться, лежать в пакрафте, наслаждаться видами и тишиной.
На этом участке нет связи, дорог и цивилизации — только река, горы, тайга и полное ощущение отдыха от всего лишнего. Иркут здесь спокойный и безопасный, без сложных порогов.
Большую часть маршрута течение несет лодку само — можно просто расслабиться, лежать в пакрафте, наслаждаться видами и тишиной.
Описание экскурсии
Утром встречаемся в городе, после чего на микроавтобусе едем к старту маршрута. На месте подготовим пакрафты, проведём короткий инструктаж и отправимся вниз по течению. По пути сделаем остановку для отдыха, купания и обеда на берегу. После продолжим сплав и к вечеру прибудем во Введенщину, откуда трансфер отвезет обратно до места встречи.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер Иркутск → Шаманка и Введенщина → Иркутск, пакрафт и всё необходимое снаряжение для сплава, спасательный жилет, сопровождение инструктора на всём маршруте, обед
- Подойдет даже для тех, кто никогда не сплавлялся, и для семей с детьми
- Самостоятельное участие в лодке — от 14 лет. Максимальный вес участника — до 120 кг
- Готовность периодически грести и небольшая базовая физическая подготовка обязательны
- Сплав может быть отменён из-за плохих погодных условий. По договорённости можно провести сплав в другой день
- С вами будет инструктор из нашей команды
в воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У остановки Лисиха
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 392 туристов
Я первый инструктор по айсфлоатингу в Иркутске, имею удостоверение спасателя, искупал больше 600 человек без происшествий. Все сплавы согласованны с мчс и каждый сплав зарегистрирован. Вы всегда будете в тепле, комфорте и заботе в нашей команде.
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